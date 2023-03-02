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Как россияне депортировали украинских детей из Херсона. Репортаж France 24
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«Под забором стояли три больших белых автобуса. Перед входом (в детдом) стоял БТР. С автоматами стояли вооруженные люди. Они даже подходили, телефоны проверяли, чтобы вдруг не сняли их. Все жители возмущались, но сделать никто ничего не мог. Они просто своровали детей и вывезли их отсюда». Журналисты France 24 побывали в Херсоне, где встретились с очевидцами того, как во время оккупации россяине вывозили сирот из местных детских домов, а также с теми, кто прятал детей, спасая их от депортации.