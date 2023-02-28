В ряде регионов Росcии зафиксированы ЧП с беспилотниками. Война РФ против Украины. День 370-й

Онлайн

28 февраля — 370-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:36 Секретарь комитата Верховной Рады по нацбезопасности: в марте—апреле ожидается более масштабное наступление РФ

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью «РБК-Украина» отметил, что нынешние действия российских войск — «это действительно наступление», но оно имеет локальный характер. Более масштабные наступления, по его словам, Россия предпримет в конце марта-середине апреля.

«Весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники, — сказал Костенко. — Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях».

«Когда мы говорим о конце марта и середине апреля, мы говорим так не потому, что знаем точные даты наступления. (…) Все знают, что в этот период земля начинает подсыхать и уже местность позволяет делать какие-нибудь маневры», — пояснил он.

15:14 Число погибших от сегодняшних российских обстрелов Херсонской области увеличилось до четырех человек — ОВА

По информации Херсонской областной администрации, число погибших в результате сегодняшних российских обстрелов в регионе увеличилось до четырех человек, еще пятеро получили ранения.

Ранее в прокуратуре Херсонской области сообщали о двух погибших и одной пострадавшей в результате утреннего обстрела.

15:03 В России при поддержке минобороны формируют агитбригады из артистов

Министерство культуры РФ в сотрудничестве с министерством обороны формирует агитбригады из артистов, сообщила в эфире российского госТВ министр культуры Ольга Любимова. Она не назвала ни имен артистов, ни коллективы, которые участвуют в этой деятельности.

Говоря о задачах агитбригад, Любимова заявила: «Где-то это нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы».

Еще в октябре источники российской газеты «Ведомости» сообщали, что в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные россияне, начали выезжать агитационно-пропагандисткие бригады, которые должны обеспечивать "поднятие боевого настроя" мобилизованных. Как писали ведомости, эта практика началась по поручению первого замруководителя кремлевской администрации Сергея Кириенко. Коллектив агитбригады, по словам источников издания, должен состоять из лектора общества «Знание», представителя «Боевого братства», которым руководит единоросс Дмитрий Саблин, федерального депутата и творческого коллектива.

14:45 В Финляндии начали строить тестовое заграждение на границе с Россией — Yle

Началось строительство заграждения на восточной границе Финляндии. Портал Yle сообщает, что работы начались в понедельник с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра.

«В Иматре будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Власти проведут эксперимент, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей», — пишет Yle.

Ожидается, что тестовое заграждение будет готово к концу июня. В ближайшие годы планируется возвести десятки километров заграждений в целевых районах на восточной границе Финляндии.

14:16 Путин публично употребил слово «мразь» в отношении неограниченного круга людей, которые, в его понимании, пытаются «расколоть» российское общество

Президент РФ Владимир Путин публично назвал «мразью» тех, кто, по его мнению, пытается «расколоть» российкое общество в контексте нападения РФ на Украину. Путин сказал это, выступая на заседании коллегии ФСБ РФ.

Слово «мразь» Путин употребил, когда призывал сотрудников ФСБ противодействовать «экстремизму», «пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, используя как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».

«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, попытки, конечно, наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — заявил Путин (дословная цитата).

До сих пор Путин публично избегал подобного стиля риторики, который в последнее время часто использует, например, бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

13:58 Путин заявил, что ФСБ напрямую участвует в войне против Украины и несет потери

Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, упомянул, что в рядах спецслужбы есть потери в результате участия ее сотрудников в войне против Украины.

Сколько сотрудников ФСБ погибли на войне против Украины Путин не сказал. Власти РФ с сентября 2022 года не называли и числа погибших и в рядах российской армии.

Владимир Путин заявил, что подразделения ФСБ «принимали прямое участие» в войне против Украины, действовали в том числе в прифронтовой зоне и в украинском тылу.

13:18 В результате российского обстрела Херсонской области сегодня погибли двое человек — областная прокуратура

Сегодня российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и пригородные деоккупированные населенные пункты. В результате погибли два человека, по меньшей мере еще один получил ранения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Сообщается, что повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, тепловые сети и транспорт.

В областной администрации ранее сообщили, что за минувшие сутки от российских обстрелов в Херсонской области ранения получили трое мирных жителей.

13:06 В результате сегодняшнего российского обстрела Купянска погиб 63-летний местный житель — глава ОВА

Сегодня утром российские войска снова обстреляли Купянск, в результате чего погиб 63-летний местный житель. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он также сообщил, что в результате были разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада и городской парк отдыха.

12:54 Rheinmetall отправляет в Украину разведывательные системы

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что по поручению правительства ФРГ передает Украине автоматизированные системы разведки. Сумма контракта составляет десятки миллионов евро, сообщает DW.

12:22 Губернатор Московской области подтвердил падение беспилотника под Коломной

12:20 В сети публикуют фотографии, как утверждается, последствий взрывов на нефтебазе в Туапсе

12:07 Минобороны РФ заявило о «попытках» дроновых атак на объекты гражданской инфраструктуры РФ со стороны ВСУ

Минобороны РФ заявило, что минувшей ночью Украина предприняла попытки атаковать с помощью беспилотников объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. В сообщении говорится, что эти БПЛА «были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ».

«Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — утверждает российское военное ведомство.

Ранее сообщалось, что на территории нефтезавода в Туапсе начался пожар после взрывов дронов, а в поселке Новый в Адыгее упал неопознанный летательный аппарат, повредив хозяйственную постройку фермы.

12:02 Телеграм-каналы пишут о падении беспилотника рядом со станцией «Газпрома» под Москвой

В Подмосковье упал беспилотник рядом с газовой компрессорной станцией в районе Коломны, утверждают несколько российских телеграм-каналов. По данным канала «112», в результате крушения взрыва не было, нарушения работы газовых сетей нет.

Российский телеграм-канал SHOT опубликовал фото предполагаемого упавшего в Подмосковье беспилотника. По предварительным данным этого канала, речь идет об ударном БПЛА UJ-22 Airborne.

11:53 Российские войска обстреляли часть ГСЧС в Святогорске Донецкой области; один спасатель погиб, четверо ранены — глава ОВА

Этой ночью российские войска обстреляли Святогорск, целились в часть ГСЧС, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По предварительной информации, один спасатель погиб еще четверо получили ранения.

«Это сознательный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает мирным жителям выживать даже во время активных боевых действий», — подчеркнул глава региональной администрации.

11:44 Москвич, въехавший в ограждение на Пушкинской площади на машине с антивоенными лозунгами, получил 4 года колонии

Об этом сообщает Sota. Во время акции 27 февраля прошлого года москвич Алексей Нечушкин въехал в огражение на Пушкинской площади на автомобиле, исписанном ативоенными лозунгами. Ему вменили статью о хулиганстве.

11:35 Власти Молдовы на три дня закрыли центр Кишинева, где планировалась пророссийская акция

Власти Молдовы перекрыли центр Кишинева для проезда транспорта и запретили проведение митингов. Мера объявлена на три дня: с 8 утра 28 февраля до 18 часов 2 марта. Официальное объяснение — меры безопасности из-за «визита официальной делегации».

Во вторник, 28 февраля, пророссийская партия «Шор» планировала массвую акцию протеста в центре Кишинева. Российский государственный ресурс «ТАСС» пишет, что пророссийская оппозиция на этом митинге намеревалась требовать от правительства Молдовы гарантий невовлечения страны в российско-украинскую войну.

В середине февраля президент Молдовы Майя Санду обвинила РФ в планах по вмешательству во внутренние дела государства. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил доступ к плану российских спецслужб по дестабилизации в Молдове.

11:10 В минобороны РФ заявили о тренировке сил западной зоны ответственности за ПВО

В минобороны РФ заявили, что силы западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Заявление ведомства цитирует российский пропагандистский ресурс «РИА Новости».

«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — утверждает минобороны РФ.

Это заявление было сделано на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства над Петербургом и Ленинградской областью и о приостановке вылетов и приема рейсов в аэропорту Пулково. По данным СМИ, это случилось из-за обнаружения НЛО.

10:52 В Москве суд оштрафовал журналистку за пацифистские высказывания. Ей вменили дискредитацию армии РФ

В Москве суд назначил штраф в 50 тысяч рублей журналистке Юлии Старостиной, которая ранее работала в изданиях «Проект» и The Bell. Об этом сообщает «Медиазона».

Старостину признали виновной в дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для преследования стали ее высказывания в эфире телеканала «Дождь» от 31 декабря, в частности слова о том, что она чувствует себя ответственной из-за войны и считает, что нужно делать то, что поспособствует ее прекращению, передает «Медиазона». Адвокат настаивала, что общие пацифистские высказывания без конкретных оценок действий военных не могут считаться дискредитацией армии.

Юлия Старостина с весны 2022 года собирала и отвозила гуманитарную помощь в пункты временного размещения для украинцев, оказавшихся в России из-за нападения России на Украину. После возбуждения административного дела она приостановила эту деятельность.

10:37 В командовании ВСУ говорят о крайне напряженной ситуации в районе Бахмута

«Обстановка в Бахмутском районе крайне напряженная. Несмотря на значительные потери, противник бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые части „Вагнера“, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий, а самая тяжелоая обстановка остается на Бахмутском направлении. По ее словам, силы РФ при наступательных действиях используют «тактику истощения и тотального разрушения», при этом несут значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек.

10:22 Сообщается об открытии неба над Петербургом

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональный центр Единой системы организации воздушного движения, небо над Петербургом и областью вновь открыто, план «Ковер» отменен. Судя по данным сервиса Flightradar24, в местное воздушное пространство вернулись гражданские самолеты.

10:17 Британская разведка о том, как предполагаемая потеря самолета ДРЛО А-50 могла бы сказаться на операциях РФ

26 февраля беларуская партизанская группа BYBOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазу «Мачулищи» под Минском. Группа BYPOL сообщила о повреждении передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.

Роль самолета ДРЛО А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

Ущерб самолету официально не подтвержден. Тем не менее потеря А-50 имела бы большое значение, поскольку он важен для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного боя, говорится в отчете британской военной разведки. Это оставило бы в строю только шесть боевых А-50, что еще больше ограничило бы российские операции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/v3cDaShXOA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Sa5TUFHvxF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2023

09:43 «Фонтанка»: В 160–200 км от Петербурга зафиксировали НЛО

Неопознанный летающий объект был замечен в 160–200 км от Петербурга. Такую информацию приводит издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение министерства обороны РФ в аэропорт Пулково. В связи с этим Пулково пока не принимает самолеты и не дает разрешение на взлет.

Источник, близкий Смольному, подтвердил «Фонтанке», что небо было закрыто из-за НЛО. В воздух подняты истребители.

По данным телеграм-канала 112, неопознанный летающий объект похож на большой беспилотник, а в небо подняты два истребителя — Су-35 и МиГ-31.

09:38 Пресс-служба правительства Петербурга отредактировала свой пост относительно Пулкова

09:23 В Белгороде нашли обломки трех беспилотников — губернатор

В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то повреждены автомобили. «Спецслужбы уже занимаются ситуацией», — написал Гладков.

Мэр Белгорода Валенин Демидов заявил, что один из дронов залетел в окно квартиры, а обломки двух других БПЛА нашли на двух улицах.

09:16 ASTRA: в Брянской области беспилотники повредили вышку пункта наблюдения ФСБ

По данным ASTRA, накануне в Брянской области три беспилотника атаковали пункт наблюдения погрануправления ФСБ в Севском районе. Его вышка была выведена из строя, пишет издание.

Об этой атаке власти региона не сообщали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня утром написал о другом происшествии с дроном. По его словам, 28 февраля над Суражским районом был сбит беспилотник ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил Богомаз.

09:03 СМИ пишут, что в Петербурге и Ленинградской области закрыли воздушное пространство

Судя по данным сервиса Flightradar24, небо над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью этим утром — без самолетов.

Телеграм-канал Baza пишет, что закрыто 200 квадратных метров воздушного пространства и введен план «Ковер», который вводится при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Телеграм-канал 112 пишет о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг аэропорта Пулково. По его данным, подняты военные самолеты.

Позднее правительство Санкт-Петербурга подтвердило, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причину власти не указали.

08:58 В Адыгее упал «неустановленный летательный аппарат» — глава республики

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что неустановленный объект упал в поселке Новом Гиагинского района. Кумпилов в телеграм-канале пишет, что жертв и пострадавших нет, имеются незначительные разрушения хозяйственной постройки животноводческой фермы. На месте работают следователи.

Ранее источники телеграм-канала ASTRA сообщили, что в Адыгее в районе поселка Новый слышали взрыв, по факту которого в экстренные службы обратился глава Айрюмовского сельского поселения. В поле недалеко от поселка обнаружили две воронки диаметром около двух метров и глубиной 50 сантиметров. Рядом эксперты нашли обломки неустановленного летательного аппарата, пишет ASTRA.

08:53 В нескольких регионах РФ по радио и ТВ прозвучало объявление о воздушной тревоге

Такие объявления слышали жители Ленинградской, Белгородской областей, Подмосковья, Пермского края. В МЧС заявили, что воздушную тревогу не объявляли, а речь идет о сбое в вещании в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

08:55 Япония расширила санкции в связи с нападением РФ на Украину

Власти Японии ужесточили санкции в связи с нападением на Украину. Новые ограничения введены против 48 физических лиц и 94 организаций. Под санкции попали в частности замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, «Росбанк», «ЧВК Вагнер».

В отдельный санкционный список внесены представители самопровозглашенных «республик» на востоке Украины, а также лица, причастные к оккупации части Херсонской и Запорожской областей Украины.

08:27 На нефтезаводе в Туапсе ночью произошел пожар. Телеграм-каналы пишут об атаке беспилотников

Этой ночью на территории нефтезавода «Роснефти» в Туапсе произошел пожар. Местные жители слышали два взрыва, пишет портал 93.ru. В МЧС и районной администрации заявили, что пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не было и никто не пострадал.

По данным телеграм-канала ASTRA, этой ночью на территории нефтебазы взорвались два неустановленных летательных аппарата, повреждение получило здание бойлерной. Телеграм-канад Baza пишет, что, по предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем, а после взрывов остались две воронки глубиной полтора метра. Пожар на нефтебазе удалось потушить через 20 минут, пишет Baza.

Российский государственный ресурс «РИА Новости» в свою очередь сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что в районе нефтебазы в Туапсе, где случился пожар, «был зафиксирован беспилотник».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться