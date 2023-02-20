Визит президента США в Киев как «мощный сигнал всему миру»

КОММЕНТАРИИ

В понедельник, 20 февраля, Киев посетил с необъявленным визитом президент США Джозеф Байден. Эксперты считают, что о конкретных его результатах можно будет судить по тому, какое оружие появится у вооруженных сил Украины. Визит Джозефа Байдена в Киев Русская служба RFI попросила прокомментировать бывшего посла Украины в США, а ныне посла по особым поручениям МИД Украины Владимира Ельченко.

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RFI: Насколько важен для Украины сегодня визит Байдена, ведь за этот год Киев посетили главы едва ли не всех государств цивилизованного мира?

Владимир Ельченко: Во-первых, это очень мощный сигнал всему миру. К тому же решение посетить Украину было решением лично Байдена. Учитывая нынешние условия, я думаю, что службы безопасности американского президента были не в восторге от этого. Но мне кажется, что Байден лично принял такое решение, потому что нужно было показать и американцам, и всему миру, что он на нашей стороне.

Я думаю, что это сигнал как бы в две стороны. С одной стороны, как мы говорим, всему цивилизованному миру, что нужно больше помогать Украине, что Америка от нас не отвернется и будет до конца с нами, как сам Байден неоднократно это говорил. С другой стороны, это сигнал для России, чтобы она не надеялась на то, что наступит некая усталость от Украины, ей перестанут помогать или уменьшат помощь, прежде всего, военную. Так что, я думаю, в этом значение нынешнего визита. Ну, и плюс символизм — годовщина начала широкомасштабной агрессии и то, что президент США прибывает в Киев перед визитом в Польшу. Я думаю, что завтра в своем выступлении он тоже многое будет говорить об Украине. Так что, мне кажется, что для нас итоги этого визита позитивные.

Если говорить не только о моральном аспекте этого визита, Украине сейчас для победы очень нужно оружие, нужны самолеты F-16. Есть ли надежда, что после этого визита увеличатся и ускорятся поставки этого оружия?

Конечно, и не только надежда. Байден, выступая сегодня в Киеве, назвал конкретные цифры — 700 танков, 1000 артиллерийских систем, бронетранспортеров. Я уверен, что будут и самолеты, просто это процесс не такой быстрый. Но уже сам факт того, что наши летчики готовятся в нескольких странах Европы, говорит о том, что самолеты будут. Просто это достаточно сложное оружие: за день или за неделю его не передашь.

Я думаю, что все принципиальные политические решения уже по этому поводу приняты, и это только вопрос времени, которое необходимо для реализации намеченного. Мне кажется, что это даст возможность нашим вооруженным силам достойно подготовиться к контрудару или контрнаступлению, о котором мы говорим не один месяц. Я думаю, что это оружие поможет нам в победе и это конкретный результат визита. Джозеф Байден объявил и о финансовой помощи в несколько миллиардов долларов.

С мая идут разговоры о ленд-лизе. Почему до сих пор его нет? Байден что-нибудь говорил сегодня об этом?

Я не знаю — говорил ли он конкретно о ленд-лизе, но это просто вещи, которые многие путают. Ленд-лиз — это программа, которая обеспечивает военную помощь в случае, если что-то другое не будет не получаться.

На сегодняшний день мы получаем от американцев военную помощь как минимум по трем программам — по линии Пентагона, по линии Госдепартамента и по линии Агентства помощи США. Так что, все это идет.

Чем хорош ленд-лиз, так это тем, что помощь фактически безвозмездная или безвозвратная. Под нее, самое главное, Конгрессом выделены конкретные деньги. Эта помощь, мне кажется, будет реализована в том случае, если либо исчерпаются источники, о которых я сказал, либо, возможно, будут какие-то технические задержки, тогда можно будет подстраховаться через программу ленд-лиза.

На сегодняшний день мы получаем достаточно много и оборудования, и техники, и оружия, не открывая ленд-лиз. Это, если можно так сказать, заначка.

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