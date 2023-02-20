Джо Байден: «Путин думал, что Украина слаба, а Запад разобщён»

США - УКРАИНА

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Киев 20 февраля 2023 года.

В ходе пресс-конференции в Киеве президент США Джо Байден объявил о «непоколебимой» поддержке Украины, поставках новых вооружений, финансовой помощи в полмиллиарда долларов и введении новых санкций к первой годовщине вторжения России на украинскую территорию. Джо Байден подчеркнул, что США и 50 союзнических стран «будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется».

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Президент США Джо Байден побывал в Киеве с кратковременным и неожиданным визитом, чтобы продемонстрировать поддержку украинскому народу за 4 дня до первой годовщины со дня российского вторжения в Украину. По факту, это —государственный визит, первый с момента вступления Джо Байдена в должность президента и с начала войны.

В ходе пресс-конференции в Киеве, говоря о необходимости поддержки Украины, Джо Байден сказал:

Американцы посчитали, что эта, ничем не спровоцированная агрессия, является угрозой для всех. Поэтому мы создали коалицию наций… которая объединила около 50 стран.

Президент США напомнил, что год назад, когда президент Украины просил его о помощи, Зеленский не был уверен в том, что им доведется увидеться. Сегодня же Вашингтон и его союзники готовы предоставить Украине новый шанс.

Военная помощь

Говоря о помощи украинской экономике, Джо Байден сказал о «выделении многих миллиардов долларов», а также продолжении военных поставок: тысячи вооруженных бронетранспортеров, более тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 современных реактивных систем залпового огня, кораблей, и систем ПВО». В частности и радаров для защиты от обстрелов Россией мирного населения Украины.

Санкции

Президент США заявил также, что «на этой неделе будет объявлено о введении «дополнительных санкций против компаний, которые помогают России избежать санкций и поддерживают Россию». Эти меры будут предложены при поддержке Конгресса.

Полмиллиарда евро

Президент Байден сообщил в Киеве о предоставлении помощи Украине в 500 миллионов долларов дополнительной помощи, подробности которой будут объявлены в ближайшие дни. На пресс-конференции он говорил также о «косвенной бюджетной поддержке для [местных управленческих структур], для основных услуг населению». Он подчеркнул, что Украина заплатила в войне «чрезвычайно высокую цену, жертвы были слишком велики».

Путин думал, что Украина слаба, а Запад разобщён

Джо Байден упомянул о неудачах российской армии, которая «потеряла территории, когда-то оккупированные». А также напомнил об исходе из России «тысяч россиян». Он сказал: «Эти люди бегут не только от армии, но и бегут из России, потому что не видят будущего в этой стране. Когда российская экономика сейчас изолирована, страна изолирована и воюет. Да, Путин думал, что Украина слаба, а Запад разобщён… что единство не сохранится внутри НАТО. Они думали, что мы не можем объединиться и встать на сторону Украины. Думали, что могут измотать нас. Не думаю, что они так думают сейчас»…По словам президента США сегодняшний визит в Киев, в ответ на государственный визит Зеленого в Вашингтон, стал доказательством ошибочности расчетов российского руководства.

Джо Байден подчеркнул также, что «США будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется», так как происходящее в Украине — это «напоминание о том, что свобода бесценна и стоит того, чтобы её защищали». Речь идет о «защите демократии от авторитарных режимов».

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Президент США прибыл в Киев поездом из Польши и провел в столице Украины несколько часов, прежде чем отбыть в Варшаву в соответствии с заранее объявленной программой поездки президента в Европу. В Киеве президенты Байден и Зеленский возложили венок к Стене памяти в честь украинских воинов, погибших с 2014 года.

Обозреватели отмечают важность визита Джо Байдена в Киев за день до назначенного на 21 февраля 2023 года выступления лидера России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Отмечается также что посещение президентом Байденом зоны украинского конфликта и высказанная горячая поддержка народу Украины скажутся положительно на внутриполитической атмосфере в США, так как поддержка Киева вызывает консенсус в политических кругах страны.

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