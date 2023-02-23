Армия Украины и ее вооружения: что изменилось за год полномасштабной войны

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Накануне трагической годовщины начала войны 24 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что уже в ближайшее время первые танки от западных партнеров вместе с подготовленными украинскими экипажами прибудут в страну. От союзников Киев получит современные западные танки, а украинские военные, которые в учились осваивать Leopard-2, скоро вернутся на фронт. Год назад Украине, подвергшейся нападению РФ, обещали военную помощь разве что в виде касок и бронежилетов. Сейчас ситуация изменилась. Западные вооружения, пусть и не слишком быстро, прибывают в Украину. О том, как эти вооружения изменили ход войны и чем оснащение украинской армии отличается сегодня от того, что было год назад, Русская служба RFI поговорила с Александром Коваленко, военным и политическим обозревателем группы Информационное сопротивление, экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука.

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RFI: Очевидно, что год назад у армии Украины не было того оружия, которое появилось сейчас. И все же я хочу попросить вас сравнить ситуацию 24 февраля 2022 года с нынешней, я имею в виду и качество и количество вооружений.

Александр Коваленко: Ситуация значительно отличается, в первую очередь, количественными показателями, поскольку год назад мы значительно уступали российской армии по количеству танков, по количеству боевых бронированных машин. Боеспособных танков у нас было немногим более 800 единиц. Это же касалось и авиации: в то время как у России боевая ее компонента составляла 1,5 тысячи единиц, у нас было немногим больше 120-ти в разной степени готовности. Была авиация, которая требовала технического обслуживания, часть ее находилась в ремонте. По некоторым родам войск перевес российских сил и средств был в 10 раз!

Мы сейчас сравниваем противостояние с Россией, которую, по сути, можно расценивать технически и технологически как поздний «совок».

И тем не менее ВСУ удалось сдержать врага, превосходящего количественно. За счет чего?

В первую очередь, нужно говорить о противовоздушной обороне, которая у нас представляла собой эшелонированную систему, одну из самых насыщенных в Европе. Если сравнивать нашу ПВО с каждой страной НАТО по отдельности, то мы превосходили абсолютно любую из них — Германию, Францию, Великобританию.

Но технически и технологически, конечно же, комплексам, которые используются странами НАТО, наше ПВО уступало на поколение. Это были системы советских времен, но в противодействии российской авиации и российским ракетным ударам они более-менее себя проявляли эффективно, особенно против авиации. Противник нес серьезные потери, но и наше ПВО тоже несло соответствующие потери, особенно в первые дни, когда основной задачей российских оккупантов было выведение из строя функциональности наших эшелонов. 27 февраля прошлого года генерал Конашенков даже доложил, что якобы ПВО у нас полностью отсутствует.

Что касается другого вооружения, которым была оснащена украинская армия, в основном это были постсоветские виды танков, ББМ (боевых бронированных машин), то, что было создано за время независимости Украины нашим военно-промышленным комплексом.

Какие-то вооружения были модернизированы, к сожалению, они не успели в достаточном количестве поступить, но часть из них проявила себя очень даже хорошо. Например, противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», по сути, обеспечил безопасность Одессы и Одесской области от высадки десанта и даже весьма успешно произвел уничтожение ракетного крейсера «Москва» ракетами Р-360. Но у нас опять-таки все упиралось в количество. Противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» было недостаточно, по сути, это был штучный продукт. И мы нуждались в международной поддержке.

Какую роль сыграла международная поддержка, стало понятно осенью минувшего года даже непосвященным. Название Himars теперь знают все.

По мере того, как получали соответствующее вооружение, значительно стал изменяться не только облик ВСУ, но и возможности оперативного применения тех или иных средств поражения. Напомню, если мы говорим про артиллерию, у нас была перспективная 152-миллиметровая колесная самоходная артиллерийская установка «Богдан». Она и сейчас есть, но на момент полномасштабного вторжения эта установка у нас была всего-навсего в одном экземпляре и проходила испытания. Например, во время ударов по острову Змеиный, она также применялась и проявила свою эффективность. Но что такое одна установка по сравнению с колоссальным фронтом и наступлением?

Тогда одной из первых стран, которая стала поставлять нам самоходные артиллерийские установки колесного типа, стала Франция. И это была САУ «Цезарь», 155-миллиметровая. Безусловно, это было существенное усиление компоненты колесных САУ. По мере поступления именно этого типа вооружений, стала повышаться эффективность применения колесных артиллерийских установок. Далее уже стали подтягиваться все остальные.

Кроме того, использование вооружений западного образца, если приводить пример той же самой артиллерии, позволило использовать совершенно другие технические и технологические решения высокого уровня. Например, тот же самый «Panzerhaubitze 2000» использует уникальный боеприпас SMArt, очень схожий с САУ «Цезарь», боеприпасом BONUS. От них врагу невозможно сбежать, они попадают точно в цель, у них есть даже своя система идентификации объекта по загруженной в базу данных информации, по контурам техники. Даже движущаяся техника не может от этого боеприпаса «убежать». Ни одна артиллерийская система, которая находилась на вооружении ВСУ, не обладала такими качествами.

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Кроме того, фактически поставляемое западное оружие отличается не только техническим и технологическим исполнением, но и позволяет вести огонь на большей дистанции, с более высокой точностью. То есть именно в контексте технического и технологического развития ВСУ сделали за прошедший год прыжок вперед, благодаря международной поддержке. Но, конечно же, для того чтобы целиком и полностью доминировать в зоне боевых действий, украинской армии необходимо и большее количество таких вооружений.

Говорят, что Украина получает сейчас западное оружие, но его недостаточно для того, чтобы проводить наступление. Что такое наступательное вооружение и как быстро Украина его может получить?

Наступательное вооружение — это, например, танк. Танк используется для поддержания наступательных действий, поскольку это тяжелая бронированная машина, которая уничтожает не только технику противника, но и укрепрайонов.

► Почему танк остается одним из ключевых элементов войны в XXI веке, несмотря на разговоры о его уязвимости? Отвечает французский эксперт

В ходе любого контрнаступления традиционно используется понятие «батальонная тактическая группа». БТГ охватывает определенный участок фронта — среднестатистически от 2 до 4 километров. При этом она должна быть полностью сформирована из целого ряда подразделений, в составе которых штатно должно быть 11 танков, 33 ББМ (бронеавтомобиля), артиллерия, реактивные системы залпового огня, минометные расчеты, зенитно-ракетные комплексы, комплексы Р и так далее. Именно БТГ можно воспринимать как полноценную штурмовую группу, если в этом комплексе все эти элементы есть. Поэтому если, например, отсутствуют танки, то это уже неполноценная БТГ. Она не может полноценно выполнять задачи по наступлению. Вот для чего нам очень нужны танки — чтобы более эффективно происходило контрнаступление.

Год назад о поставках западного оружия речь вообще не шла. Сейчас процесс пошел, но на предыдущем заседании группы «Рамштайн» сказали, что танки Leopard не дадут, и буквально через два дня выясняется, что они могут скоро прибыть в Украину. От чего это зависит, что играет здесь свою роль, на ваш взгляд?

В самом начале российского полномасштабного вторжения был ряд факторов, который сеяли неверие в то, что Украина сможет устоять перед натиском России. И эти факторы, конечно же, влияли и на принятие соответствующих решений.

В частности, когда я упоминал боеприпасы BONUS, например, то ВСУ такие боеприпасы использовали впервые. Они высокотехнологичны. Это боеприпас нового поколения, аналогов которому, например, в российской армии нет, и Россия вряд ли когда-то сможет подобный создать. Если бы такой боеприпас попал как трофей к российским военным, это было бы чревато тем, что его бы начали изучать. И это касается и техники, и оружия. Тех же самых САУ «Цезарь», тех же самых Panzerhaubitze 2000, тех же самых танков, ЗРК Patriot, ЗРК IRIS-T, Crotale и так далее.

►Почему во Франции сомневаются в целесообразности поставки танков «Леклер» Украине?

То есть весь тот комплекс международной поддержки, который мы получаем сейчас, если бы он попал в руки как трофей, то и для тех компаний, которые это производят, и для тех вооруженных сил, которые их используют, это могло обернуться очень серьезной головной болью. Почему? Потому что фактически они бы были уязвимыми: ведь россияне могли бы изучить их возможности.

В первые недели и даже месяцы у некоторых западных стран не было веры в то, что Украина сможет устоять под натиском России, ей нужно помогать большим количеством современного оружия. Они боялись, что через два-три дня Киев возьмут, через неделю оккупируют полностью всю Украину, и вся масса современного оружия окажется в руках россиян, а следовательно — они будут иметь доступ к этим технологиям и смогут их изучить.

В какой-то степени даже опыт вывода западных войск из Афганистана давал повод сомневаться в возможностях ВСУ, хотя, конечно же, Афганистан категорически нельзя сравнивать с Украиной по качеству вооруженных сил. Но это опасение было, поскольку сам уход из Афганистана США и коалиции оставил свой неприятный шрам.

► Могут ли французские истребители «Мираж» поступить Украине?

Второй немаловажный аспект заключался в том, что на момент начала полномасштабного вторжения в Украину, в первые его недели и месяцы, очень мощно работала пророссийская агентура в других странах. Практически везде есть пророссийские политики и партии, которые финансируются и получают поддержку от России. Например, партия «Альтернатива для Германии». Известно, что во Франции Марин Ле Пен на свои предвыборные кампании кредиты получала от России. И так практически в каждой стране была своя говорящая голова, которая либо на политическом, либо на информационном уровне всячески распространяла нарративы, которые блокировали передачу Украине вооружений, которые дискредитировали Украину. Они преуменьшали военную угрозу со стороны России и создавали видимость, что здесь не нужно помогать оружием, а следует искать исключительно дипломатические пути, идти на примирение… Вот этот информационный вал также влиял на принятие своевременных и адекватных решений. И комплексно все это смогло в первые месяцы повлиять на темпы и масштабы поставок оружия. Но сейчас все иначе.

Если в 2022 году мы получали часть бронетехники средней и легкобронированной, мягко говоря, не самого лучшего качества — б/у, либо предыдущего поколения, то сейчас Украина в новых пакетах получает именно ту технику, которая находится на вооружении стран НАТО!

М2 Bradley — это БМП, который находится на вооружении армии США, точно так же, как М11-13 Stryker и так деле. Challenger-2 — основной боевой танк Великобритании точно так же, как и АС-90, самоходная артиллерийская установка. Аналогично Leopard. Мы получаем не только базовые машины, например, от Испании Leopard-2 А4, но и более современные модификации — Leopard-2 А6 и даже Leopard-2 А7 можем получить. Вот такая динамика этих веяний за год.

Если Украина получит все то оружие, которое обозначил в одной из своих статей генерал Залужный, как скоро Украина сможет победить в этой войне?

Прогнозы — дело неблагодарное. Более ли менее можно говорить о временном отрезке, когда начнется контрнаступение ВСУ… Но, что касается первой части вашего вопроса, я могу сказать, что любой вид западного вооружения требует подготовки соответствующего экипажа, начиная от М2 Bredley и танка Leopard-2 и заканчивая подготовкой пилотов как для вертолетов, так и для истребителей.

Вы имеете в виду F-16?

Я не знаю, будет это F-16 или Gripen, или может быть это будет Rafale французской компании Dassault. Это может быть все, что угодно, на самом деле. В основном, как о самом распиаренном говорят об F-16. Но, когда говорили о том, что нам нужны танки, все сосредоточились на Leopard-2, и совершенно неожиданно первой страной, которая согласилась передавать нам танки, оказалась Великобритания с Challenger-2. Поэтому сейчас все говорят про F-16, но при этом совершенно неожиданно первым может оказаться Rafale, а за ним уже пойдет волна F-16.

Если все это оружие поступит, когда может начаться контрнаступление ВСУ?

Сразу после того, как захлебнется наступление россиян на Донбассе, их наступательная кампания очень быстро сойдет на нет, поскольку ресурс у россиян довольно посредственный. И именно после этого может развернуться контрнаступление Украины.

Но здесь главное, чтобы к тому моменту у нас было сформировано уже достаточное количество подразделений, полностью укомплектованных техникой западного образца. Это вполне может быть март — начало апреля. Не исключено, что где-то именно в этот период наступательная кампания россиян абсолютно и полностью захлебнется, а ВСУ начнут активизировать свои действия для контрнаступления.

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