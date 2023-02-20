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Визит президента США в Киев — в фотографиях

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Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
RFI
8 мин

Необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля продлился около пяти часов. Байден прибыл в украинскую столицу в 8 часов утра по местному времени. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На совместной пресс-конференции Байден объявил в выделении Киеву нового пакета военной помощи на $500 млн. Зеленский назвал переговоры с Байденом «плодотворными» и «очень важными». Президенты вместе посетили Михайловский собор в центре Киева и возложили венки к мемориалу павшим при защите Украины. Визит Байдена заранее не анонсировался, в Белом доме сообщали, что 20-22 февраля президент США будет в Польше. Действующий президент США посетил Украину впервые за 15 лет. Это вторая личная встреча Байдена и Зеленского после начала войны.

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Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский с супругой Еленой в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский с супругой Еленой в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США Джозеф Байден в Киеве 20/02/2023.
Президенты США Джозеф Байден в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - POOL
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. На фото: Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. На фото: Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. REUTERS - GLEB GARANICH
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. На фото: Д.Байден и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. На фото: Д.Байден и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. REUTERS - GLEB GARANICH

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