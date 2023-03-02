Ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Триста семьдесят второй день войны. Онлайн RFI

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Последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. 2 марта 2023 г.

2 марта наступил 372-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:15 ФСБ прокомментировала информацию об украинских диверсантах в Брянской области

При этом агентство «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает о захвате четырех заложников в селе Сушаны Климовского района Брянской области. Других подтверждений этой информации пока нет.

10:50 Власти Брянской области заявили о проникновении украинской диверсионной группы в приграничное с Украиной село

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовский район проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По его словам, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще был ранен один ребенок. Кроме того, в этом же районе, в результате атаки дрона, загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Российские телеграм-канал Baza и Mash сообщили, что в украинской диверсионной группе около 40–50 человек, они якобы взяли в заложники часть жителей села Сушаны. По данным Baza, в Сушанах также были взорваны электроподстанция и газовая станция. Позднее появилась информация о захвате заложников также в Любечанах — другом селе Климовского района примерно в 20 километрах от Сушан.

Власти села Сушаны заявили, что не знают о захвате заложников. В пресс-службе губернатора Брянской области также не подтвердили данные о заложниках в селе — но при этом не стали отрицать проникновение украинской диверсионной группы.

10:17 Британская разведка: весенняя оттепель может помочь обороне Бахмута

Разведка министерства обороны Великобритании в своей ежедневной сводке объясняет, как наступление весны повлияет на наземные операции на самом горячем участке фронта — обороне ВСУ города Бахмут в Донецкой области.

Весеннее потепление несет за собой грязь, бездорожье и ограничивает передвижение по пересеченной местности. Такая ситуация обычно дает некоторое военное преимущество обороняющейся стороне.

Днем почва прогревается и в настоящее время в основном остается выше нуля. Ночные заморозки и дневные оттепели, вероятно, продолжатся до следующей недели. Но в целом, согласно прогнозам, весна будет теплее, чем обычно.

Наиболее затруднено передвижение техники будет к концу марта, после окончательной оттепели. Это внесет дополнительные изменения в ведение наземных операций, передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью в районе Бахмута будет практически невозможно.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/JLbCLAmUDt pic.twitter.com/UKi92cA9Jx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 2, 2023

09:53 Bloomberg: ЕС предложит план по обеспечению Украины боеприпасами

Как сообщает агентство Bloomberg Евроcоюз намерен предложить план из трех пунктов по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами в ответ на призывы некоторых стран-членов Европейского союза.

Согласно документу, предложение предусматривает:

немедленную отправку боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов из существующих запасов или заказов, ожидающих исполнения;

использование совместной системы закупок;

наращивание военного производства ЕС для удовлетворения текущего и будущего спроса на поставки вооружений.

«Все три направления должны осуществляться параллельно и в срочном порядке», — говорится в документе.

По словам источников Bloomberg, отправка боеприпасов в Украину стала главным приоритетом для европейских стран и США. Ожидается, что этот вопрос будет в повестке дня президента США Джо Байден и канцлера Германии Олафа Шольца на этой неделе. Вашингтон призывают своих европейских союзников действовать как можно быстрее.

На следующей неделе план обсудят министры обороны Евросоюза на встрече в Швеции, а в марте документ могут одобрить лидеры ЕС в Брюсселе.

09:24 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на указанных направлениях.

Российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали два БпЛА «Шахед-136». Дроны сбиты.

Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины.

В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Удачи не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

09:02 Российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Как минимум три человека погибли

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По предварительным данным, Запорожье обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, из-за чего был полностью разрушен один подъезд.

По последним данным, погибли три человека. Из-под завалов спасли 11 человек, еще 31 человек был эвакуирован. Семеро пострадавших были госпитализированы, в том числе трое — в крайне тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, среди них беременная женщина.

Владимир Зеленский, комментируя удар по Запорожью, заявил, что «государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора». Полиция Украины начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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