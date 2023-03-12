Триста восьмидесят второй день войны России против Украины. Онлайн

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Украинские солдаты из различных подразделений принимают участие в военных учениях по психологической боевой подготовке у границы с Беларусью, в Украине 11 марта 2023 года.

12 марта — 382-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:41 Последствия ночного обстрела Очакова

09:30 Министерство обороны Великобритании: российские этнические меньшинства «принимают на себя наибольший удар» по потерям военных

Как отмечает британское ведомство, «чрезвычайно тяжелые потери» России, которые страна несет в боевых действиях в Украине, резко отличаются в каждом из регионов страны. «Самые богатые города, Москва и Санкт-Петербург, в соотношении с численностью их населения остались относительно невредимыми. Особенно это касается номенклатурных семей», — подчеркивается в сводке.

Британская разведка обращает внимание на то, что среди высокопоставленных чиновников, присутствоваших во время выступления Путина 21 февраля о положении страны, ни у кого нет детей, которые проходят службу в армии и находятся в зоне боевых действий в Украине.

При этом, во многих восточных регионах смертность в процентном отношении к населению, по оценке британского ведомства, примерно в 30 с лишним раз выше, чем в Москве. В некоторых местах этнические меньшинства принимают на себя наибольший удар; в Астрахани около 75% жертв приходится на меньшинство казахского и татарского населения.

Поскольку российское министерство обороны «стремится решить проблему постоянного дефицита боевых кадров», минимальный риск более обеспеченных и влиятельных групп российского общества быть призванным или убитым на территори Украины, по мнению британской разведки, останется одной из основных тенденций.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Q556veYzIS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RTRuEc0HP5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2023

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