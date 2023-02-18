В Национальном собрании Франции прошла очередная, 22-я Конференция по противодействию историческому ревизионизму. Ее организатор, политолог и преподаватель Института политических наук в Париже (Sсiences-Po) Фредерик Энсель ответил на вопросы Русской службы RFI. «Сегодняшний режим в Москве — женоненавистнический и упадочнический», — говорит он.

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RFI: В начале войны в Украине российские власти оправдывали агрессию, развязанную против этой страны, необходимостью «денафикации». Западные страны российская пропаганда также называет «нацистскими», проводят связь со Второй мировой войной. Что бы вы могли на это ответить?

Фредерик Энсель: Напомню известную пословицу: первая жертва войны — это правда. Иными словами, в любом конфликте, не только между государствами, автоматически начинает действовать пропаганда. Какова природа сегодняшней российской пропаганды? Националисты, находящиеся у власти, с большой охотой проводят связи современных событий и Второй мировой войной, которую они продолжают называть Великой патриотической. Это точно по теории Фернана Броделя о глобальной истории ее длительной временной протяженности (longue durée).

При этом они систематически становятся в виктимную позицию. Выглядит это примерно так: «На протяжении веков с нами (с Россией) плохо обращался Запад. И католики, и протестанты, а потом фашисты. Нацизм появился в Европе. Мы принесли себя в жертву». Конечно, стороной обходят пакт Молотова-Риббентропа и прекрасные отношения, которые существовали в 1930-е годы между нацистской Германией и СССР.

Пропаганда становится частью героической сценографии. Действительно, в 1941–1945 годах советская армия действовала героически. Это позволяет напрячь национальные силы, указать пальцем на внешнего врага и демонизировать его, а что может быть более дьявольским и более опасным, чем нацизм. И, наконец, это дает возможность утверждать, что так было всегда, на протяжении чрезвычайно долгого периода времени. Такова, я бы сказал, трилогия нынешней российской пропаганды.

Давайте теперь посмотрим в сторону России. Правомерно ли говорить о нацизме, фашизме и российской власти? Известный советолог, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, считает, что это так и есть. А ваш коллега, политолог Антон Шеховцов в нашем эфире высказал противоположную точку зрения. Что вы об этом думаете?

Я не согласен с чрезмерным использованием сильных терминов. Думаю, что это их ослабляет. Если все является фашистским, то ничто таковым не является. Не каждое авторитарное государство является фашистским или фашистоподобным. Но общие черты можно, конечно, найти, в частности, на уровне дискурса и сценографии. Что касается сегодняшней власти в Москве, то это яростно женоненавистнический, упадочнический с точки зрения европейцев режим, в свою очередь обвиняющий Запад в упадке и в полной потере мужественности.

За последние 22 года мы видели Владимира Путина с обнаженным торсом на коне, Владимира Путина с медведем, Владимира Путина, который ловит рыбу в ледяной воде, Владимира Путина, выполняющего победный прием на коврике татами и т. д. Это действительно напоминает фашистскую и нацистскую пропаганду тела нового человека. Это грустно, но вполне объективно. С этой точки зрения, да, есть совпадение или соответствие. Но это не значит, что российская власть сегодня фашистская.

В любом случае, фашизм — это более милленаристская идеология, чем русский национализм сегодня. Фашисты и нацисты думали о создании нового человека, а не о возвращении к старому человеку. В России речь идет не о создании нового человека, а о возвращении в фантасмагорическое время, когда она была, по словам пропагандистов, красивее, сильнее, крепче, надежнее защищена, и где люди больше приникали к православной церкви. Сегодня, кстати, церкви пустуют. Так что это вопрос возвращения в другое время.

С этой точки зрения, мы, действительно, имеем дело с идеологией и ее мемориальными ориентирами, Но у нее также есть и географические представления — о Великой Российской империи. И они гораздо больше относятся к царской России, нежели к сталинской. В частности, к тому факту, что цари, среди прочего, владели территориями стран Балтии, Польши, Румынии, частью Рутении и небольшой частью остальной Восточной Европы. Так что в России на сегодняшний день есть реальная идеология у власти, русский национализм. Я бы добавил, что он манипулирует и религиозной жизнью. Православие как цемент или неотделимый элемент русской нации тем более важно в сегодняшней российской пропаганде, что оно родилось в Киеве.

Круг замыкается! Исконная, «святая Русь» IX- X веков, и «третий, Рим», все родилось в Киеве. Это способ легитимации собственных действий, способ узаконить агрессию в Украине, как будто речь идет о возвращении домой.

Вы возглавляете Конференцию по противодействию историческому ревизионизму. По-французски этот термин звучит как négationnisme, его значение — отрицание геноцида. Этот термин тоже переносит нас к событиям Второй мировой войны, или, во всяком случае, ХХ века. Можно ли его применить к нынешней позиции российских властей?

В определенной степени можно сказать, что отрицание геноцида заключается не только в отрицании геноцида, но также и в минимизации или релятивизации преступлений против человечности. Определение, которое дал Рафаэль Лемкин и которое стало официальным определением ООН 10 декабря 1948 года, очень четко это говорит. (Термин «геноцид», введенный в юридическую практику польским евреем дал Рафаэлем Лемкиным, получил международный правовой статус после принятия в декабре 1948 года «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» — RFI).

Голодомор, организованный Сталиным, пока не признан в международном праве как преступление против человечности. Это должно было бы пройти через голосование в ООН, и, как вы можете себе представить, Москва немедленно наложила бы вето. Но сегодня историки согласны с тем, что Голодомор являлся настоящим преступлением против человечности, и даже геноцидом. Так что здесь со стороны России имеется возмутительная минимизация.

Точно так же, как когда российская армия отрицает удары по гражданским зданиям, когда преступления в Буче представляют как подстроенную провокацию. На данный момент международное правосудие еще не высказалось, но когда оно выскажется в пользу использования термина «геноцид», то можно будет говорить и о его отрицании.

Последнее заседание Конференции проходило в Национальном собрании Франции. Французское гражданское общество с самого начала войны оказалось очень глубоко затронуто военными действиями, которые Россия ведет против Украины. На ваш взгляд, это также связано с тем, что люди слышат отголоски прежних войн?

Я бы сказал, что европейцы глубоко восприняли события в Украине, потому что думали, что войны на европейской территории больше никогда не будет. Война в Югославии все же воспринималась как гражданская, она шла внутри страны.

И еще один момент. Во Франции существует романтизм по отношению к России, настоящий романтизм. Начиная со школы, вплоть до научных дебатов, и в серьезной прессе, и в коллоквиумах, и в книгах, конечно, видно, что французы страстно любят Россию. Люди очень романтично относятся к этой связи, она делает Россию ближе. Это относится не только к крайне правым и крайне левым, хотя эти политические семьи в этом очень сходятся. Но романтизм может обернуться обратной стороной, негативной: «Я люблю Россию. Поэтому я не хочу, чтобы эта власть осмеливалась ее представлять и ослаблять» . В Испании, в Португалии, в Италии, в Великобритании это менее верно. Там тоже существует чрезвычайно сильная и давняя оценка России. Но тут мы больше говорим о геополитике. Во Франции это настоящая романтическая связь.

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