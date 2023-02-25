Триста шестьдесят седьмой день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Акция в поддержку Украины перед посольством России в Варшаве. 24 февраля 2022 г.

25 февраля наступил 367-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:17 Сбор средств на радары для Украины и акции солидарности. Репортаж — RFI из Вильнюса

В Вильнюсе акции по случаю годовщины российского вторжения в Украину собрали несколько тысяч участников. На митинге-концерте солидарности выступили действующий президент Литвы Гитанас Науседа и первый глава государства после обретения независимости Витаутас Ландсбергис.

► Подробности — в материале корреспондента RFI из Вильнюса.

14:55 В результате обстрела Херсонской области пострадали несколько человек, еще двое погибли, подорвавшись на российских минах

Только за последние сутки российская армия 83 раза обстреляла населенные пункты Херсонской области. ГСЧС опубликовала фотографии тушения детского сада, загоревшегося из-за обстрела. По данным областной администрации, были ранены двое спасателей, ликвидировавших последствия предыдущего обстрела.

Кроме того, как написал глава Офиса президента Андрей Ермак, во время артиллерийского обстрела города пострадали трое мирных жителей.

Также местные власти сообщили, что двое фермеров погибли вблизи села Добрянка, подорвавшись на минах, оставленных российскими военными. В самом Херсоне на растяжку наткнулся 63-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

14:08 Как минимум 54 человека были задержаны в разных городах России на антивоенных акциях в годовщину начала полномасштабной войны

►Подробнее — в материале RFI.

13:30 Десятый пакет санкций Евросоюза. Что подпадает под ограничения:

арабские редакции RT и «Спутника»;

импорт из России синтетического каучука и битума;

занимать гражданам РФ руководящие посты в организациях, которые являются операторами критической инфраструктуры сообщества;

транзит через Россию товаров двойного назначения;

три российских банка, названия которых пока не уточняются;

семь иранских компаний, которые связаны с Москвой.

Вводятся торговые ограничения против России, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму 11,4 млрд евро.

В общей сложности под санкции попали 121 физическое и юридическое лицо.

12:48 В ежедневной сводке Минобороны России говорится о боях в Харьковской, Запорожской и Луганской областях

Российское военное ведомство также отчиталось об убийстве не менее 450 украинских военнослужащих. Подробнее.

12:26 По всему миру проходят акции солидарности с Украиной в годовщину начала полномасштабной российской агрессии

Акции солидарности с Украиной в мире {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

11:40 Байден предупредил Китай о неизбежных санкциях в случае помощи России в войне

Об этом глава Белого дома сказал в интервью ABC News. По его словам, он уже предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина об экономических последствиях в случае помощи России.

В то же время Байден отметил, что не ожидает от Китая подобных шагов, несмотря на заявления китайских чиновников об их вероятности. «Я не ожидаю — мы еще этого не видели, но я не ожидаю большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России», — сказал Байден.

Ранее СМИ сообщили, что Москва ведет переговоры с Китаем о закупке ударных дронов-камикадзе ZT-180. Об этом писало издание Der Spiegel. По информации журналистов, производитель этих БПЛА уже согласился изготовить и испытать 100 прототипов ZT-180 перед передачей беспилотников России к апрелю 2023 года.

В Пекине также рассматривали возможность поставлять запасные части для российских истребителей Су-27 и других моделей.

11:04 «Год стойкости. Год выдержки. Год единства». Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине войны

10:25 Британская разведка: Россия исчерпала запасы дронов-камикадзе иранского производства

В ежедневном обзоре разведки министерства обороны Великобритании отмечается, что с 15 февраля не поступало информации о применении российскими войсками иранских беспилотников для ударов по Украине. Это может свидетельствовать о том, что запасы таких дронов у российских войск подошли к концу, предполагают в ведомстве.

Однако Россия, скорее всего, будет стремиться к пополнению запасов беспилотников. Хотя такие дроны не показывают хороших результатов в уничтожении целей, Россия, вероятно, считает полезным использовать их как приманки, отвлекающие украинские ПВО от более эффективных крылатых ракет.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/dnK9iMITD3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vozmOE36aJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2023

10:03 Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России

Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России — это произошло в годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Санкции предусматривают, среди прочего, жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

«Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.

Принятие санкционного пакета несколько раз откладывалось из-за Польши, которая требовала усиления санкций в отношении торговли каучуком с Россией. Теперь санкционный пакет должен быть одобрен Советом ЕС. Он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

09:31 Ежедневная утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

На оккупированной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавательные средства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города, требуя при этом документы, подтверждающие право собственности на разрушенное жилье.

В Чеченской республике продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа 23 февраля на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения «Ахмат».

В течение суток подразделения ВСУ сбили один ударный вертолет Ми-24 и четыре вражеских БПлА.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара — по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и три склада боеприпасов.

Кроме того, за последние сутки было убито 650 российских военных, уничтожено 12 танков, девять боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, реактивная система залпового огня, 11 автомобилей и единица специальной техники врага.

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