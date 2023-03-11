Триста восемьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские медики и полицейские выносят пострадавшего от российского обстрела жителя города по Константиновка Донецкой области. 10 марта 2023 г.

В субботу, 11 марта, наступил 381-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:45 В оккупированном Мариуполе произошло два взрыва

Об этом в субботу написал телеграм-канал Мариупольского городского совета со ссылкой на местных жителей.

«Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах — в районе аэропорта и Агробазы. Вероятное попадание в местонахождение оккупантов. Информация уточняется», — отмечают в горсовете.

Мариуполь был захвачен российскими войсками в мае 2022 года после почти трех месяцев боев. За время осады города были разрушены до 90% жилых домов. По оценочным данным, погибло не менее 20 тысяч мирных жителей.

15:23 В Симферополе прошел флешмоб по случаю девятой годовщины присоединения Крыма к России

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Украина и подавляющее большинство стран мира не признали прошедший в 2014 году референдум и считают действия России аннексией.

14:49 «Медиазона» подтвердила 16 774 смерти российских военных с начала войны

Это данные по состоянию на 10 марта 2023 года. С момента предыдущего обновления от 24 февраля в список добавились еще 1638 человек, что стало новым рекордом за все время исследования.

Отмечается, что наибольшие потери за две недели понесли наемники ЧВК Вагнера, а число погибших заключенных выросло с предыдущей сводки практически в полтора раза. Всего, по открытым данным, на войне в Украине погибло не менее 1849 заключенных.

С первых дней войны «Медиазона» совместно с Русской службой «Би-би-си» ведет подсчет погибших на территории Украины российских военных. Журналисты основываются только на публичные сообщения о гибели военнослужащих и подчеркивают, что реальное число погибших может быть выше в несколько раз.

14:05 Минобороны России в своей ежедневной сводке отчиталось об убитых за последние сутки украинцах и уничтоженной технике

По данным российского военного ведомства, за сутки потери ВСУ составили около 400 человек.

Подробнее:

на Купянском направлении потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих;

на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» убиты до 90 украинских военных;

на Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск убиты более 140 украинских военнослужащих;

на Южно-Донецком и Запорожском общие потери противника за сутки составили до 70-ти военнослужащих;

на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки убиты свыше 50-ти украинских военнослужащих.

Также сообщается об уничтожении военной техники и боеприпасов.

13:20 Канада запретила импорт российских алюминия и стали

Канада объявила в пятницу о новых санкциях против России. Под запрет попал импорт российских алюминия и стали, а также изделий из них. По данным AFP, в довоенный 2021 год импорт этих товаров в Канаду в денежном выражении составил 180 млн долларов.

США в феврале ввели заградительный (200%) тариф на импорт российского алюминия. Евросоюз ввел запрет на ввоз российской стали и изделий из нее в 2022 году.

12:33 Российский МИД прокомментировал украинскую инициативу о переименовании России в Московию

«Еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“», — написала в телеграме пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

12:01 В результате российского обстрела Херсона в субботу погибли трое человек

Российские войска утром 11 марта обстреляли Херсон. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. По его словам, «на месте вражеского удара на Николаевском шоссе погибли три человека, двое — ранены».

Центр стратегических коммуникаций Украины опубликовал фото с места обстрела.

11:18 «Настоящее Время» опубликовало перехват разговора российских военных, в котором говорится о требовании руководства отправлять «несогласных» в штурмовые отряды

Издание сообщает, что запись им передал источник в одной из украинских спецслужб, которому редакция доверяет.

10:54 Британская разведка — о «зоне смерти» в Бахмуте

В своей ежедневной сводке управление разведки Минобороны Великобритании снова пишет о ситуации в Бахмуте Донецкой области, за который идут бои с июля прошлого года.

Так, по данным британской разведки, за последние четыре дня российские наемники смогли взять под контроль большую часть восточного Бахмута. При этом ВСУ прочно удерживают запад города, разделенного речкой Бахмутка, которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной от 200 до 800 метров между застроенными районами. После того, как украинцы уничтожили главные мосты через эту речку, линия фронта стала проходить по ней.

«Поскольку у украинских подразделений есть возможность вести огонь из укрепленных зданий к западу от реки, этот район превратился в „зону смерти“, что, по всей вероятности, создает чрезвычайно большие проблемы для сил „Вагнера“, пытающихся штурмовать „в лоб“ в западном направлении», — пишут аналитики британской разведки.

В то же время британское Минобороны отмечает, что украинские силы и их маршруты снабжения в западном направлении остаются в уязвимом положении для продолжающихся попыток россиян окружить город с севера и юга.

10:27 Зеленский поручил изучить вопрос о переименовании России в Московию

Об этом сообщается на официальном сайте электронных петиций интернет-представительства президента Украины.

Так он ответил на петицию с просьбой официально заменить в украинском языке названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация», а термин «российский» — на «московский».

В петиции указано, что «историческим названием России является Московия». По закону, если петиция собрала 25 тысяч подписей, на нее должна поступить официальная реакция от президента.

В ответе Зеленского сказано:

Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информированием меня и автора петиции о результатах.

09:53 Bloomberg: Турецкое правительство подтвердило остановку транзита санкционных товаров в Россию

Правительство Турции распорядилось с 1 марта остановить транзит санкционных товаров, которые доставляют в Россию по схеме параллельного импорта. Об этом агентству Bloomberg рассказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Ранее сообщения о прекращении поставок санкционных товаров из Турции стали поступать от российских логистических компаний.

Такое решение было принято, чтобы не нарушать введенные против России санкции. По данным Bloomberg, с началом войны Турция стала для России одним из главных поставщиков санкционных товаров. За прошлый год экспорт из Турции в Россию вырос с 5,8 до 9,3 миллиарда долларов.

09:35 Ежедневная утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие ВСУ отбила более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия, совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и позиции зенитно-ракетного комплекса противника, сбит беспилотник типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, одно средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.

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