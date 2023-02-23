Украинское зерно и продовольственный кризис: что изменилось за год войны

Уже в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину российские военные корабли начали блокировать украинские черноморские порты. 22 июля 2022 года под эгидой ООН и Турции было заключено соглашение об открытии безопасного морского гуманитарного коридора (Черноморская зерновая инициатива). Новое продление соглашения ожидается в марте 2023 года. Русская служба RFI — об итогах экспорта украинского зерна.

Реклама Читать далее

Блокада черноморских портов российскими вооруженными силами длилась четыре месяца, спровоцировав серьезный продовольственный кризис в бедных странах и вызвав обеспокоенность ООН, ФАО и других международных структур. Продовольственная безопасность с первых дней войны заняла важное место в политической повестке, ни один международный саммит, будь то G7, G20 или заседание Генассамблеи ООН, не проходил в 2022 году без ее обсуждения.

Цены, уже стоявшие на высоком уровне в начале 2022 года из-за резкого роста цен на энергию и других последствий пандемии Covid-19, достигли пика в марте и продержались до июня, оставаясь и дальше на уровне, на много превышающем допандемический период. В наиболее уязвимых странах они превышали все возможные представления: в Судане средняя цена на базовую продовольственную корзину в конце июня 2022 года была на 700% выше, чем в среднем за последние пять лет, в Сирии — на 400%, в Эфиопии — на 139%.

Год спустя Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подсчитала, что война увеличила число людей, находящихся в ситуации хронического голода, на 10,7 млн ​​человек (в общей сложности более 820 млн), а число страдающих от острой нехватки продовольствия и находящихся под угрозой голода — на 20 млн (всего 252 млн).

Черноморская зерновая инициатива

22 июля 2022 года под эгидой ООН и Турции было заключено соглашение об открытии безопасного морского гуманитарного коридора (Черноморская зерновая инициатива).

Его результатом стала организация в Черном море коридора для движения судов с зерном из украинских портов до пролива Босфор. Предполагалось, что зерновое соглашение будет продляться каждые 120 дней. За время его существования из трех украинских портов (Черноморск, Одесса и Южный) вышло более 600 судов с зерном и продовольствием. По состоянию на 17 января 2023 года в Украина отправила на экспорт более 17 млн ​​тонн зерна и других продуктов питания.

Хотя разблокирование морского экспортного маршрута помогло на время справиться с глобальным кризисом продовольственной безопасности и снизить цены на зерно, отставание Украины в экспорте оставалось значительным. Более всего пострадала от блокады украинских зернохранилищ в начале войны кукуруза (75% из 20 миллионов тонн зерновых, остававшихся в хранилищах). Эта культура составила 46% поставок. Быстрый перенос из зернохранилищ был необходим, чтобы освободить место для пшеницы от летнего урожая. Пшеница составила 26% отправленных на экспорт зерновых, подсолнечник и продукты на основе подсолнечника — 13%.

65% экспорта пшеницы приходилось на развивающиеся страны. Кукуруза экспортируется почти в равных пропорциях в развитые и развивающиеся страны.

В марте 2023 года новый срок зернового соглашения снова истекает, предварительно должны быть приняты меры для его повторного продления.

В интервью RFI Министр аграрной политики Украины Николай Сольский указал, что от судьбы зерновой сделки после 19 ноября зависит не только сегодняшняя ситуация на мировом рынке продовольствия. «Нужно думать о следующем годе», — отметил министр. Сокращение возможностей сбыта приводит к тому, что фермеры вынуждены сокращать посевные площади будущего урожая. По сравнению с довоенным годом будет засеяно на 25-30% меньше. А что касается кукурузы, то у фермеров вообще пока нет ответа на вопрос, сколько они смогут посеять. Это будет зависеть от их доходов в текущем году, объяснил министр.

Будущий урожай

Посевная кампания 2022 года проходила уже в военных условиях. Боевые действия, сокращение посевных площадей, нехватка топлива, уничтожение сельхозтехники и инфраструктуры, — все это предполагает значительное снижение нового урожая.

По оценкам участников аграрного сообщества, в этом сезоне на карте зарисованы кровавым все сельскохозяйственные угодья Донецкой области, по 70% угодий Луганщины и Херсонщины, а также по 60% сельхозугодий Николаевской и Запорожской областей. Часть территорий заминирована, поэтому земля так и не дождалась комбайнов. Еще часть полей не убрали, потому что мужчины на фронте. По оценкам USDA, Украина может экспортировать 11 млн тонн пшеницы в текущем сезоне. Минэкономики настроено более оптимистично и верит в 13 млн тонн. Желание сеять будет непосредственно зависеть от стоимости ресурсов на посевную и цен на основные зерновые Лариса Гук, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра «Агро перспектива», ZN.UA

Ожидается, что урожай зерновых и масличных культур в Украине упадет в 2023 году до 53 млн тонн (против 65 млн в 2022 году и 106 миллионов тонн в 2021 году),как сказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев на конференции по зерновым культурам в Париже Paris Grain Day.

Несмотря на боевые действия и бомбардировки, согласно спутниковому анализу НАСА, в 2022 году в Украине было собрано 26,6 млн тонн пшеницы, что недалеко от среднего показателя за последние пять лет (27,9 млн). Но часть этих урожаев захвачена Москвой и экспортируется как российского происхождения. Центр этого «отмывания зерна»— севастопольский порт. Согласно подсчетам проекта SeaKrime, в апреле 2022 года было экспортировано в общей сложности 102 100 тонн зерновых, в основном пшеницы, а также кукурузы и ячменя, а в мае — 109 800 тонн, тогда как средний показатель до войны — 40 000 тонн в месяц.

Проверки в Босфоре

В середине ноября 2022 года Украина и Турция объявили, что соглашение об экспорте зерна из украинских портов продлено на четыре месяца. Москва, приостановившая свое участие после нападения на Крымский мост в конце октября, в конце концов, решила остаться в соглашении.

Однако, выступая на Paris Grain Day, президент Украинской зерновой ассоциации рассказал о такой проблеме, как медленные темпы проверок судов в Босфоре, и обвинил российских инспекторов в намеренных задержках. Он также сказал, что беспокоится о следующей кампании:

«Для Украины зерна хватит. А если Украина не может экспортировать эти 40 или 50 миллионов? Цены будут расти. Европа может себе это позволить, но не развивающиеся страны»

Об этом же говорится в совместном заявлении украинского МИД и вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, опубликованном 15 февраля.

Представители РФ в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов. В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования. Ежедневно из запланированных десяти инспекций обычно происходит меньше половины […]Только за последние три месяца мир недополучил десять млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты. В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там больше месяца», — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество, ООН и Турцию потребовать от России немедленного прекращения задержек в работе зернового коридора.

Кремль, со своей стороны, «недоволен» соглашением. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил что оно «несправедливо, так как российский сельскохозяйственный экспорт находится под санкциями.»

Западные санкции, введенные в ответ на развязанную Россией войну против Украины, не распространяются на российский экспорт продовольствия или удобрений. Но фрахт судов для этого экспорта, страхование грузов, банковское кредитование и расчеты затруднены. Компании и банки опасаются работать с РФ из страха пострадать от санкционных мер.

Коридоры безопасности

Зерно из Украины также экспортируется по «коридорам безопасности», созданным Евросоюзом в мае 2022 года и облегчившим транспортировку и пограничный контроль украинской сельхозпродукции. Пошлины на украинскую агропродукцию были обнулены.

Однако этот вид экспорта вызвал недовольство фермеров стран Восточной Европы.

Украинское зерно в силу низкой стоимости остается в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. «Заниженные цены на украинские зерновые вредят внешнему рынку. Польские земледельцы блокируют грузовики из Украины, потому что украинское зерно обвалило внутренние цены и фермеры вынуждены работать себе в убыток», — пишет украинское издание «Зеркало недели». 7 января в польском Хелме и некоторых других городах начались акции фермеров, которые перекрыли международную трассу, ведущую в Украину, сотнями тракторов.

20 января, в Берлине во время международного форума «Зеленая Неделя» министры Чехии, Болгарии, Венгрии, Польши и Румынии согласовали общее обращение к Еврокомиссии с просьбой защитить их рынки от украинского зерна.

В свою очередь, дешевизна украинского зерна вредит и внутренней экономике, особенно на фоне высоких мировых цен на продукцию. Объясняется этот парадокс распределением цены — наибольшая часть уходит на транспортировку, логистику и трейдерство, тогда как сами фермеры получают очень низкую плату за свою продукцию.

Это подтверждает и заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич. В разговоре с RFI он сказал: Наши фермеры, чтобы пользоваться этими альтернативными путями, тратят на логистику примерно до 200 долларов на тонну. Если мы берем, например, «зерновую инициативу» через Одесский порт, то это 80-100 долларов.

Гуманитарное зерно

Зерно из Украины также поступает в развивающиеся страны в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine. Программа была основана президентом Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в порту «Черноморск» уже идут работы по загрузке пятого судна в рамках этой программы, цель которой — предоставление гуманитарной украинской пшеницы странам, страдающим от продовольственного кризиса. Речь идет о балкере VALSAMITIS, который доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию. Предыдущее судно, балкер АMIRA HANA, было разгружено в порту Джибути. Балкер доставил в Эфиопию 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Кроме того, одесский порт уже принял балкер ROYAL STAR.

К программе присоединились более 30 стран, а сумма дарений достигла 200 миллионов долларов. Суммарно в рамках программы 110 тысяч тонн украинской пшеницы уже получили наиболее уязвимые страны Африки — Эфиопия и Сомали.

Благодаря совместным усилиям Украины, стран-партнеров и WFP удалось реализовать поставки 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали. 15 февраля в Черноморске началась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тысяч тонн зерна для Кении. Также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию. Каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain from Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек. Президент Владимир Зеленский

Несмотря на то, что украинское зерно продолжает поступать по морю и по суши в уязвимые страны, продовольственная ситуация в мире и развитиесельского хозяйства в самой Украине, резко ухудшившиеся в результате войны, остаются нестабильными.

«Даже если война в Украине сегодня не вызывает таких же (продовольственных — RFI) потрясений, как в ее первые недели, отсутствие продовольственной безопасности не уменьшилось», — говорит на страницах Le Monde Дженнифер Клапп, заместитель председателя Группы экспертов ООН по продовольственной безопасности и профессор Университета Ватерлоо (Канада).

Только окончание военных действий и возвращение украинским фермерам их земель и возможности работать на них смогут положить конец продовольственному кризису.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться