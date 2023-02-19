Триста шестьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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19 февраля — 361-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:26 Глава СК РФ заявил, что версия о причастности Киева ко взрыву на Крымском мосту подтвердилась

Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал в интервью ТАСС. Он рассказал, что к организации взрыва причастны украинские спецслужбы. По словам Бастрыкина, также установлены личности 12 человек, непосредственно причастных к взрыву. Среди этих людей есть граждане Украины, Армении, Грузии и России

14:44 Редакция The Bell прокомментировала решение Роскомнадзора ограничить доступ к сайту издания

14:29 Украинская делегация намерена бойкотировать заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ 23-24 февраля из-за участия в нем России и Беларуси

Заседание запланировано в Вене. Отмечается, что украинская делегация приедет в Австрию для переговоров с западными коллегами, но само заседание будет бойкотировать.

Мы не будем участвовать ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрия выдала 61 визу россиянам, где будут не только парламентарии, но и представители спецслужб, пропагандисты, которые приедут использовать заседание в качестве декорации, — член украинской делегации Евгения Кравчук.

14:08 Рамзан Кадыров: «Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО»

Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале:

Бойцы чеченских спецподразделений "АХМАТ" лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК. Вместе бок о бок, в тесном взаимодействии они освобождают землю от фашистской нечисти и занимаются этим с первых дней начала СВО. Так и идут планомерно вперед, храня верность долгу и воинской чести.

Ранее Институт изучения войны написал, что Кадыров не присоединился к информационной кампании создателя ЧВК Евгения Пригожина против министерства обороны РФ.

13:42 Брифинг Минобороны РФ

13:14 Три человека погибли и восемь получили ранения в результате российского обстрела села Бургунка в Херсонской области

Об этом сообщили в военной администрации области. Сообщается, что среди раненых — 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

13:00 МИД РФ заявил о несоответствии риторики французских властей их действиям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о мирном разрешении конфликта на Украине идут вразрез с его заявлениями о неприемлемости победы России и поставками оружия ВСУ. Кроме того, по словам Захаровой, президент Франции «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти».

►Эмманюэль Макрон хочет «победить» Россию, но не «сокрушить» ее

12:38 Песков: Путин оценит ход «специальной военной операции» во время послания Федеральному собранию 21 февраля

«На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся, и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей, — сказал Дмитрий Песков.

12:15 Реестр убытков Украины будет создан в форме международной организации

Реестр убытков, понесенных Украиной в результате войны, будет оформлен как международная организация с соответствующими привилегиями и иммунитетами. Финансировать его будут Нидерланды. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Мы, собственно, планируем концентрировать в Гааге все наши ключевые инструменты международные и юридические, касающиеся агрессии России. Если мы говорим о трибунале в отношении военных чиновников российских, он тоже, скорее всего, частично или полностью будет находиться в Гааге. Там юридическая среда хорошая, там целая экосистема разнообразных юридических инструментов и готовность правительства это поддерживать и финансировать, — Малюська.

11:46 Британская разведка о российских аэростатах:

15 февраля ВСУ заметили над Киевом несколько аэростатов с радиолокационными отражателями. Ранее 12 февраля украинские ВВС сообщили об аэростатах в Днепропетровской области. Вероятно, с помощью аэростатов российские военные пытаются получить информацию об украинских системах ПВО и принуждают ВСУ расходовать боеприпасы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/JOkHGpKGFX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AF5XFXrd2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 19, 2023

11:27 Россия будет вынуждена пересмотреть стратегию социально-экономического развития России до 2050 года

С таким заявлением выступил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. По его словам, из-за санкций и ограничения доступа к западным низкоуглеродным технологиям план социально-экономического развития придется скорректировать.

11:00 Внеочередная встреча глав МИД стран ЕС пройдет 6-7 марта

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, одной из задач этой встречи будет координация поставок дополнительных вооружений Украине.

10:35 Дмитрий Песков назвал США «главным провокатором международной напряженности»

Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нулан о том, что «Крым является законной военной целью для Киева и США поддерживают удары по нему».

Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных „ястребов“ американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть, — Песков.

10:13 В Крыму национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам

Сообщается, что речь идет о земельных участках, помещениях, складах и прочем, принадлежавших украинским политикам и бизнесменам, в числе которых Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк и другие.

9:51 Встреча с представителями российской оппозиции на международной конференции по безопасности в Мюнхене

9:22 Глава «Ростеха»: с февраля объемы производства военной продукции выросли в некоторых случаях более чем в 50 раз

Глава госкорпорации Сергей Чемезов дал комментарий телеканалу «Звезда». Он рассказал, в условиях войны «Ростех» перешел на круглосуточный режим работы:

По сути мы тоже на передовой. У нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, то есть круглосуточно, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить тот объем производства, который мы сегодня обязаны доставить в армию

По словам Чемезова, выросло производство гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые используются для обстрелов территории Украины.

9:10 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Bell

О причинах такого решения не сообщается. The Bellи его главный редактор Елизавета Осетинская внесены Минюстом РФ в список «иностранных агентов».

8:57 Воздушная тревога на юге и востоке Украины

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