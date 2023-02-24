Год войны. 366-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Год назад 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня 366-й день этой развязанной Владимиром Путиным войны, самой масштабной и кровавой в Европе с 1945 года. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:40 27 слов об Украине: глава дипломатии ЕС и МИД 27 европейских стран записали обращение к украинцам

В начале короткого видео глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорит: «Год назад Россия развязала жестокую агрессию против своего мирного соседа — Украины. Она думала, что сможет захватить эту страну по праву сильного в течение нескольких дней. Но это ей не удалось и дальше не удастся, потому что Украина…». Далее каждый из министров иностранных дел 27 стран Евросоюза произносит всего одно слово, которое, по его мнению, характеризует Украину и украинцев в их противостоянии агрессии Путина.

One year ago, Russia unleashed a brutal aggression against #Ukraine. Thinking it can invade its peaceful neighbour. But it failed.



The EU stands in support of #Ukraine. Our commitment to the European future of Ukraine remains unwavering.



Our joint message: pic.twitter.com/jM0dpjw6qe — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 20, 2023

14:00 Франция выделит €1 миллион на подготовку спортсменов Украины к Олимпиаде-2024 в Париже

О выделении этой помощи объявила 24 февраля французская министр спорта Амели Удеа-Кастера. «Мое министерство выделит особую помощь в размере €1 млн для подготовки украинской спортивной делегации, которая приедет на эти Олимпийские и Паралимпийские игры», — сказала министр на встрече с украинскими спортсменами во французском Льевене (департамент Па-де-Кале).

Минспорта Франции намерено профинансировать работу центра подготовки украинских спортсменов к Олимпиаде-2024. Детали проекта будут согласованы с украинской стороной, отметила министр.

Амели Удеа-Кастера также напомнила на брифинге о позиции Франции по вопросу участия российских спортсменов в Играх в Париже: «Для нас на данном этапе вопрос об участии российских спортсменов, даже под нейтральным флагом, не стоит». По словам министра, участие спортсменов из РФ «вызывает (...) целый ряд вопросов», в частности, по поводу финансирования этих спортсменов, процесса их отбора и соблюдения антидопинговых правил. «Сейчас у нас гораздо больше вопросов, чем ответов по этим вопросам», — сказал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выскажется по этому вопросу летом, сообщила глава спортивного министерства.

13:20 24 февраля в ряде столиц Европы установили подбитые ВСУ российские танки

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину в столицах Германии, Латвии и Литвы были установлены подбитые украинцами танки армии Путина. В Берлине российский Т-72, уничтоженный в конце марта в районе Бучи, установили активисты Энно Ленце и Виланда Гибеля. Танк простоит перед посольством РФ все выходные.

12:40 ВВС и «Медиазона»: в поименном списке убитых в Украине военных РФ уже 15 136 человек. Это больше, чем потери СССР в Афганистане за 9 лет

Число убитых российских участников войны в Украине за год полномасштабного вторжения превысило официальные потери Советского Союза в войне в Афганистане за 9 лет. Это следует из обновленных данных мониторинга «Медиазоны» и Русской службы «Би-би-си».

По открытым источникам журналистам и команде волонтеров удалось подтвердить гибель 15 136 россиян в боевых действиях

Среди погибших — больше 1200 мобилизованных, свыше 1300 бывших заключенных из числа наемников из «ЧВК Вагнера», больше 1800 офицеров, а также 199 старших офицеров (подполковников, полковников и генералов).

Как отмечает «Медиазона», за год вторжения в Украину Россия потеряла больше военных, чем Советский Союз за время Афганской войны, где, по официальным оценкам, за девять лет погиб 15 051 человек.

Данные, попавшие в мониторинг, не являются полными, реальное число потерь может быть кратно выше, неизменно подчеркивают издания. Мониторинг учитывает только те случаи, которые подтверждаются публично.

Минобороны РФ за время войны трижды сообщало о своих потерях, в последний раз — в сентябре 2022 года (5937 погибших). По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек.

12:00 В Украину 24 февраля прибыл премьер-министр Польши и первые танки Leopard 2, переданные Варшавой

В Киеве польский премьер Матеуш Моравецкий вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем почтил память павших за Украину у Стены памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря.

Первые танки Leopard 2, предоставленные Польшей, уже находятся в Украине. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. Всего страна пообещала поставить 14 этих машин немецкого производства.

«Сегодня польские "Леопарды" уже находятся в Украине», — передает агентство France-Presse заявление министр обороны Польши, сделанное на заседании Совета национальной безопасности. О количестве переданных Киеву танков Блащак не сообщил, отмечает AFP. Известно, что обучение управлению Leopard 2 в Польше проходят 105 украинских военных.

Первая переданная Украине партия «Леопардов» составляет четыре танка, позже сообщил находящийся в Киеве польский премьер Моравецкий. Прибытие Leopard 2 в Украину из Польши также подтвердил Владимир Зеленский. Моравецкий, со своей стороны, напомнил, что на сегодняшний день Польша предоставила Украине в общей сложности около 250 танков различных типов.

Польский премьер днем провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вместе они посетили в Киеве военный госпиталь.

«Сегодня в Киеве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вместе мы посетили украинских солдат, которые проходят лечение после ранений в одном из киевских госпиталей. Спасибо за самоотверженную защиту Украины! Выздоравливайте как можно скорее! И большая благодарность всем работникам здравоохранения, которые в режиме 24/7 лечат, спасают, сохраняют жизнь наших людей», — написал украинский президент.

11:15 США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

24 февраля в сообщении на сайте Пентагона отмечается: «Сегодня министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и укрепить противовоздушную оборону» страны.

Ведомство уточняет, что в новый пакет помощи войдут беспилотники, оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, а также боеприпасы для артиллерии и высокоточных огневых средств.

В частности, речь идет о боеприпасах для HIMARS, для ракетных систем с лазерным наведением,155-мм снарядах, ударных дронах Switchblade 600, разведывательных беспилотниках Altius-600 и JUMP 20 (с вертикальным взлетом).

Этот пакет предполагает заказ оборудования и вооружения у производителей, а не непосредственную его отправку из оборонных запасов США. Доставка этой помощи Украине может занять значительное время.

10:45 «За солидарность, победу и мир»: президент Франции обратился к Украине

По случаю годовщины начала полномасштабной войны России против Украины французский президент Эмманюэль Макрон опубликовал краткое обращение к украинцам на трех языках — украинском, французском и английском.

«Украинцы, Франция на вашей стороне. За солидарность, победу и мир», — написал глава французской Республики.

10:20 Китай опубликовал свой план восстановления мира в Украине — без требования о выводе войск РФ

Китай представил план по «урегулированию украинского кризиса». Документ опубликован на сайте МИД страны. В него вошли 12 пунктов. КНР, в частности, считает необходимым прекращение боевых действий и запуск мирных переговоров (о выводе войск РФ с международно признанной территории Украины не говорится).

Китайский план содержит следующие формулировки:

«Прекратить военные конфликты»: «все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации […] поддерживать встречные шаги Москвы и Киева [для] постепенного снижения напряженности и полного прекращения военных действий».

«Запустить мирные переговоры».

«Уважать суверенитет всех государств»

Китай также требует стран Запада:

«Отменить односторонние санкции» (демократических держав против РФ — RFI).

«Отказаться от менталитета холодной войны».

В китайском плане также упоминается «безопасность атомных электростанций», «защита мирного населения и пленных», «ликвидация гуманитарного кризиса».

В администрации Соединенных Штатов прокомментировали «мирный план» Китая по Украине. «Война может закончиться хоть завтра, если Россия прекратит нападение на Украину и выведет свои войска», — заявил CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что Пекинмог бы ограничиться одним пунктом, а не 12-ю. «Моя первая реакция: можно остановиться на первом пункте, который заключается в уважении суверенитета всех наций», — сказал Салливан.

09:50 Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны: «это год нашей с вами несокрушимости»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам в день годовщины начала полномасштабного войны. Он опубликовал два поста: в одном — видео с трагическими кадрами военных событий, во втором — обращение к нации.

24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба. Это был год боли, скорби, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!

— сказал Зеленский.

09:30 Великобритания, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России

Утром 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия объявили о расширении санкций в отношении российского режима и экономики.

В санкционный список Великобритании включены 34 руководителя, связанные с оборонными концернами «Ростех» и «Алмаз-Антей», а также с «Росатомом» и «Газпромом».

Персональные британские санкции также введены против:

губернатора Тульской области Алексея Дюмина, бывшего охранника Путина и участника операции по аннексии Крыма;

управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига, знакомого с Путиным со времен его службы в КГБ и ГДР;

матери Алины Кабаевой Любови Кабаевой;

вице-премьера Александра Новака и главы минцифры Максута Шадаева;

Виктора Зубкова, председателя совета директоров «Газпрома», экс-премьер РФ, старый знакомый Путина, работавший с ним еще в петербургской мэрии в начале 1990-х;

Алексея Козака, сын давнего путинского соратника Дмитрия Козака

Под санкции Австралии попали 90 физических и 40 юридических лиц из России. Ограничения введены против оборонных или связанных с ВПК концерна «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи» конструкторское бюро «Туполев», Курганмашзавод, государственный ракетный центр имени академика Макеева, а также фонда «Сколково» и пропагандистского информагентства «Спутник».

Под персональные санкции Австралии попали:

философ Александр Дугин;

патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

глава Центризбиркома Элла Памфилова;

вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, ряд министров правительства;

глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, глава ФСИН Аркадий Гостев;

гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В санкционном списке Новой Зеландии оказались 87 граждан России, в том числе политические деятели, члены ЦИК и военнослужащие, которые играли активную роль в войне против Украины.

09:15 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России прекратить боевые действия и вывести войска из Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине. Представители стран-членов Организации Объединенных Наций обсудили ее в четверг на специальной сессии, приуроченной к годовщине российского вторжения и проголосовали незадолго до наступления 24 февраля (по европейскому времени). За резолюцию проголосовал представитель 141 страны, 7 высказались против, 32 воздержались.

В своей резолюции Генассамблея ООН вновь требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.

Резолюция:

содержит требование о соблюдении принципов Устава ООН;

подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения;

призывает к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

подчеркивает необходимость привлечения к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.

Резолюция закрепляет основные положения «формулы мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Генассамблея отклонила внесенные Беларусью поправки об исключении из текста упоминания об ответственности РФ за начало боевых действий, о призыве к переговорам и о запрете поставок вооружений Киеву.

Против резолюции, помимо России, проголосовали Беларусь, КНДР, Сирия, Мали, Никарагуа и Эритрея.

Среди 32 воздержавшихся стран — Китай и Индия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а также Иран, Куба, ЮАР и Центральноафриканская республика. Среди воздержавшихся — ряд стран Африки (в т.ч. Зимбабве и Алжир), Азии (в т.ч. Монголия, Вьетнам и Лаос) и Латинской Америки (Сальвадор и Боливия). Ряд стран не принял участие в голосовании: среди них — Азербайджан, Туркменистан, Венесуэла, Буркина-Фасо, Ливан.

Результаты голосования Генассамблеи ООН 23 февраля похожи на исход голосования ГА на первом экстренном заседании по ситуации в Украине второго марта 2022года. Тогда требование вывести российские войска из Украины тоже поддержал 141 член организации.

09:00 Специальное заявление 27 стран ЕС: «Мы не успокоимся, пока Украина не победит и не будет восстановлена»

Лидеры 27 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление, приуроченное к годовщине со дня начала полномасштабной войны РФ против Украины, подтвердив свою безоговорочную поддержку украинскому сопротивлению агрессии.

Вместе с нашими международными партнерами мы добьемся победы Украины, уважения международного права, восстановления мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановления Украины и торжества правосудия. До этого дня мы не успокоимся,

— подчеркивается в тексте заявления Европейского совета глав государств и правительств.

Лидеры стран ЕС еще раз подчеркнули, что Украина – «часть европейской семьи» и что единая Европа продолжит оказывать Киеву политическую, экономическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку. «Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы попытаемся использовать замороженные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», – отмечается в заявлении Евросовета.

«Мы полны решимости добиться того, чтобы все, кто несет ответственность за военные преступления и другие тягчайшие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, были привлечены к ответственности», — заверили лидеры стран ЕС.

Украинский народ проявил невероятную силу, защищая свою родину и основные принципы международного права от российской агрессии. Они проявили решимость в защите демократии и свободы, стойкость перед лицом трудностей и достоинство, столкнувшись с преступлениями России,

— указано в заявлении глав 27 стран Евросоюза.

Накануне годовщины начала войны перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе был поднят украинский флаг.

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