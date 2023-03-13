Триста восемьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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13 марта — 383-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:25 Тьерри Бретон: ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины

Европейский Союз увеличит производство боеприпасов для Украины, заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон в эфире радиостанции RMC. Он напомнил, что украинцы «зависят» от Европы в вопросах поставки боеприпасов.

«Мы должны действовать очень быстро (…), потому что трагическая война в Украине, которую развязал Владимир Путин, теперь превращается в окопную войну, с фронтальными боями, и очевидно, что [победит] тот, кто отправит больше боеприпасов, с одной или другой стороны», — сказал еврокомиссар.

Тьерри Бретон также уточнил, что на этой неделе он посетит Болгарию и Словакию, чтобы «убедиться» в том, что производители боеприпасов «смогут быстро увеличить производство».

В минувшую среду, 8 марта, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил странам-членам ЕС выделить миллиард евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Тьєррі Бретон AP - Virginia Mayo

10:45 Британская разведка: Пригожин «вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах»

Основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин «вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за его продолжающихся споров с руководством Министерства обороны России», говорится в ежедневном бюллетене британской военной разведки, опубликованном в Twitter в понедельник. Пригожин «скорее всего, направляет свои усилия на вербовку свободных российских граждан», считает разведслужба.

«С начала марта 2023 года „ЧВК Вагнер“ создал пропагандистские группы, базирующиеся в спортивных центрах по меньшей мере в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни вербовщики Вагнера в масках также проводили беседы о карьере в московских средних школах, раздавая анкеты под названием „Анкета молодого воина“ для сбора контактной информации у заинтересованных учеников», — отмечается в этом бюллетене.

Авторы документа напоминают, что половина заключенных, которые отправились воевать в Украину, скорее всего, погибли или были ранены. Новый поток завербованных Пригожиным вряд ли компенсирует эти потери, заключают они.

Евгений Пригожин 3 марта 2023 года. AP

10:10 Украина стала третьей в мире страной по объему импорта оружия в 2022 году

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). На первом месте — Катар, на втором — Индия. Среди крупнейших поставщиков оружия Украине —США (34%), Польша (17%) и Германия (11%).

09:50 HRW обеспокоена последствиями войны для украинских детей-сирот

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выразила обеспокоенность последствиями войны для украинских сирот и приемных детей.

«Война привела к тому, что многие дети в центрах опеки были вынуждены укрываться в подвалах во время обстрелов, без электричества и воды, в течение нескольких недель подряд», — пишет HRW в предисловии к докладу, опубликованному в понедельник.

По данным HRW, с начала полномасштабного вторжения «десятки украинских детских домов были повреждены или разрушены» и «многие дети были массово эвакуированы», как внутри Украины, так и за границу, в основном в соседнюю Польшу.

В этих условиях HRW призывает украинское правительство «немедленно» осуществить «обещанные реформы институциональной системы по уходу за детьми»- сиротами и детьми, находящимися под опекой.

HRW также призывает западных союзников Киева, в первую очередь, доноров, помогающих Украине сохранить социальную систему, «поддержать достижение этих целей» и выработать «скоординированную стратегию по обеспечению благополучия детей», в частности, путем создания специальной рабочей группы под эгидой ООН.

09:35 В Николаевской области в результате российского обстрела погибли два человека

В результате обстрела Куцурубской общины в Николаевской области погибли два человека, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 годов рождения, ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения», — написал он в своем телеграм-канале.

09:10 Александр Сырский: Оборона Бахмута продолжается. За центр города идут ожесточенные бои

«Ситуация вокруг Бахмута остается сложной», — сообщило в понедельник утром министерство обороны Украины в своем телеграм-канале со ссылкой на командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского. По его словам, штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться к центральным районов города.

«Оборона крепости продолжается!», — подчеркнул Сырский.

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