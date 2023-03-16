Триста восемьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинский военнослужащий Владимир делает предложение своей девушке Виктории на железнодорожном вокзале в Краматорске, Украина, 15 марта 2023 года.

16 марта — 386-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:17 Аxios : Израиль одобрили продажу систем для борьбы с дронами Украине

Власти Израиля впервые одобрили экспортные лицензии на продажу Украине систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

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14:53 Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Евгения Ройзмана на 14 суток за пост, якобы им опубликованный, в сообществе «Евгений Ройзман» в социальной сети «VK».

Ройзман заявил, что никогда не заводил аккаунта в этой социальной сети и не имеет отношение к этой публикации. Защитники собираются обжаловать его решение.

14:24 Путин: «у России очень много друзей в западных странах»

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит с 16 по 18 марта в Московском Доме музыки. Примечательно, что предыдущая встреча проходила 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Оценивая ситуацию в российской экономике, Путин употреблял исключительно положительные термины: «профицит», «позитивные тенденции», «рост», «превышение», «огромные возможности».

Говоря о зарубежных партнерах России, Путин подчеркнул, что «у него сохранилась дружба с его настоящими немецкими друзьями» и что «у России очень много друзей в западных странах». Кроме того, он заявил, что понятие «недруженственные страны» — неверное, потому что недружественными являются правители и элиты, а не страны в целом. Российский президент заявил, что «доподлинно знает, что многие западные компании хотят вернуться» на российский рынок.

Среди посетителей форума замечен акционер Альфа-групп Герман Хан, с которого призывали снять западные санкции председатель правления ФБК Леонид Волков, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков и политик Илья Яшин.

Урожай в РФ значительно превышает европейские показатели, им даже за репой придется ездить в Россию. Владимир Путин

13:49 «Ведомости»: в этом году не ожидается широкого празднования годовщины аннексии Крыма

Источник издания, близкий к администрации президента РФ, сообщил «Ведомостям», что больших мероприятий в связи с годовщиной аннексии Крыма в этом году не ожидается. Ранее появлялись сообщения о том, что на сайте по сбору массовки, отменили сбор на концерт в Лужниках.

Ранее каждая годовщина аннексии Крыма отмечалась очень широко, а на «праздничных концертах» присутствовал лично Путин. Теперь 18 марта будут отмечать «сообразно текущей ситуации».

13:21 Польша передаст Украине четыре истребителя

В ближайшие дни Польша отправит в Украину четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда. Всего таких истребителей будет 10.

12:53 Евгений Ройзман прокомментировал причину сегодняшнего задержания

Издание Е1 ведет прямую трансляцию из зала Ленинского суда в Екатеринбурге. По словам Евгения Ройзмана, страница с его именем, на которой появился перепост ФБК, была заведена 10 лет назад: «У меня никогда не было к ней доступа. Страниц с именем "Евгений Ройзман" [в соцсети] ВКонтакте 20. А в твиттере полторы тысячи, абсурд».

12:15 Пентагон опубликовал видео атаки российских истребителей на американский беспилотник

Вслед за видеозаписью, снятой с борта одного из российских истребителей, появилось видео с американской стороны. На кадрах отчетливо видно, как американский беспилотник MQ-9 последовательно атакуют два российских истребителя Су-27, после чего изображение пропадает. Эта запись фактически опровергает версию Минобороны о том, что беспилотник упал сам из-за «резкого маневрирования».

Ранее генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер отметил, что этот инцидент демонстрирует российский «недостаток компетентности в дополнение к небезопасности и непрофессионализму».

11:48 Настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Закарпатье получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу в отношении настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде, который причастен к «разжиганию религиозной ненависти». По версии украинских спецслужб, он в декабре 2022 года неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, которые выразили желание праздновать Рождество 25 декабря.

Сотрудники СБУ задокументировали более 7 эпизодов, когда священник «унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним». Проведенная судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила версию следствия.

Священнику официально сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины за «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам». Сейчас решается вопрос об избрании его меры пресечения. А для установления всех обстоятельств преступления продолжается расследование.

11:12 Павел Чиков: российский суд впервые подтвердил право на альтернативную гражданскую службу при мобилизации

10:52 В Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ

10:43 Премьер-министр Латвии прибыл в Киев

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш прибыл с официальным визитом в украинскую столицу, чтобы выразить «непоколебимую поддержку» стране на столько, насколько это потребуется. «Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы», — подчеркнул премьер.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023

10:21 Белгородская область ночью подверглась обстрелу

По сведениям губернатора области Вячеслава Гладкова, российская система ПВО ночью сбила две ракеты, в результате пострадали административные здания и жилые дома. С начала этой недели Белгородскую область активно обстреливают. Глава региона уточнил, что за последние четверо суток повреждения получили 58 домов и 31 автомобиль.

По неподтвержденной информации, которую опубликовала Baza, один из сбитых снарядов упал на железнодорожном вокзале в Белгороде и сдетонировал, повредив два вагона.

09:48 Студентка из Архангельска Олеся Кривцова, обвиняемая в повторной «дискредитации армии РФ», покинула Россию

Появилось видео, где находящаяся под домашним арестом Кривцова, перерезает электронный браслет на ноге.

20-летняя студентка из Архангельска Олеся Кривцова покинула Россию.

Она была под домашним арестом по обвинению в повторной дискредитации армии и в публичном оправдании терроризма из-за публикаций в соцсетяхhttps://t.co/Kol8vteGqB

Видео: телеграм-канал «Свободу Олесе Кривцовой» pic.twitter.com/3apkErgufZ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 15, 2023

09:39 Евгения Ройзмана задержали по новому делу накануне заседания суда по уже идущему делу

Бывшего мэра Екатеринбурга, борца с наркоторговлей и благотворителя Евгения Ройзмана задержали и направили в УМВД Екатеринбурга «для дачи объяснений». Сейчас на него составляют административный протокол в связи с «демонстрацией экстремистской символики». О произосшедшем сообщили близкие политика и его адвокаты.

Предположительно, поводом стал пост в социальной сети VK, опубликованный от имени Ройзмана, с перепостом ФБК, признанного экстремистским. Защитники задержанного утверждают, что у Ройзмана нет аккаунта в VK.

С августа 2022 года на Ройзмана наложен «запрет определенных действий», который подразумевает в том числе запрет на пользование интернетом. Запрет связан с уже открытым делом «о дискредитации российской армии», слушания по существу по которому должны были начаться в конце марта. В конце ноября 2022 года Евгения Ройзмана внесли в списки иноагентов.

09:18 Британская разведка: настойчивые попытки российских войск штурмовать Угледар связаны с конфликтом между минобороны и «ЧВК Вагнер»

Утренняя сводка министерства обороны Великобритании посвящена замедлившимся попыткам российских войск штурмовать Угледар Донецкой области. После «неоднократных, чрезвычайно дорогостоящих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев» со стороны России британское ведомство отмечает признаки снижения темпов.

Британская разведка приходит к выводу, что одним из факторов тяжелых потерь России в этом секторе стало успешное применение Украиной дистанционных противоброневых минных систем RAAM. Такая система по сути является специализированным артиллерийским снарядом, который рассеивает противоброневые мины на расстоянии до 17 км от стреляющей установки.

В частности Украине удавалось в некоторых случаях «запускать мины перед и позади наступающих российских подразделений, вызывая беспорядок при попытке российских машин отступить».

На фоне тщетных попыток захватить Угледар, единственным заметным тактическим успехом России за последнее остается Бахмутское направление, где сейчас доминируют наемные силы ЧВК «Вагнера», которые, как напоминает британское ведомство, в настоящее время ведут открытую вражду с Министерством обороны России.

Британские спецслужбы выдвигают предположения, что одной из причин такой настойчивости российских войск и министерства обороны РФ относительно Угледара является желание превзойти достижения «ЧВК Вагнер».

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