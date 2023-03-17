Комиссия ООН задокументировала военные преступления РФ в Украине

Вооруженные силы России после вторжения в Украину совершили множество военных преступлений, заявил председатель Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

16 марта в Женеве был представлен доклад Независимой международной комиссии, созданной Советом по правам человека ООН для расследованию нарушений, совершенных в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину. В нем содержатся свидетельства предполагаемых военных преступлений ВС РФ и ВСУ.

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Вооруженные силы России после вторжения в Украину совершили множество военных преступлений, заявил председатель Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе. Он представил доклад с указанием конкретных видов преступлений военнослужащих российской армии.

Среди этих преступлений – нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, умышленные убийства, незаконное помещение в тюрьму, пытки, изнасилования и другие виды преступлений сексуального характера, а также депортация и незаконный вывоз детей в Россию.

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В докладе, в частности, говорится, что комиссия задокументировала случаи неизбирательных нападений, в ходе которых в населенных районах, подвергшихся ударам со стороны ВС РФ, применялось оружие взрывного действия.

Также комиссия задокументировала случаи казней, незаконного содержания под стражей, пыток, жестокого обращения, изнасилования и других форм сексуального насилия, совершенных в оккупированных районах четырех областей: Киевcкой, Черниговской, Харьковской и Сумской.

В докладе также отмечаются случаи незаконного задержания и депортации мирных граждан Украины в РФ, многие из которых до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Сексуальное насилие затрагивает жертв всех возрастов. Члены семьи, включая детей, иногда принуждались к тому, чтобы стать свидетелями преступлений», – говорится в докладе.

«Последствия этих нарушений для гражданского населения Украины огромны. Гибель людей исчисляется тысячами. Разрушение инфраструктуры ужасно», – сообщил Мёсе.

По оценке комиссии, атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, начавшиеся с 10 октября, могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

Комиссия рекомендовала продолжать расследование всех нарушений и преступлений, совершенных в Украине и привлечь виновных в них к ответственности. Список предполагаемых военных преступников будет передан Верховному комиссару ООН по правам человека, заявил Эрик Мёсе.

Документирование предполагаемых военных преступлений ВСУ

Расследователи ООН задокументировали и предполагаемые военные преступления украинской стороны. В частности, в докладе упомянуты два случая пыток и расстрела российских военнопленных.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине была создана Советом ООН по правам человека в марте 2022 года. С тех пор она работала в 56 населенных пунктах Украины, в том числе в Буче, и опросила 348 мужчин и 247 женщин.

Независимая международная комиссия по расследованию в Украине была создана в марте 2022 года Советом по правам человека ООН по просьбе Киева. В мае СПЧ ООН одобрил новую резолюцию, в которой поручил комиссии расследовать конкретные нарушения, совершенные российскими войсками во время оккупации ими Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины. Комиссию возглавил норвежец Эрик Мёсе, бывший судья ЕСПЧ, экс-глава международного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. В комиссию вошли юристы Ясминка Дзумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейф из Колумбии.

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