Триста семьдесят восьмой день войны. Онлайн RFI

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Украинские военнослужащие несут гробы с телами бойцов добровольческого батальона «Братство», убитых во время выполнения задания на территории России 25 декабря. Киев, Украина, 7 марта 2023 года.

8 марта — 378-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:31 «Продолжение войны позволяет Путину оставаться в своем кресле» — французский историк о нападении России на Украину

Историк Лаша Отхмезури рассказывает о своей новой книге «Сражаться за Украину» (Combattre pour l’Ukraine).

►►► Подробности в материале RFI на русском.

15:20 Еврокомиссия может продлить директивы ЕС о временной защите украинских беженцев до 2025 года

На сайте Еврокомиссии говорится, что «защита [украинских беженцев] уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления в случае необходимости».

Директива ЕС, дающая статус временной защиты жителям Украины, была принята 4 марта 2022 года. Уже 4 миллионам человек удалось получить защиту в ЕС, причем 3 миллиона прибыло в первой половине 2022 года.

14:58 Зеленский и Гутерриш поддержали продолжение «Черноморской зерновой инициативы»

Среди тем, которые обсуждал генсек ООН на сегодняшней встрече с президентом Украины — продолжение так называемой «Черноморской зерновой инициативы» после 18 марта. Соглашение, которое часто называют «Зерновой сделкой», между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано 22 июля 2922 года. Сделка обеспечивает организацию безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов, экспортирующихся из Украины.

14:35 Генсек НАТО: Бахмут может пасть в ближайшие дни

На неформальной встрече министров обороны в Стокгольме генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает вероятности, что украинским войскам придется оставить Бахмут.

На протяжении последних недель, месяцев, мы видим ожесточенные бои в и возле Бахмута. Мы видим, что Россия бросает больше войск, больше сил, и то, чего России не хватает в качестве, они пытаются компенсировать количеством. [...] это не обязательно будет отражать какой-либо поворотный момент войны, но просто говорит нам о том, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

14:08 Суд Евросоюза отменил санкции против Виолетты Пригожиной — матери главаря ЧВК «Вагнер»

13:46 ЕС ввел санкции за насилие в отношении женщин: в черный список попали полицейские и военные из РФ

Накануне Международного женского дня, Европейский союз ввел санкции против официальных лиц из шести стран за насилие и нарушение прав женщин. Под ограничительные меры попали физические и юридические лица из России, Афганистана, Южного Судана, Бирмы, Ирана и Сирии. В «черном списке» ЕС — командиры двух российских дивизий, чьи подчиненные «систематически» применяли насилие к мирным жительницам Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, а также офицеры полиции Москвы, пытавшие участниц антивоенных протестов весны 2022 года.

►►► Подробнее в материале RFI на русском.

13:10 В Швеции началась неформальная встреча министров обороны ЕС и Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Марсте под Стокгольмом, Швеция, 8 марта 2023 года. via REUTERS - TT NEWS AGENCY

12:53 ООН предварительно подтвердила подлинность видео казни украинского военного

Представительница управления ООН по правам человека сообщила в интервью AFP, что по итогам экспертизы сделан предварительный вывод о подлинности видеозаписи, на которой расстреливают пленного украинского военного. Перед смертью он произнес «Слава Украине».

Инцидент, который зафиксировала ООН стал не первым случаем нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, в том числе случаи смертной казни без суда и следствия.

Украинские власти планируют присвоить погибшему посмертно звание Героя Украины. Однако, его личность еще не подтверждена. Есть версия, что убитого зовут Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады, по другим данным, это Александр Мациевский из 163 батальона Территориальной обороны города Нежин.

12:21 Sky News: Иран тайно осуществил поставку в Россию большого количества патронов, ракет и минометных снарядов

Согласно эксклюзивному расследованию британского издания Sky News, Иран предположительно совершил крупную поставку вооружений для России. За груз РФ рассчиталась наличными. Боеприпасы были перевезены на двух грузовых судах под российским флагом, которые вышли из иранского порта в январе текущего года и направились в Россию через Каспийское море. По оценке, Sky News, на борту кораблей могло находиться около 100 миллионов пуль и 300 000 снарядов для ракетных установок, минометов и пулеметов.

Расследование основывается на данных источника «в службе безопасности». Авторы уточняют, что независимо проверить объем предполагаемой военной поставки пока не удалось. Иранские боеприпасы пополнят российские запасы на линии фронта в Украине на фоне слухов об их истощении после целого года полномасштабных военных действий. Источник издания приходит к выводу, что «Россия продолжает использовать Иран в качестве "тыловой базы"».

Сохраняется риск того, что Иран может поставить России и гораздо более серьезное и смертоносное вооружение, а именно баллистические ракеты, но пока нет никаких доказательств этого. Sky News отмечает, что помимо иранской поддержки, в западных столицах растет беспокойство по поводу того, что Китай может начать поставлять России оружие — шаг, который, как предупреждают Соединенные Штаты, будет иметь «серьезные последствия» для Пекина. Китай пока отрицает эти слухи.

Два грузовых судна общего назначения, которые предположительно участвовали в переброске боеприпасов из Ирана в Россию, называются «Муса Джалиль» и «Бегей» и ходят под российским флагом. Один из кораблей, предположительно, покинул Иран около 10 января, а другой — около 12 января. На борту находились около 200 морских контейнеров с оружием. Отдел криминалистики Sky News проверил эту информацию по системе отслеживания морских перевозок MarineTraffic. Согласно этим данным слежения, после того как оба судна покинули иранский порт, они остановились 12 января у берегов Туркменистана на пару дней. Причина этого неизвестна. Затем они отправились через Каспийское море и 27 января прибыли в Астрахань.

A security source claims Russian-flagged vessels were carrying millions of bullets and hundreds of thousands of shells from Iran to Russia.



Ambassador @VPrystaiko tells @KayBurley the war in Ukraine is "becoming global".



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501 pic.twitter.com/VcBoOZjLsB — Sky News (@SkyNews) March 8, 2023

11:35 Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем

Мне кажется, важно сегодня именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, преподают, учатся, спасают, лечат, воюют. Воюют за Украину. Вспомнить и поблагодарить всех женщин, отдавших жизни за нашу страну. Поблагодарить мам за то, что пока мама жива — ты можешь ощущать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу.

11:12 СБУ задержала еще одного пророссийского информатора в Одессе

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного пророссийского агента в результате контрдиверсионных мероприятий на юге Украины. Подозреваемый обнародовал в соцсетях информацию о местах базирования ВСУ и расположении объектов критической инфраструктуры в Одесской области. Российская армия использовала эту информацию для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов.

В случае успешных «прилетов» пророссийский информатор выезжал на местность для выяснения и обнародования их последствий для повторных воздушных атак. Контрразведчики СБУ установили личность злоумышленника и задержали его в Одессе. По данным следствия, фигурантом является местный житель, который поддерживает вооруженную агрессию РФ и оправдывает российские военные преступления. Кроме того, на собственных страницах в соцсетях он призывал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»

ч. 1 ст.161 «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности»

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников»

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

10:30 Генсек ООН прибыл в Киев

Антониу Гутерриш прибыл с официальным визитом в Киев. Это уже третий визит генерального секреталя Организации Объединенных Наций в Украину с начала полномасштабного вторжения. Гутерриш уже отправился на встречу с президентом Зеленским.

10:00 Британская разведка проанализировала недавний визит Шойгу на прифронтовые территории

Утренняя сводка министерства обороны Великобритании посвящена предполагаемому визиту министра обороны России Сергея Шойгу, видеозапись которого опубликовало Министерство обороны РФ 4 марта. По оценке британского ведомства, это может быть частичным ответом на недавние кадры, на которых главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посещает своих бойцов на линии фронта.

Британская разведка напоминает, что «Вагнер» открыто конфликтует с Министерством обороны РФ, и Шойгу, вероятно, «чувствителен к сравнению себя с Пригожиным».

На кадрах, опубликованных 4 марта, присутствует лишь один российский полевой командир — генерал-полковник Рустам Мурадов. Он отвечает за действия в зоне Угледара Донецкой области, где за последние три месяца провалилось несколько российских штурмов. По оценке британского ведомства, «российское командование до недавнего времени скорее всего рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ достижения оперативно значимого прорыва на линии фронта».

Британская разведка приходит к выводу, что теперь российские стратеги оказались перед дилеммой: «предпринять еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои дальше на север в районе Бахмута и Кременной».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/akaFr7xgND



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VtkeZyXoj1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 8, 2023

09:30 Утренняя сводка ВСУ: школьников в Херсонской области заставляют разучивать российский гимн, силы ВСУ отбили более 100 российских атак

Российская армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, совершив более 100 атак. Все они отбиты силами ВСУ. Кроме того, Россия продолжает безуспешные наступательные действия в нескольких районах Донецкой области.

на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, Все они отбиты силами ВСУ. Кроме того, Россия продолжает безуспешные наступательные действия в нескольких районах Донецкой области. Российские войска нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Во время авиаударов, Россия использовала один беспилотник «Шахед-136», успешно сбитый ВСУ.

из реактивных систем залпового огня. Во время авиаударов, Россия использовала один беспилотник «Шахед-136», успешно сбитый ВСУ. В течение прошлых суток армия РФ осуществила минометные и артиллерийские обстрелы по Черниговской, Сумской, Донецкой и Харьковской областям.

Несмотря на значительные потери, российские войска продолжают штурмовать Бахмут.

Среди районов, подвергшихся усиленным российским атакам Орехово-Васильевка — 30 безуспешных атак и территория вокруг Марьинки — 20 атак.

Российские военные обороняются на Запорожском и Херсонском направлениях, обстреливая более 30 населенных пунктов,возле линии фронта.

В оккупированном селе Стрелковое Херсонской области, в местных начальных школах учителя и воспитатели оккупационных властей заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты РФ , а также российскую историю и литературу. А во время перерывов детей заставляют учить и петь российский гимн.

, а также российскую историю и литературу. А во время перерывов детей заставляют учить и петь российский гимн. В оккупированной Ульяновке Васильковского района Запорожской области , по приказу российской оккупационной администрации, в местный ангар свозят зерно зерновых культур из близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Фактически россияне, под видом покупки по значительно заниженным ценам, «просто конфискуют зерновые».

, по приказу российской оккупационной администрации, в местный ангар свозят зерно зерновых культур из близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Фактически россияне, под видом покупки по значительно заниженным ценам, Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения российских сил. ВСУ сбили российский беспилотник «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы поразили один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1-2», пять районов сосредоточения живой силы противника, три склада горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки и контроля «Зоопарк».

по районам сосредоточения российских сил. ВСУ сбили российский беспилотник «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы поразили один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1-2», пять районов сосредоточения живой силы противника, три склада горюче-смазочных материалов и один комплекс радиолокационной разведки и контроля «Зоопарк». По данным ВСУ, за прошедшие сутки Россия понесла потери 700 солдат, а также утратила 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 беспилотника оперативно-тактического уровня и 7 различных автомобилей.

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