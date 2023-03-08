«На передовой и в тылу» — Зеленский и Залужный поблагодарили женщин Украины за участие в борьбе за победу

В рядах ВСУ находится более 50 тысяч женщин-военнослужащих, из них около 5 тысяч — на передовой. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 марта поздравили женщин-военнослужащих и тружениц тыла с Днем защиты прав женщин.

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На Втором международном Саммите первых леди и джентльменов заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила: «Наше противостояние не было бы таким эффективным без женщин в составе ВСУ».

В рядах ВСУ в настоящее время находится более 50 тысяч женщин, из них около 5 тысяч — на передовой. 38 тысяч женщин — кадровые военные, еще около 12 тысяч — гражданские, вступившие в армию (7 тысяч женщин с начала полномасштабного вторжения).

«Было два всплеска увеличения количества женщин в ВСУ: первый раз — это 2014 год, второй — 2022. Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в вооруженные силы и занимает свое почетное место», — сказала Анна Маляр на брифинге журналистам.

По сравнению со странами-членами НАТО Украина имеет высокий показатель количества женщин в вооруженных силах. При этом женщины в украинской армии могут выполнять такие же задания, как и мужчины, и иметь такое же звание. 8 тысяч женщин занимают офицерские должности. Среди них есть командиры батарей, взводов и боевых машин, командиры отделений беспилотной авиации и снайперы.

В октябре 2022 года украинское правительство одобрило законопроект о добровольном воинском учете женщин всех профессий.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных», — говорится в документе.

Исключение составили медики. Женщины, имеющие специальность, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет как военнообязанные.

К 8 Марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео с поздравлением:

Сегодня Международный женский день, день борьбы за права женщин. <…> У каждого и у каждой есть свое мнение, как и что делать в этот день. И в этом — наша сила. В этом и есть свобода. Мы равны, мы свободны, мы в крепкой Украине. Мне кажется, важно сегодня именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют — воюют за Украину. Вспомнить, подумать и поблагодарить всех женщин, отдавших свои жизни за наше государство. Поблагодарить мам, вспомнить, что пока мама жива, ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу Вместе мы сильны. Вместе мы непреодолимы. Вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил украинок с Днем защиты прав женщин:

Украинская женщина сегодня - кто Она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, которая героически спасает жизни. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще — руководитель компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии. Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, которая ждет дома. Или которую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями и стала для них надежной опорой. Ежедневно вы вносите бесценный вклад в нашу победу. Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл. Валерий Залужный

Генштаб ВСУ в Международный день борьбы за права женщин 8 марта отметил мужество женщин Украины, защищающих свою страну как на передовой, так и в тылу:

«Украинские женщины борются за свое будущее и свободную демократическую Украину. Вооруженные силы Украины поздравляют всех женщин Украины, в том числе и женщин Вооруженных сил Украины и всех составляющих сил обороны Украины за ваше лидерство и борьбу за Украину, за то как без устали, самоотверженно и эффективно вы приближаете победу над врагами Украины!», — говорится в обращении.

В генштабе также подчеркнули, что Украина обладает уникальным опытом участия женщин в боевых действиях по сдерживанию вооруженной агрессии РФ с 2014 года и в течение года отражения широкомасштабного вторжения России.

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