Триста шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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18 февраля — 360-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).
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17:20 Минобороны России отчиталось о захвате поселка в Харьковской области
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений „Западной“ группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — говорится в ежедневной сводке российского военного ведомства.
Кроме того, Минобороны заявило об убийстве около 400 украинских военнослужащих:
- «На Красно-Лиманском направлении группировкой войск „Центр“ нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики». Убиты свыше ста украинских военнослужащих.
- «На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений „Южной“ группировки войск». За сутки убиты до 150-ти украинских военнослужащих.
- «На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск „Восток“ наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными».
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки убиты до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
16:35 Ежедневная сводка Генштаба ВСУ
- В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ударов остается очень высокой по всей территории Украины.
- Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Авиация ВСУ в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.
- Силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.
15:49 Первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа Путина в войне опасней возможной эскалации
15:22 Китай предложит план урегулирования военного конфликта в Украине
Об этом глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции. CNN отдельно отмечает, что в своем докладе дипломат называл происходящее между Россией и Украиной войной.
14:53 Президент Молдовы обвинила Россию в гибридной войне
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия ведет с Молдовой гибридную войну, а Украина, пока сражается за свои территории, обеспечивает безопасность Молдовы. Также Санду заявила о риске попытках российских властей дестабилизировать ситуацию в стране:
Сейчас стало известно о новом плане – организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах… Много кибератак и ложных предупреждений о заложенных бомбах – все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать.
14:31 Власти США заявили, что официально установили факты совершения Россией преступлений против человечности во время войны с Украиной
Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова приводит CNN.
«Российские силы совершали широкомасштабные и системные нападения на гражданское население - ужасные акты убийства, пыток, изнасилований и депортации. Казни, избиения и пытки электрическим током», — заявила Харрис.
14:03 Сводка минобороны Великобритании: российским властям становится все сложнее ограждать население страны от войны
Ведомство ссылается на некий опрос, проведенный в декабре 2022 года, результаты которого показали, что у 52% населения России есть знакомый или родственник, которого коснулась так называемая «специальная военная операция».
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 February 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 18, 2023
Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/x3aeOez0RC
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pS0lHr0MKX
13:40 Столтенберг: победа Путина опасней, чем возможный риск эскалации российско-украинского конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности ответил тем, кто опасается, что помощь западных стран Украине может привести к эскалации военного конфликта.
Некоторые опасаются, что наша поддержка Украине может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне выражаться ясно. Вариантов, лишенных риска, не существует. Но самый большой риск — победа Путина. Если Путин победит в Украине, ему и другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут прибегать к силе, чтобы получить желаемое,
— Столтеберг.
13:17 Во время российского обстрела две ракеты пролетели в опасной близости к Южно-Украинской АЭС
Об этом сообщила компания «Энергоатом». Ракеты пролетели близко с АЭС в Николаевской области в 8:25 и в 8:27 по местному времени. В корпорации напомнили об опасности ядерной катастрофы в результате ракетного удара по реактору.
13:04 Санна Марин: Финляндия стремится вступить в НАТО одновременно со Швецией
Мы направили Турции, а также Венгрии, которая еще не ратифицировала договор, очень четкий сигнал о том, что мы хотим вступить в НАТО вместе, и это в интересах всех,
— сказала Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности.
12:49 Роберт Шлегель дал интервью «Вёрстке»: рассказал, почему публично выступил против войны и как военный конфликт стал возможен
12:38 Премьер-министра Венгрии пригласили в Украину
Заместитель главы офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили посетить Украину. Об этом он сообщил в интервью журналистам «Радио Свобода». Жовква также рассказал, что Зеленский и Орбан встречались на полях саммита ЕС в Брюсселе, причем «премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку».
12:10 Стефанчук: Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что Украина получит приглашение для вступление в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вильнюсе. Саммит намечен на 11-12 июля. По словам Стефанчука, вопрос возможного приглашения Украины в НАТО обсуждается на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.
11:44 Власти России готовят новую базу данных военнообязанных
У военкоматов появится подробная база с данными о военнообязанных. В нее будет включены контактные данные, данные о месте регистрации, водительских правах, собственности, работе, семейном статусе военнообязанных, их здоровье, отсрочках, судимостях (при наличии) и о спортивных занятиях. Об этом пишут журналисты Максим Товкайло и Фарида Рустамова. По их данным, тестовую версию базы могут опробовать уже весной, если власти пойдут на новую волну мобилизации. Формально же база заработает в 2024 году. С помощью новой базы властям будет проще закрыть «уклонистам» выезд из страны.
11:13 Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера не связана с российской армией
Создатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не связаны с российской армией. Таким образом он ответил на вопрос о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, сказавшего, что ЧВК вошла в состав армии РФ.
10:42 Два взрыва в Хмельницком
Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил о двух взрывах в городе Хмельницком в результате российского ракетного удара. Мэр города Александр Симчишин заявил, что два человека пострадали, повреждены около 10 жилых домов.
10:16 Расследование: российское отделение французской компании «Ашан» бесплатно поставляет товары для российской армии
Французская компания, решившая продолжить свою деятельность на территории России, несмотря на войну в Украине, бесплатно поставляла товары армии Путина. Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами-расследователями Bellingcat, The Insider и Le Monde. Руководство компании это отрицает.
10:03 Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины двух поселков в Курской области
9:33 ФРГ заморозила 5,32 млрд евро российских активов
С начала войны в Украине Германия заморозила 5,32 млрд евро российских активов. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин страны. В эту сумму входят активы физических лиц, компаний, попавших под санкции ЕС, и активы Центробанка РФ.
9:12 Глава МИД Украины Кулеба встретился с вице-канцлером ФРГ Хабеком
«Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который также является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы сошлись во мнении, что одну войну Путин уже полностью проиграл — свою энергетическую войну с Европой», — написал Кулеба в твиттере.
I met with German Vice Chancellor Robert Habeck who is also a great friend of Ukraine. I thanked him for Germany’s crucial support to restore the Ukrainian energy grid damaged by Russian strikes. We agreed that Putin has already lost one war completely: his energy war on Europe. pic.twitter.com/r9Y3WyHinV— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023
9:04 Воздушная тревога на территории Украины
9:00 Вашингтон: ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 тысяч бойцов
Об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, ЧВК потеряла более 30 тысяч человек убитыми и ранеными. Около 4,5 тысяч были убиты с середины декабря, около 90% из убитых в декабре были завербованы в ЧВК в тюрьмах.
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