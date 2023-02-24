Китай опубликовал свою «позицию по политическому урегулированию» российско-украинской войны — без упоминания об агрессии РФ

В годовщину полномасштабного нападения России на Украину министерство иностранных дел Китая опубликовало свою «позицию по политическому урегулированию» российско-украинской войны. В Пекине говорят о необходимости уважать суверенитет всех стран, но по-прежнему публично не осуждают агрессию РФ против Украины и призвают к снятию санкций с Москвы.

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Китайский план урегулирования ожидали после выступления на Мюнхенской конференции Ван И, члена политбюро ЦК компартии Китая, отвечающего за внешнюю политику.

Однако обнародованный документ нельзя назвать проектом урегулирования с конкретными предложениями. Китайское заявление содержит призывы, тезисы и пожелания, изложенные в общих словах.

Первым пунктом Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать Устав ООН. Это можно рассматривать как жест в поддержку Украины, суверенитет которой был нарушен Россией. В Пекине и ранее заявляли о поддержке суверенитета Украины, хотя и напрямую не осуждали РФ за вторжение.

И сейчас Пекин не осудил оккупацию Россией части украинской территории и вообще не подверг критике какие-либо действия РФ. Требования о выводе российских войск из Украины в китайской «позиции» нет. Примечательно, что само нападение РФ на Украину в документе квалифицировано как «украинский кризис», без обозначения агрессора.

Во втором пункте Китай предлагает «отказаться от менталитета холодной войны»: призывает не пытаться обеспечить безопасность регионов с помощью усиления или расширения военных блоков, а также серьезно относиться к законным интересам безопасности отдельных стран. Таким образом Пекин делает жест в сторону пропаганды Москвы об угрозах безопасности России со стороны НАТО через Украину.

Еще в одном пункте тоже содержится явный реверанс в сторону РФ. Пекин предлагает отказаться от «любых односторонних санкций», то есть санкций, не утвержденных Советом безопасности ООН. В СБ ООН Россия, как и Китай, обладает правом вето, позволяющим блокировать неугодные им решения.

Впрочем, в китайском документе говорится о «необходимости противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия», что можно рассматривать как прямое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, который в последний год неоднократно угрожал ядерным оружием.

Призыв к переговорам

Пекин в годовщину нападения РФ на Украину призывает все стороны «сохранять сдержанность и не подливать масла в огонь» и помочь Киеву и Москве как можно скорее возобновить прямой диалог. В Китае подчеркивают, что «диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса». О том, на каких основаниях и условиях могут быть возобновлены переговоры — не уточняется.

В Украине неоднократно подчеркивали, что условием каких-либо переговоров с РФ является освобождение страны от российских оккупационных войск. Это требование содержится и в украинской «формуле мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20. Более, того в Украине на законодательном уровне утвержден запрет на какие-либо переговоры с Владимиром Путиным.

В Москве же неоднократно заявляли, что переговоры могут вестись только при условии признания за Россией оккупированных территорий Украины. Осенью прошлого года РФ заявила об аннексии еще четырех областей Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Ни один из регионов РФ полностью не контролировала и не контролирует в их административных границах. В Запорожской области на момент заявления об аннексии Россия не контролировала и региональный центр — горрод Запорожье. С тех пор Россия потеряла контроль и над Херсоном.

Сдержанно-критическая реакция ЕС, США и НАТО

В интервью CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Пекин «мог бы остановиться на первом пункте, который касается уважения суверенитета всех наций».

«Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит нападение на Украину и выведет свои войска. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, начатая Путиным», — добавил Салливан.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай в этом вопросе «не заслуживает доверия, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину».

Посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо таже отметил, что в китайском документе не упомянуто, какая сторона в этой войне является агрессором.

Китай воздержался от голосования по принятой в четверг резолюции Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска из Украины. За резолюцию, приуроченную к годовщине российского вторжения в Украину, проголосовало подавляющее большинство стран.

22 февраля Ван И посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным источников Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин готовит визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным «в ближайшие месяцы».

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