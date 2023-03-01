Триста семьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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1 марта — 371 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:00 Подоляк: Украина не имеет отношения к атаке дронов на российские города

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по территории России.

Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома. В России нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры.

10:30 Зеленский: интенсивность боев в Бахмуте растет, Россия не считает людей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении о ситуации в Бахмуте.

Самое тяжелое по-прежнему — Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. <…> Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только растет.

Зеленский также сообщил, что на заседании Ставки обсуждался вопрос контрнаступления.

Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу абсолютно справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации: Украина будет свободной, вся Украина. Владимир Зеленский

10:00 Генсек НАТО пригласил Владимира Зеленского на саммит в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью LRT, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса. Саммит состоится в Вильнюсе в июле.

Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Ранее посол Украины в Литве Петр Бешта заявлял, что Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

30 сентября 2022 года президент Зеленский объявил, что Украина направила заявку на ускоренное вступление в НАТО.

09:45 Задержан отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

В Тульской области на Алексея Москалева, отца школьницы, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок, завели уголовное дело о «дискредитации» армии.

Об этом сообщает издание «Спектр» со ссылкой на знакомую Москалева.

Дома у Москалевых в городе Ефремове прошел обыск. Несовершеннолетняя дочь Москалева Маша, которую отец воспитывает один, осталась дома без присмотра.

Правозащитница Марина Литвинович также заявила в телеграме, что Алексея Москалева отправили под арест.

09:25 Российские вооруженные силы обстреляли город Чугуев Харьковской области.

Об этом сообщил глава администрации области Олег Синегубов.

В результате обстрелов ранены два человека, в том числе один ребенок.

09:00 Британская разведка сообщила, что Россия запускает «Шахеды» из Брянской области

В своей сводке от 1 марта британская разведывательная служба сообщает о российской атаке дронов по территории Украины в ночь на 27 февраля.

В сообщении говорится, что Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ удалось сбить 11 дронов иранского производства из 14.

По словам главы киевской военной администрации Сергей Попко, еще девять дронов были сбиты под Киевом и три в Черниговской области.

Судя по траектории и направлению полета “Шахедов” запуск БПЛА в ночь на 27 февраля производился с территории Брянской области. Ранее удалось установить только одно место запуска дронов: в середине декабря беспилотники были подняты с территории Краснодарского края.

Запуск дронов из Брянской области, уточняется в сообщении, дает российским военным больше возможностей, так как время полета аппаратов до Киева меньше.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/dvFMKA4JLH pic.twitter.com/8NrGdgyaCl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 1, 2023

08:45 Китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотоснимки ЧВК «Вагнер».

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк.

По словам чиновника, Spacety предоставляла аэроснимки наемникам, которые участвуют в войне против Украины.

Spacety с офисами в Пекине и Люксембурге — космическая компания, специализирующаяся на спутниковых услугах.

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