Триста семьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские солдаты недалеко от линии фронта в Горловке Донецкой области

5 марта — 375-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:20 B результате удара по жилому дому в Запорожье 2 марта погибли 13 человек

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, тогда как ранее власти говорили о десяти погибших. Разбор завалов на месте удара продолжается.

Среди погибших в результате атаки - восьмимесячная девочка вместе с семьей.

Ракетный удар по Запорожью был нанесен в ночь на четверг 2 марта. По предварительным данным, обстрел был совершен из зенитно-ракетной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, подъезд которого был полностью разрушен.

12:50 В Херсонской области в результате минометного обстрела погибли женщина и двое детей

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, мина попала в частный дом

12:30 Британская военная разведка: солдат российской армии отправляют на штурм с лопатами образца 1869 года

Как сообщают британские спецслужбы в очередном комментарии, опубликованном в Twitter, мобилизованные в российскую армию солдаты в конце февраля штурмовали украинские позиции, используя огнестрельноре оружие и «лопаты». Русская служба Би-би-си поясняет, что британская разведка упоминает, вероятно, видеообращение мобилизованных из-под Серпухова, которое было размещено 27 февраля - в нем рассказывалось о штурме боевого укрепрайона ВСУ с помощью лопат и стрелкового оружия.

«Летальность орудия МПЛ-50 (малой пехотной лопаты) особенно мифологизирована в России. Мало что изменилось с тех пор, как он был разработан в 1869 году. Его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны », — отмечает британская разведка.

«Последние данные свидетельствуют о росте ближнего боя в Украине. Это, вероятно, является результатом того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном состоящих из спешенной пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, потому что у России не хватает боеприпасов».

11:40 В России объявили в розыск предполагаемого участника вылазки в Брянскую область

Об этом сообщает издание «Аргументы и факты » со ссылкой на базу розыска МВД. Речь идет о Илье Богданове — ранее его опознали на видео, которое сняли члены «Русского добровольческого корпуса» рядом с границей между Россией и Украиной.

Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается Богданов, не уточняется.

Илья Богданов работал старшим лейтенантом пограничной службы ФСБ, а в 2014 году принял участие в боях в Донбассе на стороне Украины. В 2015 году он получил украинское гражданство, а с начала полномасштабной войны РФ против Украины — вернулся на фронт.

10:50 В большей части Украины отменили воздушную тревогу

Об этом сообщили власти страны. Ранее утром 5 марта сирены прозвучали в ряде регионов на востоке Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях.

Представитель оперативного командования «Юг» объявила, что Россия готовится к обстрелам территории Украины - однако не массовым, а точечным.

10:05 Министерство обороны РФ публикует итоги совещания главы ведомства Сергея Шойгу с коммандующими

09:40 ВСУ опубликовали ежедневную сводку. Главное:

4 марта противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, более 65 ударов РСЗО, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. В результате нападений были убиты и ранены мирные жители.

Угроза ракетных ударов РФ по территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на наступательных операциях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

Купянское и Лиманское направления: противник вел наступательные действия в районе Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки (Луганская область), но безуспешно.

Бахмутское направление: противник продолжает попытки окружить Бахмут.

Запорожское и Херсонское направления: противник занимает оборону, пытаясь улучшить свое тактическое положение для возобновления наступления.

В городе Новая Каховка (Херсонская область) войска РФ используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, для поражения средств поражения, предназначенных для военных объектов противника, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.

Российская оккупационная армия теряет контроль над так называемыми «казачьими батальонами» на поле боя. В частности, командование вражеского казачьего батальона «Степь/Тигр», действующего в районе Угледара, крайне недовольно руководством ВС РФ.

В течение суток 4 марта ВВС Украины нанесли 18 авиационных ударов по скоплениям живой силы и боевой техники оккупантов, а также 2 авиаудара по зенитно-ракетным комплексам, 1 — по складам боеприпасов противника и 1 — на автомобильном мосту.

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