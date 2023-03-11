УПЦ окончательно выселяют из Киево-Печерской Лавры

Национальный Киево-Печерский заповедник, находящийся в подчинении министерства культуры Украины, решил до конца марта выселить из Лавры Украинскую православную церковь (УПЦ). УПЦ традиционно связывают с Московским патриархатом, несмотря на ее попытки дистанцироваться от Русской церкви с начала полномасштабного российского вторжения.

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На официальном сайте Киево-Печерской Лавры 10 марта было опубликовано предупреждение за подписью и.о. гендиректора заповедника Адександра Рудника о расторжении договора о бесплатному пользовании УПЦ Киево-Печерской Лавры с 29 марта.

Письмо впоследствии было удалено с сайта Лавры, в СМИ остались его копии. В УПЦ подтвердили, что получили подобное предупреждение от заповедника, назвав его очередным ультиматумом.

Согласно этому документу, монастырю УПЦ предписано освободить все здания, являющиеся государственной собственностью и находящиеся на балансе заповедника на Лаврской, 11 и Лаврской, 15.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в свою очередь заявил, что разрыв договора касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.

Украинская православная церковь использует некоторые помещения Лавры на основе договора аренды, заключенного в 2013 году при президентстве Викторе Януковиче. В декабре 2022 года в Украине постановлением правительства была создана межведомственная рабочая группа, которая выявила нарушения условий договора со стороны УПЦ, говорится в письме и.о. директора заповедника Рудника.

Ранее Украинской православной церкви, которая с начала войны пытается дистанцироваться от Московского патриархата, уже закрыли доступ в храмы Верхней Лавры.

Как реагируют в самой УПЦ?

В УПЦ заявили, что ее представители «не могут выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований». Об этом в комментарии изданию «Страна» заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Олег Вечеря).

«Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют», — сказал Климент.

На своем официальном сайте Украинская православная церковь назвала решение об отселении монахов «прихотью чиновников из минкульта» и провела параллель с действиями советской власти в 1960-х.

Публичный комментарий относительно планов по выселению УПЦ из Киево-Печерской Лавры сделали в РЦП. Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это «апогеем беззакония» и «антицерковными гонениями».

С началом полномасштабного российского нападения на Украину УПЦ убрала из своего официального названия упоминание о связи с Московским патриархатом. Несмотря на усилия по удалению от Русской церкви, до сих пор у многих в Украине УПЦ ассоциируется с Москвой. Киево-Печерская Лавра считается центром ориентированного на Москву православного духовенства.

Обыски в помещениях УПЦ и уголовные преследования ее представителей

Служба безопасности Украины (УПЦ) с осени прошлого года провела множество обысков в зданиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской Лавре. Тогда сообщалось об обнаружении в помещениях УПЦ пророссийской пропагандистской литературы, значительного количества наличных денег, а также граждан РФ и неких людей, предоставивших при проверке документов паспорта и военные билеты СССР, людей, не имевших оригиналы документов и людей с паспортами граждан Украины с признаками подделки.

СБУ расследует около 60 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, за время полномасштабной войны вынесено уже 7 обвинительных приговоров, сообщали в спецслужбе 23 февраля.

В январе этого года правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, аффилированных с РФ.

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