Триста семьдесят третий день войны. Онлайн RFI

Сотрудники полиции стоят рядом с тремя эксгумированными телами на кладбище в Бородянке 2 марта 2023 года. Спустя почти год после того, как города и села под Киевом были отвоеваны у российских войск, власти все еще не законсили эксгумацию убитых захватчиками мирных жителей.

Пятница, 3 марта — 373-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

09:35 Франция планирует начать обучение украинских пилотов на своих истребителях

Франция может начать обучение украинских пилотов на французских самолетах Mirage 2000 в Польше. Как сообщает BFMTV, об этом рассказала сенатор Жоэль Гарриго-Майлам. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню признал, что с Киевом ведутся переговоры на этот счет.

Dassault Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, основной боевой самолёт ВВС Франции.

Dassault Mirage 2000 ASSOCIATED PRESS - PETROS GIANNAKOURIS

09:15 Генштаб ВСУ: россияне вывезли около 200 жителей из села в Херсонской области

Около 200 жителей села Боевое Херсонской области россияне вывезли в неизвестном направлении на "фильтрацию", а в их дома заселяют оккупантов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Генштаб объяснил вывоз россиянами мирных украинских граждан тем, что «большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации».

Как уточняет издание «Фокус», село Боевое находится в Геническом районе, неподалеку от оккупированного Крыма. Население Боевого по переписи 2001 года составляло 201 человек, а по 2017 году — 142 человека.

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