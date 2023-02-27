Триста шестьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Открытие 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Особое внимание в ходе сессии будет уделено ситуации в Украине.

27 февраля — 369-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

14:15 В Болгарии завод по производству боеприпасов возобновил производство 35 лет спустя

Завод по производству боеприпасов «Терем» на окраине города Костенец в Болгарии после 35 лет простоя возобновил производство снарядов 122 мм для Украины. Об этом сообщила американская The New York Times.

Украинская армия все еще полагается на оружие, стреляющее боеприпасами советского образца. Это вынуждает США и их союзников по НАТО искать обходные пути, чтобы «замалчивать сделки и избегать политических последствий и ответных действий России». Представители посольства США присутствовали на открытии новой производственной линии в Костенце в прошлом месяце, пишет газета, отмечая, что Болгария — не единственная страна, которая, не привлекая внимания, вносит свой вклад в военные усилия Украины: Люксембург также поставляет Украине оружие из Чехии.

13:55 Польша объявила об инициативе по розыску похищенных РФ украинских детей

Польша на этой неделе совместно с Еврокомиссией запустит инициативу по розыску украинских детей, похищенных и вывезенных в Россию во время войны в Украине. Об этом заявил в минувшую субботу министр европейских дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

По его словам, инициатива будет включать «следственные действия по сбору конкретных доказательств» похищений и «создание механизма, позволяющего решать эту проблему». Он пообещал рассказать о дальнейших подробностях на этой неделе.

В воскресенье телеканал «Дождь» опубликовал репортаж об украинских детях-сиротах, вывезенных с оккупированных Россией территорий и отправленных в детские дома. Речь идет о 400 детях, которых распределили в 24 российских учреждения. В подавляющем большинстве из них украинских детей учат любить Россию и российских военных.

12:35 Глава МИД Франции призвала Китай к благоразумию

США обвинили Китай в намерении поставлять оружие России — на фоне таких обвинений Пекин должен проявить «благоразумие», заявила в понедельник министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на открытии 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Не мне подтверждать данные, которые были раскрыты американскими источниками», — сказала Катрин Колонна журналистам в кулуарах сессии. Ее слова приводит Le Monde.

Глава французской дипломатии подчеркнула, что смогла поговорить со своим китайским коллегой Ван И неделю назад в Париже «обо всех вопросах, связанных с российским вторжением в Украину». По ее словам, в частности они обсудили «четкое желание» Парижа, чтобы Китай «придерживался принципов Устава ООН, частью которых является невмешательство и уважение территориальной целостности государств». «Я смогла сказать ему, что мы рассчитываем на то, что Китай сохранит приверженность стабильности и миру», — заключила она.

12:10 Посол Франции в Москве возложил цветы к месту убийства Бориса Немцова

Посол Франции в России Пьер Леви и его коллеги из других стран Евросоюза пришли на Большой каменный мост, чтобы отдать дань памяти Борису Немцову, убитому восемь лет назад в центре Москвы.

Борис Немцов был «защитником демократии и свободы и противником войны в Украине», отмечается в твиттере посольства Франции.

Посол Франции в России Пьер Леви на Большом Каменном мосту в Москве в восьмую годовщину убийства Бориса Немцова, 27 февраля 2023 года. © Ambassade de France en Russie

11:45 Песков: «Ситуация в Приднестровье провоцируется извне»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о ситуации в Приднестровье.

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», — сказал он.

«Мы знаем, как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации», — добавил Песков.

Ранее, в конце прошлой недели, эксперты американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Кремль готовит в непризнанном Приднестровье операцию «под чужим флагом».

11:20 В Женеве открылась 52-я сессия Совета ООН по правам человека

Права человека подвергаются атакам со всех сторон, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Он призвал к «новой жизни» в мире, который «повернулся вспять».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, со своей стороны, осудил возвращение «старого авторитаризма» и «разрушительных агрессивных войн прошлого, как та война, которую мы снова увидели в Европе с бессмысленным вторжением России в Украину».

Вторжение России в Украину вызвало самые массовые нарушения прав человека из известных нам сегодня,

— заявил Антониу Гутерриш.

Антониу Гуттерриш: «Вторжение России в Украину вызвало самые массовые нарушения прав человека из известных нам сегодня». © REUTERS

В сессии Совета ООН по правам человека принимают участие 150 высокопоставленных международных руководителей, включая министров иностранных дел Украины, Франции, Ирана и Китая. Их выступления ожидаются с понедельника по четверг, 2 марта.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен выступит в понедельник по видеоконференции. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ожидается в Женеве в четверг. Несмотря на призывы неправительственных организаций, нет уверенности в том, что дипломаты покинут зал во время его выступления, как это было в прошлом году во время выступления по видеоконференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Сессия продлится больше месяца. В течение этого времени делегаты рассмотрят 80 отчетов спецдокладчиков ООН по ситуации с правами человека в разных регионах мира. Особое внимание будет уделено докладу Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине.

10:45 В Украине погиб американский доброволец

28-летний ветеран боевых действий в Афганистане Эндрю Питерс был убит 16 февраля в Украине, сообщила семья Питерса газете Washington Post. Сославшись на «соображения безопасности», сослуживцы Питерса не раскрыли точное место его гибели, сообщил газете отец погибшего американца Джон Питерс. Он рассказал, что его сын служил на передовой в составе Международного легиона территориальной обороны Украины.

Эндрю Питерс отправился в армии сразу после окончания школы. «Он рано понял, что хочет служить своей стране», — рассказал его отец. С 2014 по 2018 год он служил в Афганистане. В Украину он приехал в конце ноября 2022 года. Все это время Эндрю Питерс оставался на связи со своей семьей до тех пор, пока не перестал писать смс 11 февраля.

28-летний американский доброволец Эндрю Питерс погиб в Украине. © John Peters

Эндрю Питерс рассказывал отцу о кошмаре, свидетелем которого он стал. «Я помню, как он сказал мне: "Папа, ты не можешь представить себе страдания украинского народа и ужас, который здесь творится"», — вспоминает его отец в интервью.

«Он был убежденным сторонником того, чтобы поступать по чести, даже ценой больших личных потерь, — добавил Джон Питерс, — Он хотел поехать туда и изменить ситуацию».

Ранее гибель Эндрю Питерса подтвердили в Госдепартаменте США.

10:20 Американский миллиардер Билл Акман пожертвует 3,25 млн долларов на покупку машин скорой помощи для Украины

Управляющий хедж-фондом миллиардер Билл Акман пообещал выделить 3,25 миллиона долларов на покупку более дюжины машин скорой помощи для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Эта сумма покроет покупку 15 специально оборудованных машин скорой помощи Toyota 4x4 Land Cruiser и расходы на их эксплуатацию на передовой.

Миллиардер из США Билл Акман пожертвует Украине 3,25 млн долларов © Andrew Harnik / AP

10:05 Число погибших в результате ночной атаки в Хмельницком возросло до двух

Врачам не удалось спасти второго спасателя ГСЧС, пострадавшего в результате ночных ударов дронами «Шахед» по Хмельницкому. Он умер в больнице, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

09:55 Россия атаковала Киев и несколько областей Украины беспилотниками «Шахед»

В ночь на 27 февраля российские войска атаковали территорию Украины 14 беспилотниками «Шахед». Как сообщает Генштаб ВСУ, украинская сторона сбила 11 из них.

Поздно вечером 26 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

По Хмельницкому нанесли три удара, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. По предварительной информации, один человек погиб и четверо пострадали. «Продолжается тушение пожаров. Повреждены гражданские дома», — сообщил Гамалий.

Погибший — спасатель ГСЧС. «Погиб во время выполнения служебного долга», — написал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

В Запорожье в результате ракетного удара поврежден объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять беспилотников «Шахед». По предварительным данным, жертв и попаданий в объекты инфраструктуры нет.

09:30 ISW: Путин понял, что только Минобороны сможет контролировать российские силы в Украине

09:15 Одесса и Одесская область оказались почти полностью обесточены

Как заявили в компании ДТЭК, в регионе произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Без света остались почти все районы Одессы и Одесская область.

Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги, говорится в сообщении ДТЭК. Что стало причиной обрыва линий электропередач, не уточняется.

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