Cоглашение об экспорте украинского зерна продлено на 60 дней вместо 120

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Сухогруз Razoni отправляется из Одессы в Ливан и Турцию с 26 000 тоннами кукурузы на борту.
Сухогруз Razoni отправляется из Одессы в Ливан и Турцию с 26 000 тоннами кукурузы на борту. © AP/SIPA
Гелия Певзнер
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В результате переговоров между представителями Украины, Турции и России во вторник, 14 марта, было продлено зерновое соглашение об экспорте украинского зерна из портов Черного моря. Продление предусматривает действие соглашения в течение 60 дней, а не 120. Его срок действия заканчивался 18 марта.

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О том, что соглашение продлено на 60 дней, а не на 120, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, укороченный новый срок действия соглашения объясняется невыполнением «условий, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки».

В сообщении Песков говорит о «второй стороне сделки», на которую рассчитывала Россия, представляя ее как неотъемлемую часть соглашения. Речь идет о поставках российской сельхозпродукции на международные рынки.

О том же ранее заявлял переговорщик по зерновому соглашению заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Он, в частности, говорил о прогрессе «по нормализации нашего (РФ — RFI) сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, „размораживание“ финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу „Тольятти-Одесса“».

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на  новый срок соглашения сообщением в твиттере. «Продлением действия зернового соглашения только на 60 дней Россия нарушает договоренности, подписанные с ООН и Турцией», — написал он. Министр отметил, что соглашение предусматривает не менее 120 дней продления и добавил, что Украина ждет официальной позиции ООН и Турции как гарантов соглашения.

 

Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке заявил после заключения соглашения, что консультации по его продлению продолжаются. «ООН сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность», — сказал он — «Это хорошее соглашение... И оно оказывает хорошее влияние на мировые цены на продовольствие, снижает их».

Новости о переговорах привели к падению цен на пшеницу и кукурузу, основные предметы украинского зернового экспорта.

Соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, которые были заблокированы российским флотом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, было подписано Украиной, Турцией, ООН и РФ в июле 2022 года. Затем договоренности были продлены еще на 120 дней, срок их действия истекал 19 ноября.

Блокада черноморских портов российскими вооруженными силами спровоцировала серьезный продовольственный кризис в бедных странах и вызвала обеспокоенность ООН, ФАО и других международных структур.

Год спустя Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подсчитала, что война увеличила число людей, находящихся в ситуации хронического голода, на 10,7 млн ​​человек (в общей сложности более 820 млн), а число страдающих от острой нехватки продовольствия и находящихся под угрозой голода — на 20 млн (всего 252 млн).

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