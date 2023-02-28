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Военный эксперт Григорий Тамар о помощи Израиля Киеву и «санитарных потерях» в армиях Украины и РФ

11:40 Израильская система ПВО и ПРО «Железный купол». AP - Tsafrir Abayov

Какую помощь Израиль оказывает Украине в отражении российской агрессии, по-прежнему отказываясь поставлять летальные вооружения? Может ли помочь украинцам «закрыть небо» от ракетных ударов РФ израильская система ПВО и ПРО «Железный купол», о поставках которой безуспешно просил Киев? Каково соотношение «санитарных потерь» в армиях Украины и России? Почему военно-полевая медицина в армии напрямую зависит от природы режима в стране: демократии или автократии? От чего будет зависеть ситуация на фронте в Украине в ближайшее время? На эти вопросы корреспондента RFI ответил военный эксперт, капитан запаса израильской армии и медик-резервист Григорий Тамар.