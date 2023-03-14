Триста восемьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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14 марта — 384-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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08:53 В течение 13 марта российские оккупанты совершили 93 обстрела Херсонской области, Херсон обстреливали 4 раза

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. «За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов», – говорится в сообщении. По данным главы ОВА, в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 6 – получили ранения. 13 марта с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы 88 человек, сообщил Прокудин.

08:47 По меньшей мере 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 13 марта

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram. Еще 14 человек в области получили ранения – 7 в Константиновке, 2 в Авдеевке, 3 в Часовом Яру и по 1 в Никифоровке и Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения России оккупанты убили по меньшей мере 1 410 мирных жителей в Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 3 183. Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

08:40 ISW: Кремль вряд ли готовит новую волну массовой мобилизации

Аналитики Института изучения войны убеждены, что намерения Государственной Думы поднять призывной возраст в РФ свидетельствуют о том, что Кремль не планирует проводить полную мобилизацию.

13 марта в Госдуме РФ зарегистрировали законопроект о повышении призывного возраста. Максимальный призывной возраст в России хотят повысить с 27 до 30 лет немедленно, а минимальный планируют повысить с 18 до 21 года поэтапно, ежегодно поднимая возраст призыва на один год.

ISW также написал об отношенияз Путина и Кадырова: «Чеченские подразделения в настоящее время играют минимальную роль на фронте в Украине и в основном проводят наступательные операции вблизи Белогоровки Луганской области, а также выполняют правоохранительные функции в тыловых районах оккупированной Украины. Поэтому Кадыров может опасаться, что теряет благосклонность Путина, поскольку он мало что может продемонстрировать с точки зрения боевых достижений чеченцев».

08:30 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

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