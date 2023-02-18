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Триста шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023.
Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY
RFI
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18 февраля — 360-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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17:20 Минобороны России отчиталось о захвате поселка в Харьковской области

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений „Западной“ группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — говорится в ежедневной сводке российского военного ведомства.

Кроме того, Минобороны заявило об убийстве около 400 украинских военнослужащих:

  • «На Красно-Лиманском направлении группировкой войск „Центр“ нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики». Убиты свыше ста украинских военнослужащих.
  • «На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений „Южной“ группировки войск». За сутки убиты до 150-ти украинских военнослужащих.
  • «На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск „Восток“ наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными».
  • На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки убиты до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

16:35 Ежедневная сводка Генштаба ВСУ

Главное:

  • В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ударов остается очень высокой по всей территории Украины.
  • Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
  • Авиация ВСУ в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.
  • Силы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА противника.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

15:49 Первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа Путина в войне опасней возможной эскалации

15:22 Китай предложит план урегулирования военного конфликта в Украине

Об этом глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции. CNN отдельно отмечает, что в своем докладе дипломат называл происходящее между Россией и Украиной войной.

14:53 Президент Молдовы обвинила Россию в гибридной войне

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия ведет с Молдовой гибридную войну, а Украина, пока сражается за свои территории, обеспечивает безопасность Молдовы. Также Санду заявила о риске попытках российских властей дестабилизировать ситуацию в стране:

Сейчас стало известно о новом плане – организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах… Много кибератак и ложных предупреждений о заложенных бомбах – все это дестабилизирует общество, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны России в Украине, создает опасность волнений и беспорядков, которые Россия могла бы использовать.

14:31 Власти США заявили, что официально установили факты совершения Россией преступлений против человечности во время войны с Украиной

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова приводит CNN.

«Российские силы совершали широкомасштабные и системные нападения на гражданское население - ужасные акты убийства, пыток, изнасилований и депортации. Казни, избиения и пытки электрическим током», — заявила Харрис.

14:03 Сводка минобороны Великобритании: российским властям становится все сложнее ограждать население страны от войны

Ведомство ссылается на некий опрос, проведенный в декабре 2022 года, результаты которого показали, что у 52% населения России есть знакомый или родственник, которого коснулась так называемая «специальная военная операция».

13:40 Столтенберг: победа Путина опасней, чем возможный риск эскалации российско-украинского конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности ответил тем, кто опасается, что помощь западных стран Украине может привести к эскалации военного конфликта.

Некоторые опасаются, что наша поддержка Украине может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне выражаться ясно. Вариантов, лишенных риска, не существует. Но самый большой риск — победа Путина. Если Путин победит в Украине, ему и другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут прибегать к силе, чтобы получить желаемое,

— Столтеберг.

13:17 Во время российского обстрела две  ракеты пролетели в опасной близости к Южно-Украинской АЭС

Об этом сообщила компания «Энергоатом». Ракеты пролетели близко с АЭС в Николаевской области в 8:25 и в 8:27 по местному времени. В корпорации напомнили об опасности ядерной катастрофы в результате ракетного удара по реактору.

13:04 Санна Марин: Финляндия стремится вступить в НАТО одновременно со Швецией

Мы направили Турции, а также Венгрии, которая еще не ратифицировала договор, очень четкий сигнал о том, что мы хотим вступить в НАТО вместе, и это в интересах всех,

— сказала Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности.

12:49 Роберт Шлегель дал интервью «Вёрстке»: рассказал, почему публично выступил против войны и как военный конфликт стал возможен

12:38 Премьер-министра Венгрии пригласили в Украину

Заместитель главы офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили посетить Украину. Об этом он сообщил в интервью журналистам «Радио Свобода». Жовква также рассказал, что Зеленский и Орбан встречались на полях саммита ЕС в Брюсселе, причем «премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку».

12:10 Стефанчук: Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что Украина получит приглашение для вступление в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вильнюсе. Саммит намечен на 11-12 июля. По словам Стефанчука, вопрос возможного приглашения Украины в НАТО обсуждается на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.

11:44 Власти России готовят новую базу данных военнообязанных

У военкоматов появится подробная база с данными о военнообязанных. В нее будет включены контактные данные, данные о месте регистрации, водительских правах, собственности, работе, семейном статусе военнообязанных, их здоровье, отсрочках, судимостях (при наличии) и о спортивных занятиях. Об этом пишут журналисты Максим Товкайло и Фарида Рустамова. По их данным, тестовую версию базы могут опробовать уже весной, если власти пойдут на новую волну мобилизации. Формально же база заработает в 2024 году. С помощью новой базы властям будет проще закрыть «уклонистам» выезд из страны. 

11:13 Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера не связана с российской армией

Создатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не связаны с российской армией. Таким образом он ответил на вопрос о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, сказавшего, что ЧВК вошла в состав армии РФ.

10:42 Два взрыва в Хмельницком

Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил о двух взрывах в городе Хмельницком в результате российского ракетного удара. Мэр города Александр Симчишин заявил, что два человека пострадали, повреждены около 10 жилых домов.

10:16 Расследование: российское отделение французской компании «Ашан» бесплатно поставляет товары для российской армии

Французская компания, решившая продолжить свою деятельность на территории России, несмотря на войну в Украине, бесплатно поставляла товары армии Путина. Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами-расследователями Bellingcat, The Insider и Le Monde. Руководство компании это отрицает.

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10:03 Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины двух поселков в Курской области

9:33 ФРГ заморозила 5,32 млрд евро российских активов

С начала войны в Украине Германия заморозила 5,32 млрд евро российских активов. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин страны. В эту сумму входят активы физических лиц, компаний, попавших под санкции ЕС, и активы Центробанка РФ.

9:12 Глава МИД Украины Кулеба встретился с вице-канцлером ФРГ Хабеком

«Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который также является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку  в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы сошлись во мнении, что одну войну Путин уже полностью проиграл — свою энергетическую войну с Европой», — написал Кулеба в твиттере.

9:04 Воздушная тревога на территории Украины

9:00 Вашингтон: ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 тысяч бойцов

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, ЧВК потеряла более 30 тысяч человек убитыми и ранеными. Около 4,5 тысяч были убиты с середины декабря, около 90% из убитых в декабре были завербованы в ЧВК в тюрьмах.

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