Падение американского беспилотника MQ-9 над Черным морем: что известно и какими будут последствия

Американский беспилотник MQ-9 Reaper утром во вторник, 14 марта, упал в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Европейском командовании вооруженных сил США, добавив, что два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный» перехват летательного аппарата, который пришлось затопить. В России подтвердили инцидент, но отметили, что столкновения Су-27 с дроном не было. Эксперты отмечают, что на американском беспилотнике не могло быть вооружений.

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По данным Вашинтона, два тяжелых истребителя Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Речь идет о дроне, который используется для наблюдения и рекогносцировки.

В США уточнили, что инцидент произошел около 9 утра по московскому времени (7 утра по Парижу). Один из самолетов ВВС РФ задел пропеллер MQ-9 Reaper, в связи с чем дрон решили затопить. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер объявил, что дрон полностью потерян в ходе выполнения «рутинной операции».

Особое внимание военный уделил тому, что действия российской авиации едва не привели к падению российского самолета. В Пентагоне также подчеркнули, что истребители РФ летали рядом с американским дроном около 30 минут.

Министерство обороны России представило другое видение инцидента — в Москве рассказали, что столкновения дрона с самолетами не было. Военное ведомство отметило, что полет осуществлялся с выключенными транспондерами (устройства, позволяющие идентификацию и передачу данных о местоположении летательного аппарата — RFI). Дрон США нарушил « границы района временного использования воздушного пространства», заявили в Минообороны в ходе брифинга.

«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — говорится в ежедневном брифинге Минобороны РФ.

На видео, опубликованном в телеграм-каналах позже 15 марта, предположительно запечатлен американский дрон над Черным морем. В ролике видно, что самолет (вероятно, российский Су-27) пролетел на небольшом расстоянии от дрона.

Відео прольоту російського літака Су-27 біля американського безпілотника MQ-9 публікують ЗМІ pic.twitter.com/WxpxyqkvbV — NV (@tweetsNV) March 15, 2023

Об использовании вооружения для атаки на американский дрон не сообщили ни в США, ни в России.

Где сейчас находятся обломки дрона и подняты ли они из акватории Черного моря, неизвестно. В Пентагоне объявили, что Россия не поднимала их со дна, пишет ТАСС, так как беспилотник упал в «очень глубоком месте».

Секретарь Совета безопасности РФ и бывший глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки дрона из Черного моря, а технические возможности для этого есть.

Французский генерал Жером Пеллистранди, главный редактор журнала «Национальная оборона», в комментарии RFI отметил, что американский дрон не был вооружен. «В ходе миссий, особенно в районе, связанным с особым напряжением, беспилотные летательные аппараты США и НАТО никогда не несут на себе оружие. Они там для сбора информации», — рассказал Пеллистранди RFI.

CNN пишет, что дрон Reaper может использоваться и для наблюдения, и для атаки. Именно поэтому его называют «охотником-убийцей». По данным телеканала, американские военные стерли данные с беспилотника до падения в Черное море.

В Кремле в среду заявили, что отношения США и России находятся на «беспрецедентно низком уровне», тогда как в Соединенных Штатах заявили, что будут продолжать наблюдательные полеты рядом с границей с Украиной.

Инцидент с дроном над Черным морем - первое соприкосновение России и США в воздушном пространстве, о котором стало известно с начала полномасштабного военного вторжения. Однако официальная реакция на него сутки спустя выглядит сдержанной - о возможности вооруженного ответа не сообщила ни одна из сторон.

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