Подтвержденные данные ООН: за год полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 8000 мирных жителей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более восьми тысяч гражданских лиц, более 13 000 мирных жителей получили ранения. Эти новые подтвержденные данные сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в своем докладе, опубликованном 21 февраля. В управлении неизменно подчеркивают, что реальное число жертв войны среди мирного населения значительно больше, поскольку многие сообщения с мест все еще ожидают подтверждения.

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В период с 24 февраля прошлого года и до 15 февраля 2023 года в Украине, по подтвержденным данным ООН, погибли 8006 мирных жителей, в том числе 487 детей.

Ранения получили 13 287 гражданских лиц, из них 954 – дети. Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в Донецкой и Луганской областях Украины: в этих регионах за указанный период погибли 4295 человек, ранены — 7327 человек.

►УВКПЧ ООН: Потери среди гражданских лиц в Украине в период с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, представляя обновленную трагическую статистику, заявил:

Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, раскрывают потери и страдания людей с момента начала военной агрессии России 24 февраля прошлого года. Страдания, которые я лично увидел во время визита в Украину в декабре. Наши данные — только верхушка айсберга. Жертвы среди гражданского населения невыносимы. В условиях нехватки электричества и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Каждый день, пока продолжаются нарушения международных норм в области прав человека и гуманитарного права, становится все труднее и труднее найти путь вперед — через растущие страдания и разрушения — к миру», — подчеркнул Фолькер Тюрк.

В докладе мониторинговой миссии УВКПЧ ООН подчеркивается, что реальное число убитых и раненых гражданских лиц — значительно больше, поскольку многие сообщения о предполагаемых случаях гибели или ранения мирных жителей из ряда мест все еще ожидают подтверждения. Речь идет, например, об оккупированных россиянами Мариуполе, Лисичанске, Попасной или Северодонецке.

Представляемые данные «отражают только проверенные отдельные случаи», — указывает УВКПЧ.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) © www.ohchr.org

Наибольшее число погибших мирных жителей УВКПЧ зафиксировало в марте прошлого года, в начале полномасштабного вторжения РФ: тогда за месяц погибли 3918 мирных украинцев, были ранены 2967 человек. С начала 2023 года ООН зафиксировала гибель в Украине 263 гражданских лиц, ранения получили 759 человек.

Больше всего мирных жителей (90%) стали жертвами применение оружия взрывного действия с большим радиусом поражения (тяжелая артиллерия, РСЗО, ракетные и авиаудары). От этих видов вооружений в Украине погибли 6585 человек, ранены 12 635 человек, сообщается в докладе.

Отдельно ООН сообщает о жертвах массированных ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Украины начиная с 10 октября. 116 погибших мирных жителей и 393 раненых. Миссия отмечает, что за прошедшие четыре месяца это почти пятая часть всех жертв войны на территориях, подконтрольных властям Украины.

В результате подрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов в указанный период в Украине погибли 219 мирных жителей, 413 человек получили ранения.

В управлении ООН также указывают, что получили информацию о жертвах военных действий среди гражданских лиц с территории аннексированного Россией Крыма (6 погибших и 15 раненых) и с территории самой РФ (30 погибших и 130 раненых). Однако «в связи с отсутствием подтверждающей информации, предполагаемые случаи гибели или ранения гражданских лиц еще нуждаются в верификации», отмечают в миссии ООН.

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