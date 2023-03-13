Дети не «военные трофеи»: Human Rights Watch о насильственном перемещении украинских детей в Россию

Ребенок в вагоне поезда во время эвакуации из Херсона в Крым, 2 ноября 2022.

13 марта правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад о последствиях российского вторжения для десятков тысяч детей, проживающих в украинских детских учреждениях. Организация осуждает риски, которым подвергаются тысячи несовершеннолетних украинцев, насильственно депортированных в Россию. Это практика путинского режима, масштабы которой, по мнению докладчиков, равносильны геноциду и преступлениям против человечности.

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«Крупномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля и последовавшая за этим война оказали катастрофическое воздействие на гражданское население, гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру и затмили все другие проблемы безопасности и прав человека в стране», – говорится в отчете гуманитарной организации Human Rights Watch, опубликованном в понедельник, 13 марта.

В отчете упоминаются нарушения международного гуманитарного права российскими военными, такие как «неизбирательные и несоразмерные обстрелы и артиллерийские обстрелы жилых районов», военные преступления, совершенные в оккупированных районах, включая «пытки, внесудебные казни, сексуальное насилие и насильственные исчезновения».

«Люди, которые пытались бежать из зоны боевых действий, столкнулись с ужасающими лишениями и множеством препятствий; в некоторых случаях российские силы насильственно перебрасывали значительное количество украинцев в Россию или на оккупированные Россией территории Украины и подвергали многих из них неправомерным проверкам безопасности», – говорится в отчете.

Как отмечает HRW, к началу января 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила гибель не менее 6919 гражданских лиц и более 11 000 ранений с начала конфликта, отметив, что реальное количество пострадавших гораздо выше (данные ООН на 13 марта: 8231 погибший и 13 734 раненых).

На момент выхода отчета более 14 миллионов мирных жителей стали перемещенными лицами в результате войны: по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в Украине было 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, 5 миллионов бежали в страны Европы, а еще 2,8 млн отправились в Россию и Беларусь.

Особое внимание Human Rights Watchуделяет украинским детям, насильственно депортированным с захваченных территорий в Россию.

«Военные трофеи» и «стирание украинской идентичности»

В конфликтах дети являются наиболее уязвимыми. Как заметил на прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, они могут стать «военными трофеями» в глазах захватчиков. Об этом говорят многие следователи, юристы и неправительственные организации, в том числе Human Rights Watch, опубликовавшая доклад о последствиях российского вторжения для десятков тысяч детей, проживающих в украинских детских учреждениях.

Всех беспокоит судьба как минимум 16 200 украинских детей, депортированных в Россию, сообщает Национальное информационное бюро Украины. В январе российские власти признали, что с начала «спецоперации» на их территорию прибыло почти 5 миллионов украинцев, в том числе 733 тысячи несовершеннолетних.

Во время своего четвертого визита в Украину в начале марта прокурор МУС посетил детский дом в двух километрах от фронта на юге страны.

Рисунки, прикрепленные к стене, и шкафы, заполненные одеждой, свидетельствовали о любви и поддержке в былые времена. Но этот дом был пуст после предполагаемой депортации детей из Украины в Российскую Федерацию или их незаконного перемещения в другие части временно оккупированных территорий, – сказал Хан в конце своего визита, – Как я сообщил Совету безопасности ООН в сентябре, эти предполагаемые действия расследуются моим офисом в приоритетном порядке.

МУС может вскоре выдать ордер на арест конкретных лиц, насильственно депортировавших украинских детей.

В декабре прокурор Хан получил заявление от ассоциации «За Украину, за их и нашу свободу!» о насильственном перемещении украинских детей. Представляющий ассоциацию адвокат Эммануэль Дауд считает, что эти массовые насильственные перемещения подпадают под квалификацию геноцида и преступлений против человечности. Об этом же говорит текст резолюции, представленной французским сенатором Андре Гаттоленом. Принятая в прошлый четверг, эта резолюция призывает государства-члены Европейского союза и правительство Франции «использовать все технические и человеческие средства для документирования всех случаев депортации детей, совершенной Российской Федерацией», а также «установить виновных, чтобы инициировать немедленные санкции и подготовить почву для судебного разбирательства».

С точки зрения правосудия судьба несовершеннолетних является одним из приоритетов Киева. «Мы должны обратить особое внимание на преступления, которые были и совершаются Россией против наших украинских детей. Речь идет о депортации, похищении людей и попытках стереть национальную и семейную идентичность наших детей», – заявил президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции United for Justice, которая прошла во Львове с 3 по 5 марта. «Сам факт этой депортации возвращает нас в самые мрачные часы европейской истории», — напомнила главный прокурор Европейской прокуратуры Лаура Ковеси, также присутствовавшая во Львове, где участники форума подчеркнули «систематический» характер «похищений» молодых украинцев.

Дети-сироты, больные или несовершеннолетние инвалиды

Масштабы этих принудительных и неоднократных перемещений, не говоря уже о введенных в действие законодательных и логистических процедурах, свидетельствуют о практике и политике, намеренно запланированной Российской Федерацией, считает HRW. Во имя так называемой «гуманитарной миссии» Москва и многие региональные власти перевозили детей из украинских детских учреждений, где живут сироты, больные или несовершеннолетние инвалиды, либо дети из неполных семей, малоимущие, жертвы войны и т. д.

«Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в интернатных учреждениях Украины находилось более 105 000 детей», — говорится в отчете HRW, опубликованном 13 марта. После России это самое большое в Европе количество детей, помещенных в интернатные учреждения». Более трети из них проживало в центрах, созданных в регионах, находящихся под полной или частичной российской оккупацией. Особо уязвимых перевезли в Украину, других – в страны Евросоюза, иногда в спешке и без возможности найти их след. По данным HRW, на конец декабря 2022 года в Украине все еще находилось 25 тысяч детей в интернатах.

Торговля людьми

Но особое беспокойство организации вызывают дети, о которых «позаботились» российские власти или контролируемые Москвой власти в Донбассе. Целые группы детей перебрасывались в Москву, Курскую область, оккупированный Крым, часть из них – для усыновления или получения российского гражданства. Unicef ​​испытывает большие трудности с проверкой цифр. При полном отсутствии прозрачности и мониторинга, существуют опасения, что эти несовершеннолетние являются жертвами торговли людьми или служат «разменной монетой» в будущих переговорах. Власти города Херсон сообщили, что «по состоянию на конец декабря 2022 года российские власти забрали из школ и детских домов около 1000 детей, судьба которых неизвестна», — добавляет HRW.

Систематический характер передачи детей в Россию известен многим гуманитарным организациям. Как написали в конце декабря 2022 две базирующиеся в Киеве НКО (Институт стратегических исследований и безопасности и Восточная группа по правам человека), после событий в Донбассе и в Крыму 2014 года, международные и украинские ведомства предупреждали об этом методе «кремлевской гибридной войны» для «искоренения украинского государства».

В середине февраля 2023 Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета опубликовала 34-страничный отчет о деятельности по «перевоспитанию и усыновлению украинских детей». Авторам отчета удалось собрать информацию о не менее чем «6000 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 17 лет, помещенных в России в 43 учреждения»: летние лагеря, семейные центры, психиатрические больницы, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Некоторые родители дали свое согласие на временное перемещение своих детей с театра военных действий. Но гораздо более многочисленное количество родителей не имеют контакта со своими детьми, ни с принимающим их центром. Подавляющее большинство этих лагерей предоставляют «программы перевоспитания и интеграции, которые знакомят детей из Украины с ориентированным на Россию академическим, культурным, патриотическим и/или военным воспитанием», — отмечается в документе.

Йельский университет показывает первостепенную роль российских федеральных властей в этих программах перемещений. Владимир Путин потребовал внести изменения в законодательство, чтобы облегчить усыновление. Он назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка. После начала вторжения она занимается организацией депортаций и усыновлением украинских детей, всячески пропагандируя в российских СМИ так называемые «приветственные церемонии». Она тесно сотрудничает с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой и министром образования РФ Сергеем Кравцовым.

Эту государственную политику транслирует один из столпов администрации президента России Сергей Кириенко в оккупированных Донецкой и Луганской областях, пишет Libération. И региональные власти — от Краснодара до Магадана, от Камчатки до Татарстана — тоже прикладывают руку к этой массовой депортации, в частности, спонсируя муниципалитеты Донбасса. Таким образом, от Москвы до оккупированных Россией украинских территорий создана целая политическая военизированная сеть, куда входят такие организации, как благотворительный фонд «Гольфстрим», Российская гуманитарная миссия и другие.

Большинство руководителей этих организаций находятся в санкционных списках. Но на данный момент это не останавливает принудительный вывоз детей в Россию.

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