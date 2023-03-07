Триста семьдесят седьмой день войны. Онлайн RFI

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7 марта — 377-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:20

14:40 Александр Лукашенко оскорбил Владимира Зеленского, рассказывая о задержании «украинских террористов». В Офисе президента Украины призвали «определиться с дефициниями»

Во время выступления Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой».

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко в ходе своей речи заявил, что Владимир Зеленский предлагал Беларуси заключить «акт о ненападении», который должен был быть подписан под эгидой ООН. Это уже по меньшей мере второй раз, когда Лукашенко говорит о таком предложении публично. Однако официального подтверждения этой информации со стороны властей Украины нет - в Киеве утверждают, что все предложения озвучивают публично.

В офисе президента Украины отреагировали на заявление Лукашенко.

«Давайте определимся с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по городам Украины. Диверсии — это когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами», — написал Подоляк в твиттере.

13:40 ISW: под Бахмутом Россия рискует потерять все элитные отряды ЧВК Вагнер

Как отмечает институт изучения войны, который анализирует военные действия между Россией и Украиной с начала конфликта, в Киеве решили продолжать удержание Бахмута вопреки мнению официальных лиц США. Последние выражали серьезные сомнения в целесообразности обороны города, который был почти полностью разрушен.

Но борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе.

«В некоторых западных отчетах недавно высказывалось предположение, что Украина тратит свою элитную рабочую силу и дефицитное оборудование в основном на новобранцев группы Вагнера, которые являются просто пушечным мясом, отмечая, что такой обмен был бы в невыгодном положении для Украины даже при высоком соотношении потерь русских и украинцев. В целом это замечание справедливо, хотя резерв русских рекрутов, годных к бою, не безграничен, и безвозвратная ликвидация десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что они не будут доступны для более важных боев. Российские силы, сражающиеся в Бахмуте, теперь набираются из элитных частей группы Вагнера и российских воздушно-десантных частей, а также из войск более низкого качества. Украинская разведка поддержала оценку ISW о том, что российские силы под Бахмутом недавно изменили тактику и направили в бой более качественных операторов спецподразделений и элементы обычных сил.руппа Вагнера по-прежнему, вероятно, использует заключенных для поддержки операций в Бахмуте, хотя и в гораздо более ограниченной степени, чем в предыдущие месяцы, из-за огромных потерь, понесенных новобранцами в ходе лобовых атак с истощением. Но теперь «Вагнер» бросил в бой и своих лучших солдат, и именно их истощают вместе с призывниками», — говорится в отчете ISW.

13:10 ««Невидимая рука» разжигает конфликт в Украине»: Китай вновь пригрозил США риском эскалации

Китай вновь объявил о непринятии политики США в отношении Украины и предупредил, что текущая ситуация может привести к конфликту Вашингтона и Пекина.

«Почему США просят Китай не снабжать оружием России, тогда как они продолжают продавать оружие Тайваню?», —спросил министр иностранных дел КНР Цинь Ган во время пресс-конференции. Его слова приводит РБК.

Подробнее о взглядах Китая и на войну в Украине — в материале RFI

12:40 Агентство Assoicated Press публикует фотографии из города Часов Яр в 10 километрах от Бахмута

Спасатели тушат огонь на трубе с газом AP - Evgeniy Maloletka

Местные жители готовят еду на ступенях жилого дома в Часов Яре AP - LIBKOS

Мужчина на фоне жилых домов в Часов Яре AP - LIBKOS

12:10 Министерство обороны Польши: системы ПВО «Пэтриот» уже прибыли в Украину

Как сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, на территории Украины уже находятся как системы ПВО «Пэтриот», так и танки «Леопард». В интервью газете Razon политик объявил, что это произошло «благодаря усилиям Польши».

Ранее о том, что комплексы ПВО, которые считаются одними из самых эффективных в арсенале США, действительно достигли украинской территории, не сообщалось. О поставках «Пэтритов» стало известно еще в конце прошлого года.

12:01 ВСУ назвали имя военного, расстрелянного на появившемся ранее видео

В Вооруженных силах Украины утверждают, что речь идет о Тимофее Шадуре, военнослужащем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Он пропал без вести 3 февраля 2023 года.

Тело Тимофея Шадуры, по данным ВСУ, находится на оккупированной России территории.

11:10 Британская разведка: Украине, вероятно, удалось стабилизировать позиции на севере Бахмута

Как отмечает британская спецслужба, украинские войска после прорыва российской армии смогли стабилизировать свои позиции. Но снабжение украинской армии становится все более проблематичным - 2 марта российские силы смогли разрушить мост на последней подконтрольной Украине дороге. Проезд по грунтовым дорогам осложнен из-за грязи.

По мнению британской разведки, продвижению российских военных мешает публичный конфликт между ЧВК Вагнера и министерство обороны. Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял о нехватке амуниции.

«Публичные разногласия между ЧВК Вагнера и Министерством обороны России по поводу распределения боеприпасов подчеркивают сложность поддержания высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их нынешней тактикой».

11:02 НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в два раза больше военнослужащих, чем Украина

Об этом сообщил один из военных чиновников Североатлантического альянса телеканалу CNN на условиях анонимности. Точных данных о потерях сторон телеканал не сообщает - однако число погибших и раненых украинских солдат под Бахмутом в НАТО считают «значительным».

Бои за Бахмут продолжаются с середины лета 2022 года. Представители ЧВК Вагнера неоднократно объявляли о скором взятии города, но украинские войска продолжают держать оборону. Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный через Офис президента Украины объявил, что бои за город будут продолжены, и украинская армия пока не выйдет из города вопреки сложностям в снабжении.

10:45 Автора канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 годам общего режима по делу о «фейках» об армии

Об этом сообщает «Медиазона».

Ранее прокуратура просила приговорить его к девяти годам лишения свободы.

Дмитрий Иванов, учившийся на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, находится под стражей с конца апреля 2022 года. За антивоенные посты и репосты в созданном им телеграм-канале «Протестный МГУ» ему сперва назначили административный арест (на 10, а потом на 25 суток). В начале июня прошлого года на студента и гражданского активиста завели уголовное дело по статье 207.3 о так называемых «фейках» про российскую армию. Ему вменили действия «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» части 2), что позволяет властям ужесточить наказание: вторая часть статьи предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет). Из-за арестов Дмитрий Иванов пропустил госэкзамены и не сдал дипломную работу.

Главное о деле читайте на нашем сайте.

10:35 В Беларуси сообщили о задержании «украинских террористов и их пособников», причастных к диверсии на аэродроме Мачулищи

Как сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА, политик Александр Лукашенко заявил, что попытку подорвать самолет-разведчик А-50 готовили представители СБУ, используя «самые высокие технологии». Один из участников операции был якобы завербован СБУ в 2014 году — он имеет российский паспорт. «Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — заявил Лукашенко.

Имен предполагаемых диверсантов БЕЛТА не перечисляет. Неизвестно и то, как именно они были задержаны.

Ранее ответственность за попытку подрыва самолета А-50 взяло на себя оппозиционное объединение BYPOL. Операцию осуществили участники плана «Перемога» с помощью дронов, объявил руководитель организации Александр Азаров. Нападение совершили белорусы, которые уже покинули территорию страны, отметил он.

В результате взрывов А-50 получил повреждения. В BYPOL утверждали, что самолет «уже точно никуда не полетит», но 4 марта стало известно, что борт был переброшен в Таганрог на ремонт.

10:25 Украина попросила у США кассетные боеприпасы для атак беспилотников — Reuters

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в законотворческих кругах США, Киев попросил у американских властей поставить им кассетные боеприпасы. Их планируют сбрасывать с дронов на российские позиции и технику.

Reuters утверждает, что Киев запросил у Вашингтона кассетные бомбы МК-20. Однако сбрасывать с дронов будут не их, а их суббоеприпасы. В одной авиационной бомбе их более 240, отмечает агентство. В Украине считают, что этот вид вооружения лучше пробивает броню, чем то, что Украина использовала ранее.

Кассетные боеприпасы находятся под запретом в ряде стран, в том числе в государствах-членах ЕС. Их критикуют за то, что каждый боеприпас несет в себе сотни небольших зарядов, которые, подобно минам, разбрасываются на значительные территории. Из-за этого под удар могут попадать не только военные, но и мирные жители. Неразорвавшиеся боеприпасы же несут в себе опасность десятилетия.

Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование и передачу с 2010 года, не подписали ни США, ни Россия, ни Украина.

09:56 СМИ: родственники идентифицировали украинского военного, расстрелянного после фразы «Слава Украине»

Как пишет продюссер Би-би-си София Кочмар-Тимошенко на своей странице в Facebook, родственники смогли узнать молодого человека по глазам, голосу и привычке курить сигарету. Украинского военного, видео с расстрелом которого накануне попало в сеть, опознала сестра. «Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра», — написала журналистка.

Официально имя солдата украинские власти пока не назвали. Его тело также найдено не было.

Напомним, видео с расстрелом украинского военного появилось в сети 6 марта. На нем мужчина произносит фразу «Слава Украине», после чего его в упор расстреливают. Предположительно речь идет о военнопленном, убитом российскими военнослужащими. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в twitter назвал произошедшее «очередным военным преступлением россиян».

Как уточняет Би-би-си, это не первый случай появления подобных видео как в Украине, так и в России. В ноябре 2022 года появились кадры расстрела российских военных в Луганской области. Тогда Минобороны РФ заявило о «кровавой расправе», а в Украине объявили о проведении расследования.

Появившееся видео в Москве пока не комментировали.

09:43 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает УНИАН. По данным агентства, тревога связана с активностью самолетов-носителей ракет «Кинжал» МиГ-31К.

09:30 В Севастополе утром 7 марта сообщили о взрывах в районе аэропорта

Об этом рассказали местные паблики. Как отмечает издание «РБК-Украина», местные жители услышали взрывы недалеко от аэропорта « Бельбек ».

Глава администрации аннексированного города в Крыму Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрывах, заявив, что речь идет о тренировке корабельных рассчетов», а в самом Севастополе «все спокойно».

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Крым, находящийся под российской оккупацией с 2014 года, неоднократно становился целью атак. В последний раз о взрыве сообщили 4 марта, когда подконтрольные России власти полуострова сообщили о сбитом ПВО беспилотнике. В Украине свою причастность к атакам официально не Подтверждали, но и не отрицали.

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