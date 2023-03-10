В оккупированной части Донбасса пленного украинского правозащитника Максима Буткевича приговорили к 13 годам колонии

Украинский правозащитник Максим Буткевич, ушедший на фронт после российского вторжения в Украину

На оккупированной российским войсками территории востока Украины т.н. «верховный суд» приговорил к 13 годам колонии строгого режима украинского правозащитника Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен.

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Оккупационные «суды» вынесли приговоры еще двум украинским военнослужащим — Виктору Похозею и Владиславу Шелю. Их приговорили к 8,5 и 18,5 годам колонии строгого режима соответственно. Об этом заявил 10 марта Следственный комитет РФ.

В коммюнике СК РФ говорится, что трое украинских военнослужащих признаны виновными в «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов». Максима Буткевича суд признал виновным еще в покушении на убийство двух человек общественно опасным способом.

По версии следствия, в июне прошлого года, находясь в Северодонецке, Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, где в этот момент находились двое мирных жителей — якобы «с целью их убийства и причинения имущественного ущерба».

Каких-либо объяснений вменяемых правозащитнику действий в заявлении СК не приводится. При этом утверждается, что пленный якобы «полностью признал вину».

Максим Буткевич занимался правозащитной деятельностью, являлся членом правления отделения Amnesty International. Он работал журналистом на телеканалах СТБ и "1+1", корреспондентом ВВС News и был сооснователем "Громадське радио". В 2008 году Буткевич стал соучредителем проекта «Без границ» по защите беженцев, переселенцев и лиц без гражданства. Буткевича упоминала в своей нобелевской речи глава украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

С началом полномасштабного вторжения РФ он ушел на фронт, а в июне попал в плен в районе поселка Мирная Долина в Луганской области.

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