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«Каждая жизнь важна». Как в Киевской области спасают диких животных, пострадавших от войны

02:24 Наталья Попова со своим подопечным в приюте для диких животных. AP - Vadim Ghirda

RFI

«У меня сейчас 11 львов, два тигра и леопард. Не считая мелких животных, таких как лисы, еноты, лебеди, лемуры... (Чтобы их накормить), мне в день нужно 127 кг мяса», – рассказывает Наталья Попова, основательница приюта для диких животных в селе Чубинское Киевской области. С начала российского вторжения она спасла 600 зверей – среди них немало питомцев частных зоопарков, которых бросили хозяева, уехав из зон боевых действий.