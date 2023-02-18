Триста шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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18 февраля — 360-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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17:20 Минобороны России отчиталось о захвате поселка в Харьковской области

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений „Западной“ группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — говорится в ежедневной сводке российского военного ведомства.

Кроме того, Минобороны заявило об убийстве около 400 украинских военнослужащих:

«На Красно-Лиманском направлении группировкой войск „Центр“ нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики». Убиты свыше ста украинских военнослужащих.

«На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений „Южной“ группировки войск». За сутки убиты до 150-ти украинских военнослужащих.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск „Восток“ наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки убиты до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

16:35 Ежедневная сводка Генштаба ВСУ

Главное:

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

15:49 Первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа Путина в войне опасней возможной эскалации

15:22 Китай предложит план урегулирования военного конфликта в Украине

Об этом глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции. CNN отдельно отмечает, что в своем докладе дипломат называл происходящее между Россией и Украиной войной.

14:53 Президент Молдовы обвинила Россию в гибридной войне

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия ведет с Молдовой гибридную войну, а Украина, пока сражается за свои территории, обеспечивает безопасность Молдовы. Также Санду заявила о риске попытках российских властей дестабилизировать ситуацию в стране:

Сейчас стало известно о новом плане – организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах… Много кибератак и ложных предупреждений о заложенных бомбах – все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать.

14:31 Власти США заявили, что официально установили факты совершения Россией преступлений против человечности во время войны с Украиной

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова приводит CNN.

«Российские силы совершали широкомасштабные и системные нападения на гражданское население - ужасные акты убийства, пыток, изнасилований и депортации. Казни, избиения и пытки электрическим током», — заявила Харрис.

14:03 Сводка минобороны Великобритании: российским властям становится все сложнее ограждать население страны от войны

Ведомство ссылается на некий опрос, проведенный в декабре 2022 года, результаты которого показали, что у 52% населения России есть знакомый или родственник, которого коснулась так называемая «специальная военная операция».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/x3aeOez0RC



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pS0lHr0MKX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 18, 2023

13:40 Столтенберг: победа Путина опасней, чем возможный риск эскалации российско-украинского конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности ответил тем, кто опасается, что помощь западных стран Украине может привести к эскалации военного конфликта.

Некоторые опасаются, что наша поддержка Украине может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне выражаться ясно. Вариантов, лишенных риска, не существует. Но самый большой риск — победа Путина. Если Путин победит в Украине, ему и другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут прибегать к силе, чтобы получить желаемое, — Столтеберг.

13:17 Во время российского обстрела две ракеты пролетели в опасной близости к Южно-Украинской АЭС

Об этом сообщила компания «Энергоатом». Ракеты пролетели близко с АЭС в Николаевской области в 8:25 и в 8:27 по местному времени. В корпорации напомнили об опасности ядерной катастрофы в результате ракетного удара по реактору.

13:04 Санна Марин: Финляндия стремится вступить в НАТО одновременно со Швецией

Мы направили Турции, а также Венгрии, которая еще не ратифицировала договор, очень четкий сигнал о том, что мы хотим вступить в НАТО вместе, и это в интересах всех,

— сказала Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности.

12:49 Роберт Шлегель дал интервью «Вёрстке»: рассказал, почему публично выступил против войны и как военный конфликт стал возможен

12:38 Премьер-министра Венгрии пригласили в Украину

Заместитель главы офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили посетить Украину. Об этом он сообщил в интервью журналистам «Радио Свобода». Жовква также рассказал, что Зеленский и Орбан встречались на полях саммита ЕС в Брюсселе, причем «премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку».

12:10 Стефанчук: Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что Украина получит приглашение для вступление в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вильнюсе. Саммит намечен на 11-12 июля. По словам Стефанчука, вопрос возможного приглашения Украины в НАТО обсуждается на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.

11:44 Власти России готовят новую базу данных военнообязанных

У военкоматов появится подробная база с данными о военнообязанных. В нее будет включены контактные данные, данные о месте регистрации, водительских правах, собственности, работе, семейном статусе военнообязанных, их здоровье, отсрочках, судимостях (при наличии) и о спортивных занятиях. Об этом пишут журналисты Максим Товкайло и Фарида Рустамова. По их данным, тестовую версию базы могут опробовать уже весной, если власти пойдут на новую волну мобилизации. Формально же база заработает в 2024 году. С помощью новой базы властям будет проще закрыть «уклонистам» выезд из страны.

11:13 Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера не связана с российской армией

Создатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не связаны с российской армией. Таким образом он ответил на вопрос о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, сказавшего, что ЧВК вошла в состав армии РФ.

10:42 Два взрыва в Хмельницком

Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил о двух взрывах в городе Хмельницком в результате российского ракетного удара. Мэр города Александр Симчишин заявил, что два человека пострадали, повреждены около 10 жилых домов.

10:16 Расследование: российское отделение французской компании «Ашан» бесплатно поставляет товары для российской армии

Французская компания, решившая продолжить свою деятельность на территории России, несмотря на войну в Украине, бесплатно поставляла товары армии Путина. Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами-расследователями Bellingcat, The Insider и Le Monde. Руководство компании это отрицает.

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10:03 Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины двух поселков в Курской области

9:33 ФРГ заморозила 5,32 млрд евро российских активов

С начала войны в Украине Германия заморозила 5,32 млрд евро российских активов. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин страны. В эту сумму входят активы физических лиц, компаний, попавших под санкции ЕС, и активы Центробанка РФ.

9:12 Глава МИД Украины Кулеба встретился с вице-канцлером ФРГ Хабеком

«Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который также является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы сошлись во мнении, что одну войну Путин уже полностью проиграл — свою энергетическую войну с Европой», — написал Кулеба в твиттере.

I met with German Vice Chancellor Robert Habeck who is also a great friend of Ukraine. I thanked him for Germany’s crucial support to restore the Ukrainian energy grid damaged by Russian strikes. We agreed that Putin has already lost one war completely: his energy war on Europe. pic.twitter.com/r9Y3WyHinV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

9:04 Воздушная тревога на территории Украины

9:00 Вашингтон: ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 тысяч бойцов

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, ЧВК потеряла более 30 тысяч человек убитыми и ранеными. Около 4,5 тысяч были убиты с середины декабря, около 90% из убитых в декабре были завербованы в ЧВК в тюрьмах.

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