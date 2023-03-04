Триста семьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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До 10 возросло число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье.

4 марта наступил 374-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:06 Количество жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье возросло до 11

Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

16:41 Губернатор Брянской области пообещал на свои деньги купить дом якобы раненому в ходе «диверсии» мальчику

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал на свои деньги купить дом семье мальчика Федора, который, согласно заверениям властей, был ранен в результате «диверсии» в четверг, 2 марта.

«Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия-24».

В доме, где сейчас живет семья Федора, ранее произошел пожар, пишет ТАСС.

Как утверждают местные власти и российские государственные СМИ, мальчик Федор якобы находился в автомобиле, якобы обстрелянном «украинскими диверсантами». Водитель машины погиб, а сам Федор, как утверждается, был ранен в спину, а затем якобы спас двух девочек, которые ехали с ним в автомобиле, уведя их в лес. Фотографий, видео или других независимых подтверждений этой истории нет.

16:14 Школьницу из Тульской области, нарисовавшую антивоенный рисунок, не отпустили из приюта

Школьницу Машу Москалеву из Тульской области, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО, не отпустили домой из приюта, пишет издание 7x7. Её отца перевели под домашний арест из СИЗО в середине уходящей недели, и он должен был забрать дочь.

Журналисты связались с социально-реабилитационным центром №5 города Ефремов, и на вопрос, отпустили ли девочку домой, получили ответ «Нет, и не отпустят». Сотрудник отказался пояснять причины решения и попросил «переставать писать» о Маше.

Ранее против отца школьницы Алексея Москалева было заведено уголовное дело о повторной «дискредитации армии», а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении его родительских прав.

Весной прошлого года Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Тогда она училась в шестом классе. На рисунке были изображены российский и украинский флаги: на первом было написано «Нет войне», на втором – «Слава Украине!». Учитель сообщил о произошедшем директору школы, а директор, вероятно, вызвал полицию. Полицейские и представители службы опеки провели с отцом девочки беседу, а затем он был оштрафован на 32 тысячи рублей за антивоенный комментарий в «Одноклассниках».

В конце декабря полиция пришла в квартиру Алексея Москалева с обыском и изъяла технику и наличные деньги. На мужчину завели уголовное дело за повторную «дискредитацию армии». По его словам, на допросе его пытали под звуки гимна России.

15:43 Британская разведка: Украинская оборона Бахмута под сильным давлением

«Регулярная российская армия и силы „группы Вагнера“ продвинулись дальше в северные пригороды города, которые сейчас являются удерживаемым Украиной рубежом, уязвимым для российских атак с трех сторон», — об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

«Подконтрольные украинской власти пути снабжения из города становятся все более ограниченными», — говорится в сообщении. Отмечается, что Украина усиливает этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.

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Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что ВСУ, по всей видимости, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.

14:12 При обстреле Днепропетровской области погибли два человека

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области Украины погибли два жителя Красногригорьевской общины: 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак.

По его словам, обстрел велся из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Также были повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод. В Никополе пострадало здание гостиницы.

13:36 В ежедневной сводке Минобороны России заявило о убийстве более 800 украинских военных за сутки

Подробнее:

На Купянском направлении за сутки убито свыше 90 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили до 150-ти человек.

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий потери ВСУ составили до 490 человек убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки убиты свыше 70-ти украинских военнослужащих.

Также сообщается об уничтожении украинской военной техники, в том числе танков, вертолетов и БпЛА.

О собственных потерях российское военное ведомство не сообщает. По оценке командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, за время войны российские потери превысили 200 тысяч человек.

12:54 Зеленский во Львове встретился с главой Европарламента Робертой Метсолой

Там же лидер Украины встретился с генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

Во Львов Зеленский приезжал на конференцию «Единство за справедливость», на которой обсуждалось, каким может быть международный суд по военным преступлениям России в Украине. В конференции участвуют представители 29 государств, в том числе США.

В сообщении американского Минюста, на которое ссылается газета New York Times, говорится, что ходе конференции Гарланд «подтвердил решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе несправедливого и неспровоцированного вторжения против суверенного соседа».

12:10 Украина просит у стран Евросоюза 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Алексея Резникова. В письме к своим коллегам стран-членов ЕС Резников пишет, что ВСУ выстреливают лишь пятую часть снарядов, которые они могли бы применить, из-за нехватки поставок.

Он отмечает, что артиллерия играет «решающую роль в уничтожении военной мощи противника». По его словам, в среднем Украина выпускала 110 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц — это четверть от того количества, которое использовала Россия.

«Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать весь боекомплект, а это 594 тысячи снарядов в месяц, — сообщил Резников. По его словам, минимальная потребность составляет 60% от полного боекомплекта, то есть 356 тысяч снарядов в месяц.

Ранее страны Евросоюза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течение нескольких недель. Он предусматривает выделение одного миллиарда евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

11:27 ISW: украинские силы готовятся к отводу войск из Бахмута

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что ВСУ, по всей видимости, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.

Кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один на пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута, пишет ISW.

Таким образом украинские войска, вероятно, рассчитывают помешать продвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода российских сил из Бахмута на запад, предполагают американские эксперты.

Российское наступление на Бахмут продолжается с мая 2022 года. До войны в городе проживало около 70 тысяч человек.

10:51 ФСБ сообщило о задержании жительницы Москвы за финансовую помощь ВСУ. Ее обвинили в госизмене

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Имя подозреваемой не называется. Ее задержали «при попытке выезда из Российской Федерации». Лефортовским судом ей избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. По статье 275 Уголовного кодекса России грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дела о госизмене. В 2022 году по подозрению в госизмене были задержаны как минимум 20 человек.

10:25 Губернатор Курской области заявил об обстреле приграничных сел со стороны ВСУ

Об этом Роман Старовойт написал в своем телеграме. По его словам, пострадавших нет, из-за обстрела оказалось прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино.

09:58 Минобороны России сообщило о поездке Шойгу в зону «спецоперации»

Утром 4 марта Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан визит Сергея Шойгу в так называемую «зону проведения спецоперации».

По данным российского военного ведомства, министр осмотрел передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и вручил награды российским военнослужащим.

В прошлый раз Минобороны России сообщало о поездке Шойгу на фронт 17 января.

09:40 Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Запорожье достигло 10 человек

Об этом в субботу сообщили в ГСЧС Украины. Среди погибших — один ребенок. Спасти из-под завалов удалось 11 человек, двух кошек и собаку.

Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье в ночь на 3 марта. Разбор завалов продолжается круглосуточно. К работам привлечены 109 сотрудников различных служб и 21 единица техники.

09:19 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 32 авиационных и шесть ракетных ударов, совершила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Угроза нанесения оккупантами ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 150 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления.

В Симферополе, в аннексированном Крыму, российские оккупационные власти создают так называемые добровольные дружины. Одной из задач этих подразделений должно стать выявление корректировщиков и диверсантов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. ВСУ сбили вражеский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, состав боеприпасов, два состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

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