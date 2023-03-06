Триста семьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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6 марта — 376-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:40 Минобороны США: Взятие Бахмута «не будет означать, что Россия изменила ход войны»

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет скорее символическое, нежели стратегическое значение для хода боевых действий в Украине.

«Я думаю, что Бахмут имеет скорее символическое значение, нежели стратегическое и оперативное», — заявил Остин журналистам во время своего визита в Иорданию. Его слова приводит The Guardian. Глава оборонного ведомства США добавил, что не берется предсказывать, будет ли Бахмут взят российскими войсками и когда.

«Падение Бахмута не обязательно будет означать, что русские изменили ход войны», — подчеркнул Остин.

Город Бахмут в центральной части Донбасса в течение последних нескольких месяцев остается главной горячей точкой на всей линии украинского фронта. Сейчас там идут уличные бои, город практически уничтожен.

До войны в Бахмуте проживали около 70 тысяч человек. Как рассказал накануне в интервью BBC заместитель мэра Бахмута Александр Марченко, сейчас в городе остаются порядка 4-4,5 тысяч гражданских лиц. Они живут в убежищах, без газа, электричества и водоснабжения.

11:15 Суд в Набережных Челнах приговорил айтишника к 10 месяцам исправительных работ по делу о «фейках» про армию РФ

11:05 В Норвегии — на фоне войны в Украине — зафиксировали рекордные доходы от нефти и газа

Норвегия получила рекордные доходы от продажи нефти и газа в прошлом году. В частности, это произошло из-за войны в Украине, которая помогла поднять цены на газ в Европе до исторического максимума.

По оценкам Центрального статистического бюро Норвегии, государство заработало от продажи углеводородов около 131 млрд евро — это является «самым высоким показателем за всю историю». В 2021 году Норвегия заработала почти в три раза меньше.

10:50 Минобороны РФ заявило о поездке Шойгу в захваченный Мариуполь

Военное ведомство опубликовало видео поездки главы Минобороны Сергея Шойгу в оккупированный Мариуполь. В Министерстве заявили, что речь идет о «рабочей поездке в зону проведения специальной военной операции».

В ведомстве утверждают, что в Мариуполе Шойгу «проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений».

10:25 Суд в Кузбассе назначил восемь месяцев исправительных работ журналисту Андрею Новашову по делу о «фейках» про армию

Рудничный районный суд Кузбасса приговорил 6 марта журналиста Андрея Новашова к 8 месяцам исправительных работ по делу о «военных фейках» про российскую армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ). Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии.

Журналисту также запретили в течение года делать публикации в сети.

Обвинение запрашивало для журналиста 11 месяцев исправительных работ.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали десять его публикаций во «ВКонтакте». В частности, речь идет о тексте самого Новашова «Люди с большой буквы Z» и перепосте текста журналистки Виктории Ивлевой «Мариуполь. Блокада».

В публикациях использовались фразы «оккупанты», «страна-агрессор», «вероломно напала», «целенаправленная бомбардировка», «непрерывная прямая военная атака, направленная на уничтожение мирного населения», «разрушение объектов гражданской инфраструктуры», «воспрепятствование эвакуации раненых, тел погибших и ликвидации завалов».

При задержании Новашова в марте 2022 следователь предложил Новашову «извиниться перед лицом вооруженных сил». Журналист отказался. Он также не стал признавать вину. Новашов назвал уголовное дело против него — местью за профессиональную деятельность.

Андрей Новашов сотрудничал с изданиями Сибирь.Реалии и «Тайга. Инфо».

Новашов стал первым в России журналистом, обвиненным в распространении «фейков» об армии РФ.

10:05 Франция осудила 10-летний приговор белорусскому правозащитнику и нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому

Этот приговор является еще одним свидетельством беспрецедентной репрессивной политики белорусских властей против мирного движения протеста, возникшего после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года, а также против всех голосов, критикующих белорусские власти,

— говорится в заявлении посольства Франции в Беларуси.

Франция еще раз приветствует мужество и самопожертвование правозащитников в Беларуси, независимых журналистов, оппозиции и простых граждан, которые борются за Беларусь, уважающую фундаментальные права, транспарентную и демократическую,

— отмечается в нем.

3 марта суд в Минске приговорил 60-летнего лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого к 10 годам колонии. Его соратники из правозащитного центра «Весна» также были приговорены к длительным тюремным срокам. Заместитель Беляцкого Валентин Стефанович получил 9 лет колонии, координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович — 7 лет колонии, правозащитник Дмитрий Соловьев — 8 лет колонии заочно.

Алесь Беляцкий в суде Ленинского района Минска 5 января 2023. © twitter.com/viasna96

09:40 ФСБ заявила о предотвращении покушения на православного бизнесмена Константина Малофеева

В ведомстве утверждают, что предотвратили покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Автомобиль бизнесмена якобы собирался подорвать основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин под контролем СБУ, заявили в центре общественных связей ФСБ.

«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичная схема «диверсионно-террористического акта» применялась при подготовке убийства Дарьи Дугиной, подчеркнули в ФСБ.

Ведомство также опубликовало два видео с заминированием и разминированием автомобиля Малофеева.

Сам бизнесмен написал, что с ним все в порядке и заверил, что «ни угрозы, ни теракты – не повлияют на его горячую и искреннюю патриотическую позицию».

09:20 Украинская теннисистка Марта Костюк посвятила свою победу на турнире WTA 250 в Остине жертвам войны в Украине

52-я ракетка мира, украинка Марта Костюк завоевала в воскресенье в Остине (Техас) свой первый титул WTA Tour. Свою победу она посвятила Украине и жертвам войны. 20-летняя Марта Костюк обыграла в двух сетах (6–3, 7–5) россиянку Варвару Грачеву (88-я). Это самый крупный титул в карьере теннисистки.

«Я хочу посвятить этот титул Украине и всем людям, которые сейчас сражаются и умирают», — сказала она на церемонии вручения призов.

Ранее в этом году украинская теннисистка уже высказывалась о войне, напоминает AFP. На Открытом чемпионате Австралии, где она дошла до полуфинала, Марта Костюк расказала, что была «удивлена» и «оскорблена», увидев российские флаги на трибунах в Мельбурне, несмотря на запрет.

Украинская теннисистка Марта Костюк в Мельбурне в 2017 году. AFP

09:05 Британская военная разведка: российская армия использует танки 60-летней давности

08:50 Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

Россия в ночь на 6 марта атаковала Украину дронами-камикадзе «Шахед». Об этом сообщил утром в понедельник представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Его слова приводит «Громадське».

Как рассказал Игнат, 13 из 15 беспилотников были сбиты. Он добавил, что дроны, по информации украинских военных, были запущены с территории Брянской области.

В городской военной администрации Киева также рассказали об атаке дронов. Сообщается, что все они были уничтожены. Попаданий не зафиксировано.

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