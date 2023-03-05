Триста семьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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5 марта — 375-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
13:20 B результате удара по жилому дому в Запорожье 2 марта погибли 13 человек
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, тогда как ранее власти говорили о десяти погибших. Разбор завалов на месте удара продолжается.
Среди погибших в результате атаки - восьмимесячная девочка вместе с семьей.
Ракетный удар по Запорожью был нанесен в ночь на четверг 2 марта. По предварительным данным, обстрел был совершен из зенитно-ракетной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, подъезд которого был полностью разрушен.
12:50 В Херсонской области в результате минометного обстрела погибли женщина и двое детей
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, мина попала в частный дом
12:30 Британская военная разведка: солдат российской армии отправляют на штурм с лопатами образца 1869 года
Как сообщают британские спецслужбы в очередном комментарии, опубликованном в Twitter, мобилизованные в российскую армию солдаты в конце февраля штурмовали украинские позиции, используя огнестрельноре оружие и «лопаты». Русская служба Би-би-си поясняет, что британская разведка упоминает, вероятно, видеообращение мобилизованных из-под Серпухова, которое было размещено 27 февраля - в нем рассказывалось о штурме боевого укрепрайона ВСУ с помощью лопат и стрелкового оружия.
«Летальность орудия МПЛ-50 (малой пехотной лопаты) особенно мифологизирована в России. Мало что изменилось с тех пор, как он был разработан в 1869 году. Его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны », — отмечает британская разведка.
«Последние данные свидетельствуют о росте ближнего боя в Украине. Это, вероятно, является результатом того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном состоящих из спешенной пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, потому что у России не хватает боеприпасов».
11:40 В России объявили в розыск предполагаемого участника вылазки в Брянскую область
Об этом сообщает издание «Аргументы и факты » со ссылкой на базу розыска МВД. Речь идет о Илье Богданове — ранее его опознали на видео, которое сняли члены «Русского добровольческого корпуса» рядом с границей между Россией и Украиной.
Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается Богданов, не уточняется.
Илья Богданов работал старшим лейтенантом пограничной службы ФСБ, а в 2014 году принял участие в боях в Донбассе на стороне Украины. В 2015 году он получил украинское гражданство, а с начала полномасштабной войны РФ против Украины — вернулся на фронт.
10:50 В большей части Украины отменили воздушную тревогу
Об этом сообщили власти страны. Ранее утром 5 марта сирены прозвучали в ряде регионов на востоке Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях.
Представитель оперативного командования «Юг» объявила, что Россия готовится к обстрелам территории Украины - однако не массовым, а точечным.
10:05 Министерство обороны РФ публикует итоги совещания главы ведомства Сергея Шойгу с коммандующими
09:40 ВСУ опубликовали ежедневную сводку. Главное:
- 4 марта противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, более 65 ударов РСЗО, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. В результате нападений были убиты и ранены мирные жители.
- Угроза ракетных ударов РФ по территории Украины остается высокой.
- Основные усилия противник сосредоточивает на наступательных операциях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.
- Купянское и Лиманское направления: противник вел наступательные действия в районе Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки (Луганская область), но безуспешно.
- Бахмутское направление: противник продолжает попытки окружить Бахмут.
- Запорожское и Херсонское направления: противник занимает оборону, пытаясь улучшить свое тактическое положение для возобновления наступления.
- В городе Новая Каховка (Херсонская область) войска РФ используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, для поражения средств поражения, предназначенных для военных объектов противника, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.
- Российская оккупационная армия теряет контроль над так называемыми «казачьими батальонами» на поле боя. В частности, командование вражеского казачьего батальона «Степь/Тигр», действующего в районе Угледара, крайне недовольно руководством ВС РФ.
- В течение суток 4 марта ВВС Украины нанесли 18 авиационных ударов по скоплениям живой силы и боевой техники оккупантов, а также 2 авиаудара по зенитно-ракетным комплексам, 1 — по складам боеприпасов противника и 1 — на автомобильном мосту.
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