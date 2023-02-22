Франция за Украину: сколько всего Париж дал Киеву в первый год войны

Прошел год с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. Весь этот год Франция оказывала украинцам гуманитарную, военную, финансовую, дипломатическую и юридическую поддержку. Французские гаубицы Caesar успешно уничтожают технику и живую силу захватчиков; французские судебные эксперты в Буче, Изюме и других освобожденных городах Украины помогают собирать улики российских военных преступлений; французская дипломатия много сделала для предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза; более ста тысяч украинских беженцев получили приют во французских городах… Что еще успела за этот год сделать Франция для Украины, и может ли эта помощь стать гораздо более значительной?

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«В течение этого года поддержка Украины со стороны Франции и Европейского союза не ослабевала, она еще усиливается», — отметил французский МИД 19 февраля, обрисовав основные штрихи помощи:

— 10 пакетов европейских санкций в отношении России;

— поддержка кандидатуры Украины по присоединению к ЕС;

— 30 миллиардов евро, привлеченных на поддержку экономики Украины;

— 3,6 млрд евро военной поддержки из Европейского фонда мира (European Peace Facility), в котором Франция является вторым по значимости донором.

МИД отметил, что в указанные 3,6 млрд не входит военная помощь, предоставленная Украине именно и только Францией.

Какое оружие предоставила Франция

«Все началось тихо. В начале конфликта Франция, осуждавшая российскую агрессию, тем не менее, сохраняла осторожность в отношении своих поставок оружия украинцам, прежде всего для сохранения канала связи с главой Кремля Владимиром Путиным. Год спустя заявления о (новых) вооружениях для Украины (…) сознательно акцентируются», — пишет Le Monde, отмечая, что в Париже все же до сих пор сохраняют некоторую «осторожность» в вопросе поставок оружия.

Но прогресс очевиден.

Если в начале марта 2022 года Макрон и члены французского правительства утверждали, что ограничиваются поставками ВСУ «оборонительного оборудования и топлива», то в январе 2023-го президент Франции стал первым руководителем, объявившим о передаче украинской армии западных танков.

При этом Париж, по данным «дипломатического источника» Le Monde, с самого начала войны поставлял Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan, а также средства защиты.

Франко-немецкий ПТРК Milan. Архивное фото AFP

«ПТРК Milan — очень точное и мощное оружие, пригодное для использования против танков, бронетехники и зданий. Это легкая ракета класса «земля-земля», которая очень популярна в пехотных войсках и может быть запущена днем или ночью благодаря инфракрасной системе», — отмечает газета.

Однако только 22 апреля, в последний день своей президентской кампании, Эммануэль Макрон официально объявил, что Франция поставила украинской армии Milan и двенадцать самоходных артиллеристских установок (САУ) Caesar*.

Президент Макрон слушает офицеров перед самоходной гаубицей «Цезарь» во время посещения французской авиабазы Мон-де-Марсан. 20.01.2023. AP - Bob Edme

Это немало, при том, что сама французская армия располагала всего 76-ю такими САУ. Позднее стало известно о поставке еще 6 установок. В ноябре один из «Цезарей» был поврежден российским дроном-камикадзе.

1 февраля, по итогам встречи министра обороны Украины Алексея Резникова с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню в Париже стороны договорились о поставке еще 12 «Цезарей», а через несколько дней стало известно, что Дания решила передать Украине все 19 Caesar, заказанных ею ранее у Франции для своей армии.

Резников тогда же подписал с Лекорню и французской промышленной группой Thales меморандум о поставке радиолокационных систем GM-200.

Еще один вид французской техники, отправленной в Украину, — комплект из пятнадцати 155-миллиметровых самодвижущихся гаубиц TRF1.**

В дополнение к орудиям Франция поставляет Украине снаряды Bonus (производства Nexter и шведской компании BAE Systems Bofors) — 155-миллиметровые «интеллектуальные» снаряды, предназначенные для уничтожения бронетехники. Они могут быть выпущены как из «Цезарей», так и из американских гаубиц M777.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню (справа) и министр обороны Украины Алексей Резников (в центре) — с генеральным директором Thales Group Патрисом Кейном во время посещения завода по производству радаров Thales в Лимуре, неподалеку от Парижа. 01.02.2023. AP - Christophe Ena

Согласно списку, предоставленному Le Monde Елисейским дворцом в октябре, французская армия также передала украинской около шестидесяти «бронированных машин переднего края» (VAB), «транспортные средства», а также индивидуальное снаряжение (каски, бронежилеты, бинокли ночного видения, пайки, защитную одежду для ядерной, бактериологической и химической среды, медицинское оборудование), боеприпасы «всех калибров» и топливо.

Кроме того, в ноябре Себастьян Лекорню заявил о поставке ВСУ двух реактивных систем залпового огня LRU M270 (европейская версия американской M270 MLRS) и двух батарей французских зенитно-ракетных комплексов Crotale NG.

4 января, как было сказано выше, Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине колесных танков AMX-10 RC. Она должна сопровождаться поставкой бронетранспортеров Bastion. Но в отличие от Германии, США и Великобритании, которые позднее объявили о передаче Украине тяжелых танков, Франция пока не обещала никаких поставок своих Leclerc, основного боевого танка французской армии. При этом Макрон «не исключил» передачи Leclerc в будущем, равно как и французских истребителей, но при трех условиях: 1. Украина их запросит 2. поставки «не приведут к эскалации конфликта». 3. поставки «не ослабят способность французской армии защищать свою собственную землю».

Кроме того, уже весной Франция и Италия поставят ВСУ систему противовоздушной обороны средней дальности SAMP/T-Mamba.

«Это первая европейская противоракетная система дальнего действия (разработана Францией и Италией). Она позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, охватывая значительную часть украинской территории.

Поставка такой системы отвечает на настоятельную необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак с воздуха, высказанную министром обороны Украины Алексеем Резниковым своему французскому и итальянскому коллеге», — говорилось в коммюнике по итогам переговоров глав оборонных ведомств Франции и Италии 3 февраля. В сообщении также уточнялось, что «приобретение Украиной радара Thales GM200, финансируемое Францией (…), повысит эффективность системы SAMP/T — MAMBA».

Эта система, оснащенная радаром и пусковыми установками с восемью ракетами Aster с дальностью стрельбы около 100 километров, может противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам и даже залпам крылатых ракет с несколькими выстрелами, отмечает Le Monde.

А радар Ground Master 200 (GM200) средней дальности может обнаруживать вражеские самолеты на расстоянии 250 километров и «бороться» с ними на расстоянии 100 километров, независимо от того, летят ли они на низкой скорости и малой высоте, как беспилотники, или на большой высоте, как истребители.

SAMP/T-Mamba © DGA Essais de missiles

Наконец, во Франции, как сообщил на днях МИД страны, проходят подготовку «до 2 тысяч» украинских военнослужащих.

Тем не менее, несмотря на всю эту поддержку, по данным IfW, Кильского института мировой экономики (который подсчитал стоимость обещанной Украине военной помощи в период с 24 января по 20 ноября 2022 года), Франция занимала в этом рейтинге лишь десятое место с 472 миллионами евро. Далеко позади США — крупнейших спонсоров (на тот момент, поставивших или пообещавших поставки на 22,8 млрд евро), Великобритании (4,1 млрд евро), Германии (2,34 млрд евро) или Польши (1,8 млрд евро).

Когда в октябре Би-би-си обратилась с вопросом о «слабости французских военных усилий», Министерство вооруженных сил Франции защищалось, утверждая, что военная помощь оценивается по качеству предоставленного оборудования, а не по количеству.

Некоторые страны, объяснили французские военные, поставляют большое количество устаревшего оборудования. Кроме того, нет уверенности в том, что Франция может предложить украинцам гораздо больше оружия, не подвергая собственную армию риску уязвимости, пишет Le Monde.

Финансовая и гуманитарная поддержка

Говоря об экономической помощи Украине за год, МИД Франции отметил следующее: «прямые бюджетные кредиты на 400 миллионов евро», «поддержка проектов на сумму 1,2 миллиарда евро», «заявление о патронаже над восстановлением Черниговской области», «мобилизация усилий более 700 компаний для участия в восстановлении», «участие в работе межведомственной координационной платформы доноров».

Говоря о гуманитарной составляющей, МИД Франции упомянул «доставку более 2900 тонн гуманитарной помощи», отправку «более 200 генераторов», «прием во Франции более 100 000 украинцев и украинок» (119 тысяч, если быть точным — Прим. RFI).

Окно приема украинских беженцев в префектуре полиции Ниццы. 24.03.2022 AFP - VALERY HACHE

В декабре в Париже прошли две масштабные конференции в поддержку Украины. Первую — под названием «Солидарны с украинским народом», в которой приняли участие около 70 руководителей из 46 стран, Европейского Союза и 24 международных организаций, включая ООН, — в Елисейском дворце назвали «гражданским Рамштайном».

По итогам конференции было объявлено о «принятии обязательств на сумму более 1 млрд евро в целях оказания конкретной и безотлагательной поддержки Украине (прежде всего для того, чтобы в условиях российских бомбардировок гражданской инфраструктуры страна смогла пережить зиму — Прим. RFI) и создания Парижского механизма координации помощи».

Второе мероприятие, под названием «Франко-украинская конференция по устойчивости и развитию», прошло с участием более 700 французских компаний (упомянутых выше в сообщении МИДа). Главная цель конференции — «застолбить» за французскими компаниями участки работы по восстановлению и послевоенному развитию Украины.

20 февраля, в преддверии встречи министров финансов G20, которая состоится на этой неделе в Индии, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал к выделению 15 миллиардов евро помощи МВФ Украине и усилению санкций против России. «Помимо поддержки, оказываемой Европой, помимо поддержки, оказываемой странами „Большой семерки“, важно, чтобы МВФ тоже мобилизовался ради Украины», — заявил Ле Мэр, которого цитирует AFP.

«В рамках „Большой семерки“ мы будем выступать за усиление экономических санкций против России», — также сказал Брюно Ле Мэр. «Санкции эффективны», потому что «они позволили практически вдвое сократить доходы России от продажи нефти, они позволили полностью разрушить российские производственно-сбытовые цепочки, особенно в таких стратегических отраслях как аэронавтика или автомобилестроение», и являются «долгосрочным оружием», подчеркнул французский министр.

Дипломатическая поддержка

Французская дипломатия активно работает в пользу Украины. Это касается, в первую очередь, деятельности в рамках Евросоюза, но не только.

В МИДе Франции напомнили, что когда главы государств и правительств Европейского союза 23–24 июня 2022 г. приняли решение предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове и признали европейскую перспективу Грузии, это историческое событие «стало возможным, в частности, благодаря визиту в Киев президента Французской Республики с канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Совета министров Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом». И пообещали:

«Вместе со своими европейскими партнерами Франция продолжит мобилизовать свои усилия для поддержки Украины на ее европейском пути».

Регулярно выступает с резкими заявлениями в адрес российских агрессоров и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, говорящая о совершаемых силами РФ военных преступлениях, и представительство Франции при ООН, и президент Макрон, который значительно изменил свою позицию в последние месяцы.

Еще в декабре он говорил о необходимости предоставления «гарантий безопасности России», а чуть раньше заявлял, что Россию «нельзя унижать» (как будто кто-то пытался), а 17 февраля 2023-го произнес чрезвычайно резкую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, сказав, что сейчас «не время для диалога» с Москвой. А наступит это время только после военного поражения РФ в Украине.

«Россия не может и не должна выиграть эту войну, и российская агрессия должна потерпеть поражение, потому что мы не можем согласиться с тем, чтобы незаконное применение силы стало банальностью. В противном случае под угрозой окажется вся европейская безопасность и в целом мировая стабильность», — подчеркнул президент Франции.

Который тем же вечером, по пути с конференции, все же «уточнил», что Россию нужно победить, но «не сокрушить». «Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не будет достигнуто военным путем. Я не думаю, как некоторые, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на ее территории. Эти наблюдатели хотят прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», — заверил глава французского государства.

Поддержка в вопросе наказания за военные преступления

Говоря об оказываемой французами Украине «помощи в борьбе с безнаказанностью», МИД Франции упомянул «задействование французских следователей и судмедэкспертов в Буче и Харьковской области», «безвозмездную передачу двух мобильных лабораторий для анализа ДНК», «поддержку украинских и международных судебных органов», «усиленную поддержку Международного уголовного суда», а также «поддержку международного центра по преследованию преступлений агрессии в Украине».

Криминалисты жандармерии Франции в Буче в сопровождении тогдашнего генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. 12.04.2022. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

«Мы хотим убедиться, что все виновные во всех видах преступлений (совершенных в Украине) будут привлечены к ответственности, и что Россия заплатит за восстановление и компенсации жертвам», — сказал 17 февраля в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

Рейндерс объявил, что «международный координационный центр по преследованию преступления агрессии» начнет «функционировать» в Гааге в июле. Это своего рода прокуратура, предназначенная для «сбора и сохранения доказательств преступления агрессии и обеспечения возможности обсуждения между прокурорами (…) не только расследований, но и возможных судебных преследований».

Создание такого центра является первым шагом перед созданием специального суда для самых высокопоставленных российских чиновников.

В конце января министр иностранных дел Франции в интервью украинской редакции RFI заявила: привлечь к ответственности можно даже того, кто отдал приказ о вторжении (читай — Путина), напомнив: «в прошлом случалось, что главы государств представали перед правосудием».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна © RFI

«Мы знаем, что не будет прочного мира без осуществления правосудия. И поэтому мы решительно привержены этой борьбе с безнаказанностью. Эту работу ведет группа стран, частью которой является Франция, но не одна. Нас около двадцати, думающих о возможности специального трибунала, который мог бы судить за преступление агрессии», — сказала госпожа министр.

Заключение

21 февраля Кильский институт мировой экономики (IfW) опубликовал отчет, в котором говорится, что к середине января Соединенные Штаты выделили около 73,1 миллиарда евро на поддержку Украины, а Европейский Союз — 54,9 миллиарда евро***.

«Американцы задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны — примечательное явление, тем более, что финансовые ресурсы можно было быстро мобилизовать», — отметил руководитель аналитической группы института Кристоф Требеш, которого цитирует DW.

Сравнивая объемы обязательств по помощи Украине с размерами финансирования, которые страны Европы выделяют на внутренние нужды, связанные с преодолением последствий войны, аналитики IfW обращают внимание на то, что они различаются в разы. И в ФРГ эта диспропорция является наибольшей.

Так Германия за год с небольшим объявила о предоставлении около 264 миллиардов евро субсидий, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители для собственных потребителей и предприятий. При этом двусторонние обязательства Германии по оказанию помощи Украине достигли 6,15 млрд евро, а участие в помощи в рамках ЕС — 7,2 миллиарда евро.

«Это лишь около 5% от суммы, мобилизованной на (внутренние немецкие) энергетические субсидии», — отметили исслелователи, которые также подчеркнули, что власти других стран Евросоюза обещают направить на меры поддержки в собственных странах в среднем в 10 раз больше средств, чем выделяют Украине.

При этом, если сопоставлять ВВП стран-доноров, то лидерами оказываются страны Балтии – Эстония (предоставившая помощь на 1,3% своего валового внутреннего продукта) и Латвия (1,2%), следом за ними идут Литва и Польша (по 0,9%), пятое место у Болгарии (0,7%), а Соединенные Штаты занимают 9-е-13-е места вместе с Чехией, Португалией, Австрией и Швецией (по 0,4%).

Франция делит в этом рейтинге 23-е-30е места с еще семью странами: 0,2% ВВП****.

17 февраля в Мюнхене Эмманюэль Макрон сказал: «Я убежден, что мы должны безусловно ускорить и усилить нашу поддержку и наши усилия, чтобы помочь украинскому народу и армии в их сопротивлении. И дать им возможность провести контрнаступление,

которое одно лишь позволит перейти к заслуживающим доверия переговорам — на условиях, выбранных Украиной, ее властями и ее народом».

Тут ключевые слова — «усилить и ускорить». Есть куда плясать от 0,2% ВВП.

* Caesar — это 155-мм орудие, установленное на грузовике, способное производить шесть выстрелов в минуту на дальность 40 километров. Его высокая мобильность (более 80 километров в час по дороге) является неоспоримым тактическим преимуществом. После стрельбы машина может немедленно уехать и, таким образом, избежать ответной атаки.

** Это предшественница «Цезаря», которая, в отличие от последнего, не устанавливается на грузовик. Эти гаубицы, которые больше не используются во французской армии, также были произведены компанией Nexter. Дальность стрельбы составляет 24 километра обычными снарядами и 30 км — активно-реактивными. Они способны производить шесть выстрелов в минуту и двигаться со скоростью 8 км/ч.

*** Исследователи отмечают, что в отчет не были включены слишком неопределенные данные, касающиеся сделанных в январе обещаний поставлять Украине танки.

**** Le Monde отмечает некоторую неполноту этих расчетов: Кильский институт не может подсчитать частные пожертвования, а также помощь, предоставляемую странами косвенно, путем финансирования неправительственных организаций, Верховного комиссара ООН по делам беженцев или ЮНЕСКО. Эти данные также не учитывают прием беженцев: Польша, например, приняла 8,1 миллиона человек, Румыния — чуть более 1,6 млн, Франция, находящаяся на седьмом месте в этом «рейтинге», дала кров 119 тысячам людей, бежавших от войны из Украины.

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