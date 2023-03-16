Рядом была надпись «ДЕТИ»: год назад роccияне разбомбили театр в Мариуполе. Погибли сотни людей

Мариупольский драматический театр после российской бомбежки. Сейчас здания не осталось совсем: оккупационные российские власти постановили его снести.

Год назад, 16 марта 2022 года, российская авиация разбомбила Драматический театр в Мариуполе. Погибли сотни мирных людей. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение по поводу этой трагедии, за которой стоит военное преступление.

Реклама Читать далее

«Год назад Россия целенаправленно и жестоко сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Рядом со зданием была надпись „Дети“, которую невозможно было не заметить.

Там прятались от обстрелов сотни людей», — напомнил Зеленский. И пообещал, что преступники понесут наказание: «Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за содеянное против нашей страны, нашего народа».

«Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы. Помним всех, чью жизнь забрал российский террор», — такими словами заканчивается сообщение, опубликованное в соцсетях президента Украины.

Сообщение сопровождается видео-рассказом о трагедии в театре, где на момент бомбардировки, по данным украинских властей, укрывалось около 1000 мирных жителей.

В нем рассказывается, что

укрывшиеся в театре люди устроили там настоящее общежитие, так как считалось, что театр — безопасное место, где можно спрятаться от российских бомбежек. Люди оборудовали медпункт, устроили уличную кухню и даже создали маленький детский сад.

Они отдали кабинеты семьям и беременным женщинам.

На сцене концертного зала стоял рояль, и люди время от времени собирались около него, чтобы поиграть и послушать музыку.

За несколько дней до трагедии они написали перед театром огромными белыми буквами (заметными с воздуха) слово «ДЕТИ». На русском языке. Но 16 марта в 10:05 российский самолет ударил по театру. ОБСЕ и Amnesty International квалифицировали произошедшее как военное преступление. Точное количество погибших до сих пор не известно, потому что Мариуполь пока находится под российской оккупацией.

По данным Мариупольского горсовета, в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и прилегающих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских, напоминает агентство УНИАН.

Подробнее о случившемся можно узнать на специально созданном сайте https://theater.spatialtech.info/. По этому адресу размещен 21-минутный фильм, в котором выжившие люди, оказавшиеся в театре в момент бомбардировки, вспоминают о трагедии.

На сайте также размещены многочисленные фотографии театра до и после удара.

В Москве отвергают обвинения в совершении этого военного преступления, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был якобы заминирован украинской стороной, а взрыв якобы произошел изнутри (к слову, такую же ложь — о «взрыве изнутри» путинские власти распространяли в 2004 году по поводу заложников в школе Беслана, многие из которых, как показали независимые расследования, погибли в результате устроенного российскими войсками обстрела из огнеметов).

Канал «Громадське» опубликовал свидетельства выживших в мариупольском театре на следующий день после трагедии. В их числе — девушка Лиза, которая была одной из первых, кто выбрался из-под завалов. Она вместе с мамой и парнем находилась в подвале, когда произошел взрыв.

«В какой-то момент нас подбросило вместе с помещением подвала. А люди вокруг вдруг стали в белой штукатурке от стен», — рассказывала она, сообщив, что сразу после взрыва «началась беготня и паника вокруг». Они с родными схватили какие-то рядом лежавшие свои вещи, документы и побежали наверх. К счастью, выход из подвала не завалило.

Передняя и задняя части здания получили незначительные повреждения, но на большую часть театра упала бомба, рассказала Лиза. Она видела незнакомцев, которые держались за окровавленные головы, маленьких детей, которые смотрели на камни, под которыми остались родители.

«Мама пыталась помочь женщине, которая лежала на земле и звала на помощь. Она была вся в крови, а нижняя часть ее тела оказалась под большой плитой. Мы пытались ее раскопать, но ничего не получилось», — рассказала Лиза.

Под завалами оказалась и полевая кухня, где волонтеры готовили еду. Кроме волонтеров, на кухне также было немало женщин и детей.

Утром 17 марта украинские спасатели начали разбирать завалы.

В мае Мариуполь был полностью захвачен российскими войсками. За 80 дней непрерывных обстрелов и бомбардировок они превратили цветущий областной город в руины.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти распорядились полностью убрать руины здания театра. Можно сказать, замели следы преступления. Вместе со следами сотен уничтоженных жизней.

Полное уничтожение здания театра. 24.12.2022 AP - Alexei Alexandrov

P. S. Накануне годовщины трагедии Мариупольская городская рада опубликовала такое сообщение:

«Годовщина большой трагедии… Почтим память погибших в результате авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе!

Драмтеатр в Мариуполе стал символом российско-украинской войны — символом безжалостности и жестокости российских оккупантов. 16 марта 2022 года враги попали в здание, где находилось более 1000 мирных жителей Мариуполя. В результате авиаудара под завалами театра погибли люди, среди которых немало детей.

ДЕТИ — эта надпись появилась перед мариупольским Драмтеатром за несколько дней до трагедии. Это попытка показать, что в здании находятся мирные мариупольцы.

Для того, чтобы почтить память погибших, 16 марта 2023 года в восьми городах Украины состоится мирная акция „ГДЕ ТЫ“. Во Львове, Киеве, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах. (…) Мы должны говорить о трагедии Мариуполя, чтобы мир не забывал о совершенных военных преступлениях против мирных!»

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться