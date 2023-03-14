Cоглашение об экспорте украинского зерна продлено на 60 дней вместо 120

Сухогруз Razoni отправляется из Одессы в Ливан и Турцию с 26 000 тоннами кукурузы на борту.

В результате переговоров между представителями Украины, Турции и России во вторник, 14 марта, было продлено зерновое соглашение об экспорте украинского зерна из портов Черного моря. Продление предусматривает действие соглашения в течение 60 дней, а не 120. Его срок действия заканчивался 18 марта.

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О том, что соглашение продлено на 60 дней, а не на 120, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, укороченный новый срок действия соглашения объясняется невыполнением «условий, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки».

В сообщении Песков говорит о «второй стороне сделки», на которую рассчитывала Россия, представляя ее как неотъемлемую часть соглашения. Речь идет о поставках российской сельхозпродукции на международные рынки.

О том же ранее заявлял переговорщик по зерновому соглашению заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Он, в частности, говорил о прогрессе «по нормализации нашего (РФ — RFI) сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, „размораживание“ финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу „Тольятти-Одесса“».

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на новый срок соглашения сообщением в твиттере. «Продлением действия зернового соглашения только на 60 дней Россия нарушает договоренности, подписанные с ООН и Турцией», — написал он. Министр отметил, что соглашение предусматривает не менее 120 дней продления и добавил, что Украина ждет официальной позиции ООН и Турции как гарантов соглашения.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке заявил после заключения соглашения, что консультации по его продлению продолжаются. «ООН сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность», — сказал он — «Это хорошее соглашение... И оно оказывает хорошее влияние на мировые цены на продовольствие, снижает их».

Новости о переговорах привели к падению цен на пшеницу и кукурузу, основные предметы украинского зернового экспорта.

Соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, которые были заблокированы российским флотом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, было подписано Украиной, Турцией, ООН и РФ в июле 2022 года. Затем договоренности были продлены еще на 120 дней, срок их действия истекал 19 ноября.

Блокада черноморских портов российскими вооруженными силами спровоцировала серьезный продовольственный кризис в бедных странах и вызвала обеспокоенность ООН, ФАО и других международных структур.

Год спустя Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подсчитала, что война увеличила число людей, находящихся в ситуации хронического голода, на 10,7 млн ​​человек (в общей сложности более 820 млн), а число страдающих от острой нехватки продовольствия и находящихся под угрозой голода — на 20 млн (всего 252 млн).

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