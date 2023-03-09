Ночной обстрел всей территории Украины. Триста семьдесят девятый день войны. Онлайн RFI

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9 марта — 379-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:45 Турция обсуждает с РФ проведение зерновой сделки

Турция ведет переговоры с ООН, Украиной и РФ по продолжению действия зернового соглашения. Официальная Анкара увидела со стороны Москвы «положительную повестку». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, которого цитирует издание «Анадолу».

Срок действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Украина начала обсуждение с партнерами по продолжению Черноморской зерновой инициативы.

На следующей неделе ООН и Россия также обсудят продление зернового соглашения.

13:20 Военные преступления: в Норвегии наградили украинскую общественную организацию Truth Hounds

Украинская неправительственная организация TruthHounds, которая документирует военные преступления в Украине, в четверг была удостоена норвежской премии Сахарова за свободу. Основанная во время революции на Майдане, TruthHounds собрала команду экспертов, расследовавших зверства, совершенные после начала боевых действий в Крыму и Донбассе в 2014 году.

Рассматривая это как «силу, с которой нужно считаться», Норвежский Хельсинкский комитет защиты прав человека наградил ее «за работу, направленную на документирование военных преступлений и потенциальных преступлений против человечности». «Их часто опасная работа подпитывается желанием добиться справедливости для жертв и их семей», — отметила в своем заявлении председатель комитета Берит Линдеман. «Награда этого года служит примером того, как массовые активисты подают доказательства в международную систему правосудия для борьбы с безнаказанностью и обеспечения наказания за военные преступления», — сказала она.

Премия Сахарова за свободу, которую не следует путать с премией Сахарова, присуждаемой Европейским парламентом, была учреждена в 1980 году при поддержке советского диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.

13:05 Москва назвала обстрелы Украины «ударом возмездия»

Вооруженные силы России нанесли по объектам на Украине «массированный удар возмездия» в ответ на теракт в Брянской области, заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по «ключевым объектам военной инфраструктуры», оборонным предприятиям и обеспечивающим их объектам энергетики.Цель удара была достигнута – «все назначенные объекты поражены», сообщили в министерстве.

Неоднократные российские бомбардировки украинской гражданской инфраструктуры начались задолго до нападения 2 марта на два села в Брянской области на территории России, ответственность за которые взяла на себя группа российских добровольцев.

12:35 По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа в Беларуси

Взлет МиГа с аэродрома «Мачулище» в Беларуси был зафиксирован в 12.48 по местному времени, сообщает «Беларускі Гаюн». Истребители МиГ-31К являются носителями ракет типа «Кинжал».

Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, в том числе 6 ракет «Кинжал». ВСУотмечают, что у Украины нет средств, способных уничтожать ракеты «Кинжал».

12:20 Польша передала Украине еще 10 Leopard 2

В Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила остальные 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны. Об этом заявил вице-премьер-министр обороны Польши Мариуш Блащак. «Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Помимо польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть - из Испании», – сказал он. Министр также добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине и пришло время словацкому правительству принять решение по этому вопросу. «Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29», – написал министр на своей странице в Facebook. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран. На фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

11:45 Власти Приднестровья обвинили СБУ в планировании покушения

В министерстве госбезопасности непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц по указанию Службы безопасности Украины. «Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», – говорится в сообщении.

Как заявил Первому приднестровскому каналу прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение «первых лиц государства». По его словам, теракт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан. Сообщается, что якобы должен был сдетонировать припаркованный автомобиль со взрывчаткой в момент проезда приднестровских чиновников. В машине якобы нашли 8 кг гексогена, а также шурупы, гайки и провода.

Служба безопасности Украины назвала провокацией Кремля заявление «так называемого министерства госбезопасности» непризнанного Приднестровья. «Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

11:30 МАГАТЭ выразила беспокойство по поводу обстрела Запорожской АЭС

После обстрела в четверг утром в ЗАЭС, она питается от резервных генераторов. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси в очередной выразил обеспокоенность: «Каждый раз мы играем с огнем, и если мы позволим этой ситуации продолжаться, однажды нам не повезет», — сказал он на совете МАГАТЭ в Вене, призвав «всех взять на себя обязательство защищать безопасность» станции, создав специальную зону отчуждения вокруг.

11:20 В Запорожскую область привезли новую партию мобилизованных россиян

Член оккупационного главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram сообщил, что «в Запорожскую область прибывают мобилизованные военнослужащие для защиты нашей земли. Сегодня в пригороде Мелитополя идет их подготовка. Бойцы проходят боевое слаживание подразделений Вооруженных сил Российской Федерации». Он также заявил, что в районе будут раздаваться звуки выстрелов и взрывов, но призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку «это учения и тренировки» перед отправкой оккупантов «на передовую».

11:10 The New York Times: Пентагон блокирует передачу МУС доказательств военных преступлений РФ

Министерство обороны США выступает против предоставления Международному уголовному суду доказательств военных преступлений России в Украине, собранных американскими спецслужбами, поскольку опасаются создания прецедента для привлечения к ответственности в будущем американцев. Об говорится в материале The New York Times.

По данным источников газеты, доказательства американской стороны касаются расследования главного прокурора МУС Карима Хана, начатого год назад. Речь идет, среди прочего, о материалах о решении российских чиновников намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

Собеседники NYT утверждают, что 3 февраля Совет национальной безопасности созвал заседание комитета руководителей, чтобы попытаться решить спор с обменом доказательствами, но министр обороны Ллойд Остин в очередной раз выразил возражения.

Пентагон выступает против сотрудничества с МУС, потому что боится создания прецедента, который может помочь проложить путь для преследования американцев. Остальная администрация Джо Байдена, включая разведывательные службы, Государственный департамент и министерство юстиции, выступает за предоставление суду доказательств. Сам Байден еще не принял окончательного решения, добавляют источники NYT.

10:50 Военные администрации подытожили последствия ракетной атаки россиян 9 марта

В результате массированного ракетного удара под огнем оказалось 13 областей Украины, повреждены объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

Удары были произведены по Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Как минимум, шесть человек погибли.

10:40 Российские войска утром 9 марта обстреляли город Херсон, в результате чего погибли три человека

Согласно сообщениям начальника пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрия Плетенчука, «попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека». Плетенчук тоже сообщил, что за сутки 8 марта был один погибший человек и несколько раненых, а утром 9 марта от артобстрела погибло три человека: два человека на остановке и один – сотрудник магазина.

10:27 Эксперты Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что российское наступление на востоке Украины достигнет кульминации после захвата Бахмута

Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут. Это утверждение, говорится в отчетеISW, соответствует имеющимся визуальным доказательствам. ISW оценивал, что 7 марта украинские войска завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка. По оценкам ISW, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута.

Аналитики предполагают, что российские войска вряд ли смогут быстро использовать прорыв за пределы Бахмута, если они захватят город. ISW отмечает, что нет никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенные и подготовленные резервные силы для дальнейшего наступления.

Помимо этого, ISW отмечает, что Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное российскому правительству вооруженное формирование, которое будет называться добровольческим, через российскую государственную энергетическую компанию «Газпром». Кремль удваивает усилия по возобновлению кампаний по набору добровольцев по всей России и оккупированной Украине. Российские больницы продолжают формировать новые медицинские центры в России, пытаясь максимально заполнить переполненные больницы на оккупированных территориях для лечения раненых российских военнослужащих.

Российские источники утверждают, что украинские войска третий день подряд высаживают десант на островах дельты Днепра.

10:05 Владимир Зеленский прокомментировал массированную ракетную атаку россиян

«Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома», – говорится в его обращении в Telegram.

«Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует», – написал он. Зеленский также выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

09:50 Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет

«Этой ночью противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины», – сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

По информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, с российской территории было запущено:

- 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 20 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

- 6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;

- 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

- 8 управляемых авиационных ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;

-13 зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил ВС Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА «Shahed-136/131». Вследствие организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. Воздушные силы отмечают, что в Вооруженных силах Украины нет средств, способных уничтожать ракеты Х-22, Х-47 «Кинжал» и С-300.

09:40 Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки

ЗАЭС полностью обесточена из-за российских обстрелов ночью 9 марта, сообщает НАЭК «Энергоатом» в Telegram.

«9 марта в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации», – говорится в сообщении.

5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние. Были включены 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы хватит на 10 суток. «В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», – добавляет «Энергоатом». Также в НАЭК сообщили, что все украинские атомные электростанции снизили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.

09:30 Ночью в четверг, 9 марта, воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины

Начиная с 00:57, воздушная тревога распространялась из центральных и северных областей Украины. Мониторинговые паблики сообщали о возможном массированном ракетном ударе по всей стране. В 2:40 воздушная тревога была объявлена в западных областях, она охватила всю Украину.

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Херсоне, Одессе и Николаеве, сообщает Суспільне.

По Харькову и области россияне нанесли около 15 ударов. По сообщениям Харьковского городского головы Игоря Терехов в Телеграмм и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, что после ударов РФ часть города была обесточена. Под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры. Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине, написал Синегубов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В Одесской области во время ракетного обстрела было попадание в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Сейчас в области действуют ограничения электроснабжения.

В Киеве утром 9 марта во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие. По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты. На месте попадания наблюдается сильная задымленность из-за пожара. Россияне запустили ракеты с баллистической траекторией полета из Курской области, сообщает «Украинская правда».

В 6:25 по местному времени мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе столицы. В 07:14 Кличко сообщил о еще одном взрыве в Святошинском районе столицы. По его словам, в Святошинском районе есть трое пострадавших.

На Днепропетровщине из-за атаки есть погибший и раненые. Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Он также сообщил, что прилеты были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Из-за атаки повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Есть серьезные разрушения и возникли пожары.

На Львовщине в селе Великая Ольшаница 5 погибших в результате ночной атаки россиян. «Ракета упала на 2 жилых дома. Полностью снесены дома, полностью уничтожены. Как сказал золочевский городской голова Игорь Грынькив в эфире национального марафона новостей, с 4 утра на месте «работают спасатели, жители, полиция. Недавно нашли тела 4 погибших. Пятого жителя ищут еще сейчас спасатели под завалами».

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