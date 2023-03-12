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Триста восьмидесят второй день войны России против Украины. Онлайн

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Украинские солдаты из различных подразделений принимают участие в военных учениях по психологической боевой подготовке у границы с Беларусью, в Украине 11 марта 2023 года.
Украинские солдаты из различных подразделений принимают участие в военных учениях по психологической боевой подготовке у границы с Беларусью, в Украине 11 марта 2023 года. REUTERS - VIOLETA SANTOS MOURA
RFI
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12 марта — 382-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:41 Последствия ночного обстрела Очакова

09:30 Министерство обороны Великобритании: российские этнические меньшинства «принимают на себя наибольший удар» по потерям военных

Как отмечает британское ведомство, «чрезвычайно тяжелые потери» России, которые страна несет в боевых действиях в Украине, резко отличаются в каждом из регионов страны. «Самые богатые города, Москва и Санкт-Петербург, в соотношении с численностью их населения остались относительно невредимыми. Особенно это касается номенклатурных семей», — подчеркивается в сводке.

Британская разведка обращает внимание на то, что среди высокопоставленных чиновников, присутствоваших во время выступления Путина 21 февраля о положении страны, ни у кого нет детей, которые проходят службу в армии и находятся в зоне боевых действий в Украине.

При этом, во многих восточных регионах смертность в процентном отношении к населению, по оценке британского ведомства, примерно в 30 с лишним раз выше, чем в Москве. В некоторых местах этнические меньшинства принимают на себя наибольший удар; в Астрахани около 75% жертв приходится на меньшинство казахского и татарского населения.

Поскольку российское министерство обороны «стремится решить проблему постоянного дефицита боевых кадров», минимальный риск более обеспеченных и влиятельных групп российского общества быть призванным или убитым на территори Украины, по мнению британской разведки, останется одной из основных тенденций.

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