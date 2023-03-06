Киев сообщил о создании Международного центра по расследованию российской агрессии против Украины.

С созданием этого центра Украина движется к созданию специального трибунала для осуждения российской агрессии. Международный центр по уголовному преследованию преступлений агрессии (CIPA) должен начать свою работу в Гааге этим летом.

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Украина сделала новый шаг по созданию международного судебного института, создав в воскресенье, 5 марта, Международный центр по уголовному преследованию преступлений агрессии (CIPA). О его создании было объявлено во время конференции United for Justice, которая проходила с 3 по 5 марта во Львове. В конференции приняли участие украинские, европейские и американские министры юстиции и представители прокуратуры.

Как пишет Le Monde, CIPA – временная прокуратура – является первым шагом к созданию специального трибунала, который в будущем мог бы судить виновных в российской агрессии против Украины. По крайней мере, так хочет Украина.

«Наш союз за справедливость должен стать мощным импульсом для принятия проекта резолюции (в поддержку специального суда – ред.) на Генеральной ассамблее ООН», — заявил Владимир Зеленский на львовской конференции. Проект резолюции ООН обсуждается с середины ноября 2022 года. По мнению многих юристов, это необходимый шаг для создания легитимного международного трибунала, который не будет признавать неприкосновенность таких политических и военных лидеров, как президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Международный уголовный суд (МУС), который год назад начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины, не имеет юрисдикции для рассмотрения преступления агрессии, поскольку ни Киев, ни Москва не ратифицировали его договор. Идею специального трибунала для рассмотрения дела о российской агрессии выдвинул франко-британский юрист Филипп Сэндс 28 февраля 2022 года в Financial Times, через четыре дня после начала российского вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту идею после того, как стали известны преступления, совершенные российскими войсками в Буче в апреле 2022 года.

Совместная следственная группа

Украинцы пытаются убедить своих союзников поддержать идею создания специального международного трибунала. Но Франция, США и Великобритания выступают против, так как это может открыть путь судебным процессам того же характера по другим делам об агрессии, как например, вторжение в Ирак в 2003 году. Эти страны также отказываются от идеи возложить на международных судей задачу определения законодательства для возможных будущих военных конфликтов. Именно они вместе с Россией и задолго до конфликта в Украине пытались ограничить прерогативы МУС в отношении преступления агрессии, отмечает специальный корреспондент Le Monde в Гааге.

До возможного создания нового трибунала CIPA будет действовать под надзором Евроюста – агентства Европейского Союза по судебному сотрудничеству. В конце марта 2022 года в его рамках была создана совместная следственная группа по расследованию преступлений, совершенных на территории Украины. Сейчас в нее входят семь стран: Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Следователи этих стран могут объединить доказательства военных преступлений в одно делопроизводство и упорядочить свое судебное сотрудничество. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, приехавший в Украину на конференцию, подписал меморандум, разрешающий судебное сотрудничество США с этой объединенной командой.

Как напомнил на конференции во Львове Владимир Зеленский, правосудие не является формой мести. «Президент Российской Федерации Владимир Путин и все его подельники должны получить справедливые приговоры. За все, что они сделали. От имени тех, чьи жизни они забрали и чьи судьбы были разрушены», — сказал он. На данный момент только МУС имеет юрисдикцию преследовать российского президента за возможные преступления против человечности и военные преступления. Президент Украины также пообещал укрепить отношения своей страны с МУС. «Мы должны обратить особое внимание на преступления, которые были и совершаются Россией против наших украинских детей», – добавил он.

Возможность параллельных судебных процессов

В ходе визита в Украину с 28 февраля по 3 марта прокурор МУС Карим Хан побывал в нескольких областях на юге Украины, откуда дети были депортированы в Россию оккупационными силами. Факты, которые расследует его офис, вскоре могут привести к выдаче ордеров на арест. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин также сообщил о договоренности об открытии офиса МУС в Киеве в ближайшее время.

Как отмечает Le Monde, между МУС и Украиной довольно сложные отношения. Ранее Карим Хан открыто выразил свое несогласие с созданием специального трибунала, считая увеличение количества судов контрпродуктивным и опасаясь размывания ресурсов, в то время как у него самого ограниченные средства для собственных расследований. В последние месяцы еврокомиссар Дидье Рейндерс, отвечающий в ЕС за сферу юстиции, призвал Украину ратифицировать договор МУС. Но некоторые украинские чиновники не хотят этого, так как в ходе расследования МУС в состоянии привлечь к ответственности и украинских военных.

Помимо юридической битвы, Украина призывает к созданию механизма возмещения ущерба. В середине ноября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила принцип компенсационного механизма по этим направлениям. Киев хочет, чтобы имущество замороженных олигархов и активы российских банков были внесены в перечень будущих репараций Украине. Европейские страны пытаются на данный момент согласовать свои внутренние законы и разрешить арест некоторых замороженных российских активов. Нидерланды уже предложили разместить у себя этот будущий институт репараций.

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