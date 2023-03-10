Триста восьмидесятый день войны России против Украины. Онлайн

10 марта — 380-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:24 «Укрэнерго»: утром в пятницу часть жителей Харькова и Житомира без электричества из-за вчерашней атаки

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки.

Из-за повреждений, нанесенных в ходе атаки, часть жителей Харькова и Житомира утром в пятницу оставались без электроснабжения, сообщает «Укрэнерго». Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания.

В Харьковской и Житомирской областях применяются графики почасовых отключений. В Днепропетровский и Запорожской областях действуют аварийные отключений из-за обстрелов. Идут восстановительные работы, сообщили в «Укрэнерго».

12:02 За минувшие сутки от российских обстрелов в Хероснской области погибли четыре человека, трое раненых — областная администрация

За прошедшие сутки от российских обстрелов в Херсонской области погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает областная военная администрация.

Среди раненых — 13-летнеий подросток, получивший осколочные ранения грудной клетки и руки во время обстрела села Велетенское.

По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки российские войска обстреляли 79 раз территорию Херсонской области, выпустив более 400 снарядов. Населенные пункты подвергались атакам из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.

Девять раз российские силы били по жилым кварталам Херсона. Снаряды попали в остановку общественного транспорта, магазин, частные и многоквартирные дома, добавили в администрации.

11:20 В оккупированной части Донбасса пленного украинского правозащитника Максима Буткевича приговорили к 13 годам колонии

На оккупированной российским войсками территории востока Украины т.н. «верховный суд» приговорил к 13 годам колонии строгого режима украинского правозащитника Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен.

Оккупационные «суды» вынесли приговоры еще двум украинским военнослужащим — Виктору Похозею и Владиславу Шелю. Их приговорили к 8,5 и 18,5 годам колонии строгого режима соответственно. Об этом заявил Следственный комитет РФ.

В коммюнике СК РФ говорится, что трое украинских военнослужащих признаны виновными в «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов». Максима Буткевича суд признал виновным еще в покушении на убийство двух человек общественно опасным способом.

По версии следствия, в июне прошлого года, находясь в Северодонецке, Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, где в этот момент находились двое мирных жителей — якобы «с целью их убийства и причинения имущественного ущерба».

Каких-либо объяснений вменяемых правозащитнику действий в заявлении СК не приводится. При этом утверждается, что пленный якобы «полностью признал вину».

В 2008 году Буткевич стал соучредителем проекта «Без границ» по защите беженцев, переселенцев и лиц без гражданства. С началом полномасштабного вторжения РФ он ушел на фронт, а в июне попал в плен в Луганской области.

10:47 СБУ: бывшее руководство «Антонова» «фактически помогло» российским войскам уничтожить «Мрию», не дав украинским военным обеспечить оборону аэропорта

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении бывшим руководителям госпредприятия «Антонов»: бывшему гендиректору, его заместителю и начальнику отдела авиационной безопасности.

Бывших должностных лиц подозревают в препятствовании деятельности ВСУ по подготовке аэропорта Антонов в Гостомеле к обороне в преддверии российского вторжения, что привело к временному захвату аэродрома и уничтожению стоявшего там Ан-225 «Мрия» — самого большого транспортного самолета в мире.

По версии СБУ, в январе—феврале 2022 года подозреваемые напрямую запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. Для этого, по данным службы, было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию аэродрома.

Сообщается, что двух фигурантов дела взяли под стражу, а бывший заместитель гендиректора ГП «Антонов» «скрывается от правосудия» и объявлен в розыск.

«Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Уничтоженный Ан-225 «Мрія» в аеропорту Антонов в Гостомеле, 2 апреля 2022 года AP - Vadim Ghirda

10:26 Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Президент Украины выразил благодарность

Палата представителей Бельгии (нижняя палата бельгийского парламента) накануне одобрила резолюцию о признании Голодомора 1932–33 гг., спровоцированного сталинским режимом, геноцидом украинского народа.

Президент Украины выразил благодарность за это решение. «Я благодарен Бельгии за это решение, важное для каждого украинца, за этот глубоко символический шаг», — написал Владимир Зеленский в твиттере.

A historic voting in 🇧🇪 House of Representatives: one more state recognized the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people! I’m thankful to Belgium for this important decision for every Ukrainian, for this deeply symbolic step today! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

В Украине Голодомор был признан геноцидом в 2006 году. Парламенты двух десятков государств, включая США, Канаду, Польшу, Австралию, также признали Голодомор геноцидом. Резолюция Европейского парламента от 23 октября 2008 года признает Голодомор преступлением против украинского народа и против человечества.

09:57 Британская разведка: интервал между российскими массированными ракетными атаками увеличивается, поскольку России для этого нужно накапливать недавно произведенные ракеты

Британская военная разведка свою новую сводку посвятила вчерашней массированной ракетной атаке РФ против Украины. Британское ведомство отмечает, что в атаке 9 марта было задействовано необычно большое число гиперзвуковых баллистических ракет, выпускаемых с самолетов.

Этот массированный ракетный удар стал первым с 16 февраля 2023 года и одним и самых масштабных с декабря 2022 года, отмечают в британской разведке.

В минобороны Великобритании замечают, что интервал между российскими волнами ракетных атак против Украины, вероятно, увеличивается. Причина тому — то, что России сейчас нужно накапливать критическую массу недавно произведенных ракет, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощную атаку, которая могла бы подавить украинскую противовоздушную оборону, указывает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/xX9GtBvkMJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HzMjZN7ZQI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2023

09:21 ISW: темп российского наступления к северо-западу от Бахмута возрос, в самом Бахмуте группировка «Вагнер» взяла паузу

Еще одно сообщение из сводки Института изучения войны — о ситуации в районе Бахмута.

Российские войска накануне, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута на фоне вероятного ускорения темпов российских наступательных операций в этом районе, пишет ISW. Основатель наемнической группировки «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили село Дубово-Василевка в 6 км к северо-западу от Бахмута. Это подтверждается кадрами с геолокацией от 9 марта.

Одновременно с этим в восточной части Бахмута наступательная операция наемников «Вагнера», видимо, перешла в стадию тактической паузы с 7 марта. С тех пор дальнейшего продвижения к центру города аналитики ISW не фиксировали.

Силы группировки «Вагнер» за девять месяцев лобовых атак на Бахмут понесли значительные потери и, видимо, не готовы к форсированию реки Бахмутка в центре города, полагают в ISW. Однако пока неясно, привели ли эти усилия к кульминации наступлении «ЧВК Вагнер» в самом Бахмуте, пишут аналитики. Они отмечают, что в город стягиваются регулярные российские войска, которые могут продолжить наступательные операции в Бахмуте.

Группировка «Вагнер» могла взять тактическую паузу, чтобы дождаться этого прибытия дополнительных регулярных российских войск и пополнить свои силы для подготовки к боям в центре города.

08:45 Вчерашняя ракетная атака России против Украины была бесплодной и служила только целям пропаганды — ISW

Российские силы накануне совершили самую масштабную в 2023 году ракетную атаку на Украину, но она, вероятно, служила только пропагандистским целям, указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне украинские военные сообщили, что Россия задействовала против Украины 84 ракет разных типов, а также иранские дроны. В воздушных силах Украины отметили, что украинские силы ПВО не могут сбивать некоторые из задействованных во вчерашней атаке ракет. Вероятно, речь идет о гиперзвуковых ракетах Х-47 «Кинжал» и зенитных С-300, пишут эксперты ISW.

«Кремль, вероятно, преднамеренно запустил ракеты, которые украинская ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет», — указывают в ISW.

В аналитическом центре считают, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, задействовал эти дефицитные ракеты в «бесплодных атаках» против Украины, чтобы «успокоить российские провоенные и ультранационалистические» круги, призывавшие отомстить за рейд в Брянской области 2 марта.

Этой масштабной ракетной атакой Путин, вероятно, попытался такэе ответить на критику военных блогеров и пропагандистов относительно того, что российская ракетная кампания против украинской энергетики оказалась неэффективной и не привела к тому, что Украина «замерзла».

При этом российские военные блогеры в большинстве своем не поддержали вчерашнюю атаку, отмечают в ISW. Они заявили, что Кремлю нужно коренным образом пересмотреть свой подход к нанесению ударов, учитывая, что Украина адаптировалась к устоявшейся схеме атак на свою энергетику.

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