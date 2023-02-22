Взрывы в Харькове и Мариуполе. 364-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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22 февраля — 364-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:30 Украинская прокуратура установила личность 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче

Генпрокуратура Украины заявила, что его ведомство выявило 91 российского солдата, ответственного за военные преступления в Буче.

«Во время оккупации российская армия совершила более 9000 военных преступлений в Бучанском районе Киевской области, погибло более 1700 мирных жителей, в том числе около 700 в Буче. На сегодняшний день установлен 91 российский военнослужащий, причастный к этим преступлениям. Работа по привлечению к ответственности всех причастных продолжается», – говорится в сообщении ведомства в Twitter в среду.

13:20 Послы ЕС согласовали продление санкций против Лукашенко и его окружения

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год. Об этом сообщает РБК-Украина. В санкции входят визовые запреты и замораживание активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение.

Постоянные представители стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничение против Беларуси на заседании 22 февраля.

В Литве предлагают ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси, эти меры предлагается ввести с 15 марта сроком на один год.

13:05 Дания, Швеция и Германия заявили, что расследование взрывов на NordStream не завершено

Расследования Данией, Германией и Швецией взрывов газопровода «Северный поток» еще не завершены, заявили три страны вчера, когда Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) собрался для обсуждения инцидента. В совместном письме Копенгаген, Берлин и Стокгольм пояснили, что «российские власти проинформированы о продолжающихся расследованиях», в результате которых на сегодняшний день установлено, что повреждения трубопроводов вызваны «мощными взрывами в результате диверсий».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил: «Расследования, проводимые скандинавскими государствами и Германией, не только непрозрачны, но, как уже совершенно очевидно, имеют целью лишь замести следы и защитить американского старшего брата. Россия хочет, чтобы Совет Безопасности ООН провел независимое расследование взрывов, повлекших за собой повреждение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре.

Москва поддерживает выводы скандальной статьи, опубликованной американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем. В этом тексте, опубликованном в его собственном блоге и основанном на одном анонимном источнике, он утверждает, что водолазы ВМС США при поддержке Норвегии в июне заложили взрывчатку на этих газопроводах, соединяющих Россию с Германией по дну Балтийского моря, что вызвало их взрыв через три месяца. Согласно журналисту, это было сделано по приказу Джо Байдена, чтобы лишить Москву доходов от продажи газа в Европу. США категорически опровергли эту публикацию, назвав ее «чистой выдумкой». Норвегия также отрицает свою причастность.

85-летний Сеймур Херш является одним из самых известных американских журналистов-расследователей. В частности, он раскрыл резню, устроенную американскими солдатами в деревне Май Лай во время войны во Вьетнаме. Но в последние годы он публиковал статьи, основанные на «теориях заговора». В 2015 году он заявил, что рейд, в ходе которого был убит лидер «Аль-Каиды», был всего лишь фарсом, срежиссированным Пакистаном и США.

12:50 Китай отрицает намерения поставлять оружие России

Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять «летальную поддержку» России для войны против Украины.

Как пишет СNN со ссылкой на заявление представителя МИД КНР, «Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность предоставления "летальной поддержки" России для войны против Украины, при этом обвинив США и НАТО в распространении фейков о роли КНР в войне».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным «летальной поддержки». По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.

12:35 Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ

В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям России. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в РФ банкам, в том числе: Центробанку России, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестфондам и другим финучреждениям, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

Санкции включают остановку сделок с активами, запрет на установление деловых отношений, запрет на заключение сделок и инвестиций в пользу финучреждений РФ. Запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов.

Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями РФ.

Указом предусмотрен запрет регистраций Нацбанком Украины международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ.

Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к нарушению и избеганию введенных ограничений.

12:10 В Киеве поймали прокремлевского блогера, который скрывался в монастыре УПЦ МП

Правоохранители задержали прокремлевского блогера Дмитрия Скворцова, который скрывался на территории монастыря УПЦ МП в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.

Официально правоохранители не называют имя задержанного, однако, по словам источников «Украинской правды», речь идет о Дмитрии Скворцове. На днях его задержали на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Пособником рашистов является столичный блогер, основатель так называемого "русского клуба", который занимался подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора. Среди них - "русская народная линия" и "одна родина"», - говорится в заявлении СБУ.

11:57 Роскомнадзор заблокировал сайт журналистской премии «Редколлегия»

Основание для блокировки в реестре не указано.

Премия «Редколлегия» учреждена в 2016 году фондом Бориса Зимина (признан иностранным агентом). Ее вручали ежемесячно за выдающиеся журналистские работы

11:45 Госдума единогласно приняла законопроект о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США. По его словам, «прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов».

11:35 На жителя Саратовской области составили протокол после доноса соседей

На жителя Балаково (Саратовская область) составили протокол за «дискредитацию» российской армии после доноса соседей. Об этом сообщает Astra. Как пишет издание, причиной доноса стало то, что у подъезда своего дома мужчина в частной беседе рассуждал об Украине и о Путине.

По данным Astra, услышав этот разговор, взволнованные соседи позвонили в полицию и сообщили, что стали свидетелями «преступления». По их словам, в разговоре они слышали фразы: «Вас всех обманывают», «Путин преступник, которого нужно отдать под трибунал», «Украина, я с вами».

В итоге полиция прибыла на вызов, а 21 февраля в отношении мужчины оформили протокол о «дискредитации» российской армии.

11:25 В российский суд поступило первое уголовное дело против военного ВСУ о «насилии над гражданскими»

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело против украинского военного, обвиняемого в «насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Это первое в России дело в отношении деятельности военного ВСУ во время полномасштабной войны.

По данным ТАСС, военного, о котором идет речь, зовут Антон Чередник. Его обвиняют по статьям «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК РФ), «насильственный захват власти» (ст. 278), «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3). В суде заявили, что дело Чередника будет направлено к рассмотрению в общем порядке «в ближайшее время».

Одновременно с этим суд рассматривает дело участника 240-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Его обвиняют в «участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам России» (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3).

11:10 В Мариуполе взрывы на складе боеприпасов

Утром 22 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе морского порта, где хранятся боеприпасы. Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, «Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта». Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме сообщил, что «прилет» пришелся на 18 причал – склад 3.

10:55 На концерт в «Лужниках» сгоняют массовку

В Москве проходят последние приготовления к масштабному концерту на стадионе «Лужники», где ожидается выступление Владимира Путина. Как сообщает «Meduza», на концерте ожидается 200 тысяч человек. Люди с улицы не смогут попасть на митинг-концерт. Желающие пройти в «Лужники» должны предоставить персональные данные организаторам. Ранее стало известно, что массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Точный состав артистов до сих пор неизвестен, но в СМИ появлялись имена артистов, которые поддержали войну, в частности, Филиппа Киркорова, Клавы Коки, Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Николая Баскова и других.

10:45 Дмитрий Медведев обосновал приостановку участия России в ДСНВ

В сообщении в Telegram бывший президент России Дмитрий Медведев говорит о приостановке участия России в СНВ-3, мотивируя это «войной, которую США и другие страны НАТО объявили нашей стране».

10:35 Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосует за резолюцию в годовщину начала российского вторжения в Украину

Генеральная ассамблея ООН собирается в среду в Нью-Йорке. Киев и его союзники надеются заручиться самой широкой поддержкой резолюции, призывающей к прекращению боевых действий.

В проекте резолюции, авторами которого выступили около шестидесяти стран, «подчеркнута необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций».

Резолюция должна быть поставлена на голосование по окончании дебатов, которые начнутся в 9 часов вечера по парижскому времени.

Как и в предыдущих резолюциях, текст подтверждает «приверженность» «территориальной целостности Украины», требует немедленного вывода российских войск и призывает к прекращению боевых действий.

Однако речь не идет о мирном плане из десяти пунктов, представленном в ноябре президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно дипломатическим источникам, Украина, которая некоторое время рассматривала этот план, отказалась от него, пытаясь получить как можно больше голосов. По крайней мере, столько же, сколько в октябре, когда 143 страны проголосовали за резолюцию, осуждающую аннексию ряда украинских территорий Россией.

10:25 Париж следит за «активностью» китайских компаний, которые могут оказать помощь России

Франция следит за деятельностью китайских компаний, которые могут оказать помощь России, пояснила вчера министр иностранных дел Франции. «Есть частные китайские компании, за деятельностью которых мы внимательно следим», — сказала Катрин Колонна, отвечая на вопрос о потенциальном стратегическом партнерстве между Китаем и Россией в эфире телеканала France 5.

На вопрос о местонахождении этих компаний, Катрин Колонна ответила, что они «не обязательно» присутствуют на территории Украины. Министр также заверил, что Франция «совершенно дипломатично и достаточно четко» высказалась Пекину о своем желании, чтобы Пекин «не протягивал руку России», также подчеркнув, что она предпочитает «сохранять приверженность Китая стабильности, которая выгодна ему в долгосрочной перспективе». Она также заявила, что представители Запада должны более ясно увидеть позицию Китая в Нью-Йорке во время заседания Совета Безопасности ООН 24 февраля, когда будет отмечаться первая годовщина вторжения России в Китай и Украину.

В минувшие выходные глава американской дипломатии Энтони Блинкен сообщил CBS News, что китайские компании уже оказывают помощь российским военным усилиям. Помимо собственно вооружения, они могут поставлять целый арсенал вспомогательных средств, таких как бронежилеты, продовольственные пайки и так далее. При этом он отметил, что «нет различия между частными компаниями и государственными компаниями».

10:05 Bloomberg: США предоставят Украине управляемые бомбы с радиусом действия более 70 км

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые способны поражать цели на расстоянии 72 км. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на лица, связанные с производством оружия.

Издание пишет, что Пентагон официально не объявлял, что направляет Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив 21 декабря, что предоставляет «точные авиационные боеприпасы», которые включены в помощь в размере 1,85 млрд долларов.

Однако двое осведомленных людей подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км (45 миль). Производство таких боеприпасов осуществляет компания Boeing.

20 февраля Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине.

09:47 В Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги утром 22 февраля.

Как написал мэр города Игорь Терехов в Telegram, «Бьют по Харькову. В городе прозвучали уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны».

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил в Telegram об обстреле. Он призвал жителей не игнорировать сигналов тревоги и оставаться в укрытиях.

09:40 Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Как сообщил Мариупольский городской совет в Telegram, «Мариуполь. Слышны взрывы. Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Предварительно есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы».

В сообщении мэрии также говорится, что первый взрыв в Мариуполе прогремел в 22:33.

По данным горсовета, после взрывов в Центральном и Левобережном районах города возникли проблемы со светом и связью.

Информацию о взрывах в Мариуполе подтвердил «Украинской правде» местный житель – было слышно около 10-11 взрывов в северо-восточной части города. По его словам, по состоянию на 00:10 в городе взрывы больше не раздаются.

09:20 В десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе

Утром 22 февраля в 10 городах России по радио прозвучали объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщают «Baza», «Осторожно, новости», «Meduza», «РИА "Новости». Позже в МЧС России заявили, что это была хакерская атака.

Сообщение: «Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара» было передано в эфире радиостанций Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy radio.

Его слышали жители Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Казани, Новоуральска и Подмосковья.

Впоследствии в МЧС России заявили, что объявление появилось на радиостанциях в результате хакерской атаки. «В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», – говорится в сообщении.

09:05 CNN: Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты «Сармат»

Во время пребывания президента США Джо Байдена в Украине Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которое, судя по всему, оказалось неудачным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

Один из них рассказал, что РФ заранее сообщила США о запуске ракеты через деконфликтные линии. Другой чиновник сказал, что Штаты не рассматривают этот запуск как эскалацию со стороны России.

Источники CNN также сообщили, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую на Западе прозвали «Сатана II» и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

По официальным российским данным, ракета «Сармат» имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

09:00 Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ

В течение 21 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 7 населенных пунктов.

08:55 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Власти объявили воздушную тревогу по все территории Украины утром 22 февраля.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» сообщает, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

UPD: В 11:00 по Киевскому времени тревоги начали отменять. Беларускі Гаюн сообщил, что в белорусских Мачулищах сели самолет ДРЛО и МиГ-31К. По состоянию на 11:08 сирены еще звучат в Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

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