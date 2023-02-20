Неожиданный визит Джо Байдена в Киев. 362-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023.

20 февраля — 362-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:30 AP: США уведомили Россию о визите Байдена в Киев

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев незадолго до его отъезда из Вашингтона «в целях деконфликтизации», чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В Белом доме планирование визита Байдена в Киев было жестко ограничено — относительно небольшая группа помощников была проинформирована о планах — из-за соображений безопасности. Салливан сказал, что Байден дал окончательное согласие на поездку, которая готовилась в течение нескольких месяцев, в пятницу во время встречи в Овальном кабинете, в ходе которой он был проинформирован о планах по организации безопасности визита.

Для обеспечения секретности президент отправился в Украину в сопровождении нескольких помощников и двух журналистов.

►►Читайте также: Джо Байден: «Путин думал, что Украина слаба, а Запад разобщён»

14:10 Зеленский назвал переговоры с Байденом в Киеве «плодотворными» и «очень важными»

Президент Украины Владимир Зеленский совместной пресс-конференции назвал переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом «плодотворными» и «очень важными». Он отметил, что эти переговоры «приближают Украину к победе».

Результаты этого визита обязательно будут видны, обязательно окажут влияние на ситуацию на поле боя в ходе освобождения наших территорий,

— сказал Зеленский.

По его словам, одной из тем переговоров было оружие дальнего радиуса действия. «Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы», — заключил президент Украины.

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20/02/2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

13:55 В преддверии годовщины войны Навальный опубликовал 15 тезисов своей политической платформы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в колонии, опубликовал в твиттере главные тезисы своей политической платформы. Вот главные из них:

Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус «народной», стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах.

Реальные причины войны — политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как «царь-завоеватель» и «собиратель земель».

Россия терпит военное поражение. Окончательное военное поражение можно отсрочить ценой жизни еще сотен тысяч мобилизованных, но в целом оно неизбежно. Лживые и лицемерные призывы Кремля к переговорам и прекращению огня — не что иное, как реалистичная оценка перспектив военных действий.

Россия должна признать границы Украины, определенные в 1991 году, оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины.

Россия также должна совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине, и расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами.

Для собственного восстановления, России понадобиться демонтировать режима Путина и его диктатуры. В идеале — через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания.

13:20 Джо Байден покинул Киев

Об этом сообщили журналисты на месте, аккредитованные при Белом доме. Визит президента США в столицу Украины продлился пять часов. «Весь мир с вами», — сказал Джо Байден перед отъездом.

Из Киева Байден направился в Польшу, где его ждут переговоры с президентом Анджеем Дудой и другими европейскими союзниками Украины.

13.00 Президенты США и Украины посетили Михайловский собор Киева

12:50 Япония пообещала выделить дополнительную помощь Украине в размере $5,5 млрд

Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь, заявил сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида в размере $5,5 млрд. По его словам, деньги будут выделены на помощь пострадавшим от военных действий и восстановление инфраструктуры страны.

В пятницу, 24 февраля, в день первой годовщины российского военного вторжения в Украину лидеры стран «большой семерки» проведут онлайн-встречу с президентом Владимиром Зеленским, добавил Фумио Кисида.

«Чтобы лидеры стран "большой семерки" оставались едины в решении проблемы вторжения в Украину, я решил провести онлайн-встречу лидеров стран "большой семерки" на этой неделе, 24 числа, с президентом Зеленским в качестве нашего гостя», — пояснил он.

12:30 Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов

«Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше противотанковых ракетных комплексов Javelin, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок», — сказал президент США в ходе визита в Киев.

12:15 Владимир Зеленский опубликовал видео визита Джо Байдена в Киев

11:30 Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии визита Джо Байдена в Киев

Визит главы Белого дома в столицу Украины он назвал «историческим» и «стратегическим».

«Решаются многие вопросы и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель — победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия», — написал Ермак.

Он также опубликовал фото вместе с советником Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и поблагодарил его за совместную работу по организации этого визита.

11:25 Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине и новых санкциях против РФ

«В то время, как мир готовится отметить первую годовщину военного вторжения России в Украину, я прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, — говорится в заявлении американского президента, опубликованного на сайте Белого дома. — Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибался».

Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я сообщу, что в конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против [представителей российской] элиты и компаний, которые участвуют в поддержке российской военной машины,

— объявил Джо Байден.

11:05 Владимир Зеленский приветствует визит Джо Байдена в Киев

«Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал украинский лидер.

10:50 Президент США Джо Байден приехал в Киев

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неожиданным визитом в преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину

Джо Байден прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальная программа президента США предполагала, что он посетит Польшу, однако президент США только что прибыл в столицу Украины.

Утром 20 февраля в Киеве были перекрыты улицы в центре города, вблизи посольства США, а также дороги от посольства в сторону центрального железнодорожного вокзала, отмечает издание «Украинская правда».

10:45 Байден в Киеве? Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник объявил о важном визите в столицу

По его словам, для Украины очень важно чувствовать и видеть не только словесную поддержку западных партнеров, но и присутствие одного из самых важных из них в Киеве. Кроме того, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины отменил анонсированную ранее встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

В украинских социальных сетях сегодня утром появились видео перекрытых улиц.

Между тем по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

10:25 Британская разведка: Россия, возможно, объявит о взятии Бахмута к 24 февраля

10:15 Блинкен в Анкаре: США решительно поддерживают скорейшее вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Вашингтон решительно поддерживает скорейшее вступление Швеции и Финляндии в НАТО, учитывая уже предпринятые ими шаги. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

США решительно поддерживают скорейшее вступление стран Северной Европы в НАТО. Расширение НАТО [путем вхождения] Швеции и Финляндии не является двусторонним вопросом,

— цитирует Reuters слова Блинкена.

Чавушоглу, со своей стороны, отметил, что все стороны в Североатлантическом альянсе должны прежде всего убедить Швецию в необходимости предпринять больше конкретных шагов для того, чтобы снять озабоченность Анкары и заручиться ее поддержкой заявки обеих стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после вертолетной экскурсии по пострадавшим от землетрясения районам провинции Хатай, 19 февраля 2023 года. AP - CLODAGH KILCOYNE

09:40 Зеленский: Макрон теряет время, желая оставлять диалог с Путиным открытым

В интервью трем ведущим итальянским изданиям Corriere della Sera, La Repubblica и Il Sole 24 Ore президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Италию за поддержку и прокомментировал заявление своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о том, что он желает «оставить диалог с Россией открытым» для возможности будущих переговоров.

«Это будет бесполезный диалог. На самом деле Макрон зря тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не в состоянии изменить отношение России. Если они решили изолировать себя в мечтах о восстановлении бывшей советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, они сами решают, сотрудничать или нет с международным сообществом на основе взаимного уважения», —сказал украинский лидер.

«Я очень благодарен Италии за то, что она решила отправить нам оружие, [особенно для] противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Россияне еще не поняли, что сегодня мы сильнее, чем год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись,

— добавил Зеленский.

09:25 «Пришли за военными медиками»: СК РФ возбудил дело в отношении военного врача за отказ от участия в войне в Украине

Военный врач Денис Васильев, выпускник военно-медицинской академии 2022 года по специальности «врач общей практики» отказался от участия в войне по личным убеждениям. На него возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (невыполнение приказа в период мобилизации), которая предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет. Об этом сообщает глава «Агоры», правозащитник Павел Чиков

09:15 Министры иностранных дел ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов для Украины

Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал призыв премьер-министра Эстонии к странам Евросоюза делать совместные закупки оружия для помощи Украине.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят этот план в Брюсселе уже сегодня, сообщает The Guardian.

План предусматривает размещение крупных заказов на боеприпасы от имени нескольких стран-членов ЕС, что ускорит процесс закупок и побудит европейские оружейные компании инвестировать в увеличение производственных мощностей.

По словам главы европейской дипломатии, на сегодняшней встрече он представит планы по использованию существующего европейского фонда мира в размере 3,6 млрд. евро для совместных закупок боеприпасов по образцу совместных закупок вакцин во время пандемии.

Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции 19 февраля 2023 года. AFP - THOMAS KIENZLE

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