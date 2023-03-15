Триста восемьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинский военный во время учений в Запорожской области. 14 марта, 2023.

15 марта — 385-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:12 В Москве начались переговоры Башара Асада и Владимира Путина

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с рабочим визитом. После того, как он возложил венок к могиле Неизвестного солдата, а затем отправился в Кремль на встречу с Путиным.

10:37 В детских садах и начальных школах Симферополя детей учат обращаться с оружием

Воспитанники детских садов и школьники младших классов начали проходить специальный курс «военной подготовки».

10:08 Появилось предполагаемое видео американского беспилотника до его столкновения с российским истребителем

В российских провоенных Telegram-каналах появилось видео, снятое вероятно из кабины российского истребителя СУ-27, пролетавщего вблизи американского беспилотника MQ-9.

Остается неизвестным, запечатлен ли на видео именно тот момент перед столкновением.

Американский беспилотник 15 марта

09:41 Генштаб ВСУ: украинские военные отбили более 90 российских атак на пяти направлениях

В течение прошедших суток Россия нанесла 40 авиационных, 12 ракетных ударов и совершила более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из ракетных ударов нанесен по жилому трехэтажному дому в Краматорске. Есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар пришелся по городу Затока Одесской области, повредив одно из зданий детского учебного заведения «Золотая Рыбка». Жертв нет. Российские войска ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Ивановке Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

Россия продолжает попытки выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Силы ВСУ отбили более 90 российских атак на пяти направлениях.

Российские власти продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Российским обстрелам подверглись Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Продолжается блокирование российскими войсками переброски украинских подразделений на Купянском и Лиманском направлении. Россия осуществляла попытки прорыва обороны сил ВСУ. Россия обстреливала Харьковскую, Донецкую и Луганскую области вдоль линии фронта.

В Бахмуте продолжаются «постоянные позиционные бои».

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковиевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия обороняется и ведет обстрелы Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

90 российских военнослужащих, проходящих лечение в оккупированной Горловке, ближайшее время перенаправят в Гурзуф, где они пройдут комиссию «на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы». Одновременно с этим оккупационные власти Горловки получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, которые временно выведены из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. По данным Генштаба ВСУ, планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронь по причинам ограниченной или полной непригодности к военной службе.

Авиация ВСУ Сил за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения российских сил, три удара по местам развертывания ЗРК противника и три удара — по другим важным объектам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения личного российских войск, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО. По данным Генштаба ВСУ, уничтожено 8 российских танков, 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 7 РСЗО, 2 средства ПВО, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 10 автомобилей и единицу специальной техники. Сообщается, что российская армия понесла потери в 900 военных.

09:15 Британская разведка о запрете российских чиновников на выезд заграницу

Утренняя сводка министерства обороны Великобритании посвящена «все более жестким ограничениям на выезд за границу», которым подвергаются российские госслужащие с начала полномасштабного вторжения в Украину. По предположению британской разведки, «некоторым чиновникам, вероятно, пришлось сдать свои [загран]паспорта в Федеральную службу безопасности»

Чем больше служащие приближены к верхушке власти, чем жестче ограничения. Так «кремлевским чиновникам запрещены все международные поездки на отдых». Британское ведомство напоминает, что подобные меры применялись еще в СССР. В современной России ограничения на выезд для чиновников ужесточились после аннексии Крыма в 2014 году.

Российские власти стремятся «предотвратить бегство или дезертирство все более недовольных чиновников». По мнению британских спецслужб, ограничительные меры будут только усиливаться и распространяться на «все большее количество работников госсектора».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 March 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/BxlPSchzOy



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FftfJs4bJP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 15, 2023

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