Триста шестьдесят восьмой день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Украинские военнослужащие из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого во время церемонии вручения флага, на которой некоторые из них были отмечены за храбрость и достижения в бою. Харьковская область. 25.02.2023

Воскресенье, 26 февраля — 368-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:35 Пропагандистское агентство «РИА-Новости» опубликовало съемку практически полностью уничтоженного украинского города Бахмута

Российские войска и наемники штурмуют этот город Донецкой области вот уже почти семь месяцев, с 1 августа 2022 года.

10:20 Пять мирных жителей погибли в результате обстрела россиянами Донецкой и Херсонской областей

За минувшие сутки войска РФ нанесли по мирным украинским населенным пунктам 14 ракетных и 19 авиационных ударов. В Донецкой области по состоянию на утро 26 февраля известно о двух погибших в Бахмуте и одной жертве российской агрессии в Новопокровском. Еще четыре человека получили ранения.

Войска РФ также 78 раз обстреляли Херсонскую область в течение субботы, 25 февраля. По данным главы местной обладминистрации Александра Прокудина, в Херсоне зафиксировано 13 «прилетов». Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также на территорию предприятия. Два человека погибли, еще семь — ранены.

Всего о российских обстрелах за минувшие сутки сообщили руководители по меньшей мере четырех регионов Украины, уточняет украинская редакция RFI.

10:00 Шольц: в китайском «мирном плане» не хватает строчки о выводе войск РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по завершению войны РФ против Украины. Об этом сообщает Welt. «С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — сказал Шольц во время своего субботнего визита в Индию по поводу китайского документа из 12 пунктов, который был опубликован в пятницу.

Шольц, в то же время, оценил как «удивительно правильное» китайское осуждение угроз применения ядерного оружия. Министр финансов Германии Кристиан Линднер также раскритиковал КНР за то, что «Народная Республика» не осудила нападение России на Украину на встрече министров финансов G-20, которая прошла в субботу в Бангалоре, Индия.

G20 не смогла договориться о совместной итоговой декларации из-за разногласий по поводу агрессивной войны России. «Мы совместно осуждаем нападение России на Украину. Здесь было много общего — за исключением, однако, очень амбивалентного Китая. Это нужно сказать очень четко», — сказал Линднер. В то время как со стороны Китая был сделан «шаг назад», Бразилия, например, заняла более четкую позицию, пишет Welt.

Вместо совместного заявления страна-председатель Индия опубликовала собственное резюме саммита.

В нем упоминается резолюция ООН с осуждением агрессии России против Украины и требованием немедленного и безусловного вывода российских войск со всей украинской территории.

В еще одном параграфе документа отмечается, что крайне важно обеспечить соблюдение международного права и разносторонней системы обеспечения мира и стабильности, а применение или угроза применения ядерного оружия — неприемлемы.

С этими формулировками согласились все участники G20, кроме РФ и Китая.

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