Триста пятьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинский военнослужащий стреляет из своего оружия, когда гроб с телом Геннадия Ковшика, погибшего на передовой на востоке Украины, опускают в могилу в Харькове, 16 февраля 2023 года.

17 февраля — 359-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:35 СМИ: российский «Ашан» поставлял товары армии РФ под видом «гумпомощи»

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская «дочка» французской торговой сети «Ашан» поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях (это делалось под видом гуманитарной помощи гражданским лицам), а также помогала военкоматам набирать мобилизованных — в частности, собственных сотрудников.

Об этом говорится в совместном расследовании изданий Le Monde, The Insider и Bellingcat, на которое ссылается «Экономическая правда». Подробнее о расследовании — чуть позже на сайте RFI.

10:45 Власти Украины призвали жителей Бахмута немедленно его покинуть

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Бахмута (Донецкая область) немедленно покинуть город.

«Бахмут. Только за сегодня там погибли 5 гражданских, 9 ранены. В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских», — написала госпожа Верещук, подчеркнув, что именно столько мирных жителей остаются в городе согласно последним данным.

«Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — призвала замглавы украинского правительства, объяснив, что когда мирные жители остаются в городе, то, во-первых, подвергают опасности себя и близких, во-вторых, создают «дополнительные проблемы и риски» всем тем людям, которые пытаются им помогать (военные, нацполиция, волонтеры), в-третьих, мешают «нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности» («поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность»).

Канал «Политика страны» отмечает, что ранее газета The New York Times связала появление приказа украинских военных о запрете доступа в Бахмут с 13 февраля для всех гражданских лиц, включая волонтеров, с планами по оставлению города. Представители ВСУ до сих пор отрицали подобные «планы».

09:50 Astra: в Москве задержали беженца из Украины, обвинив его в «диверсии»

Как сообщает канал ASTRA, беженца из Харьковской области Сергея Карамзина, который оказался в России в ноябре 2022 года, задержали в Москве. В отношении 46-летнего мужчины накануне, 16 февраля, возбудили уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

По версии российского обвинения, Карамзин якобы поджег на ж/д перегоне «Подольск-Гривно» релейный шкаф, который регулирует светофоры поездов.

09:20 Заместитель госсекретаря США: «Мы поддерживаем удары украинцев по российским военным объектам в Крыму»

США рассматривают как легитимные цели для Украины военные объекты, которые россияне разместили в оккупированном Крыму. В связи с этим в Вашингтоне поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним. Об этом, как сообщает «Настоящее время», заявила в ходе выступления в аналитическом центре Карнеги заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым, как минимум, не демилитаризован», — подчеркнула Нуланд.

Накануне издание Politico процитировало госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что возможное наступление Украины на Крым стало бы пересечением «красной линии», и может привести к «более масштабному» ответу России. При этом Блинкен подчеркнул, что решение должны принимать сами украинцы.

09:10 Кулеба: истребители Украине пока не пообещала ни одна страна

В интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: несмотря на то, что некоторые правительства, в частности, Великобритания, объявили о подготовке украинских пилотов, поставку самих истребителей пока не подтвердила ни одна страна.

«Прежде всего мы были бы заинтересованы в истребителях из США, Великобритании, Германии и Франции. У этих стран наивысшие производственные мощности и самые большие авиапарки», — сказал Кулеба. По его словам, истребители помогли бы Украине не только в контрнаступлении, но и усилении воздушной обороны, подчеркивает УНИАН.

В том же интервью Кулеба выразил мнение, что закончить войну с помощью дипломатии сейчас невозможно, пишет DW. «Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на занятых территориях?» — задал риторический вопрос глава украинского внешнеполитического ведомства.

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