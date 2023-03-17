Триста восемьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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17 марта — 387-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:07 Журналисты Би-би-си установили имена 17 375 российских военных, погибших на войне в Украине

Журналисты Би-би-си по открытым источникам установили имена части погибших в Украине российских военных. В материале говорится, что наибольшие потери фиксируются срели отправившихся на фронт заключенных.

К середине марта нам удалось подтвердить гибель 17 375 российских военных. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК. — пишет Би-би-си.

Сообщается, что из открытых источников известно о смерти 1583 мобилизованных россиян, 46% из которых погибли с 1 января 2023 года. В их числе - 52 человека, умерших до отправки на фронт, то есть на призывных пунктах или в военных частях.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 13 месяцев. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять около 35 тысяч человек погибшими. Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 157 500 человек. — Би-би-си.

13:36 МИД Латвии запретил въезд в страну еще 35 гражданам России, поддерживающим войну в Украине

Список россиян, которым запрещен въезд в Латвию, опубликован на сайте МИД страны. Среди 35 человек, которым запретили въезд сейчас: певцы Shaman, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, Анна Шафран, Вячеслав Манучаров, актриса Полина Агуреева, политологи Евгений Сатановский, Сергей Станкевич, Дмитрий Евстафьев, и другие.

Ранее МИД России заявлял о введении санкций в отношении 144 «наиболее враждебно настроенных» по отношению к России политиков, общественных деятелей, журналистов из стран Балтии.

13:12 Банк России сохранил на уровне 7,5%

Совет директоров ЦБ России на заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Руководство ЦБ сохраняет эту ставку в четвертый раз подряд. 16 сентября 2022 ставку снизили с 8%.

13:01 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью Би-би-си

12:45 Комендантский час в Киеве будет действовать с 00:00 до 05:00

Городская военная администрация Киева сообщила, что с 26 марта комендантский час будет сокращен до периода с 00:00 до 05:00

Вопрос комендантского часа мы рассматривали регулярно: прорабатывали совместно с командованием Группировки сил и средств обороны города Киева, получили многочисленные ходатайства. Также мы видели и понимали общественный запрос по сокращению. Это и успешная петиция, обращение частных предприятий, государственных учреждений и простых жителей столицы. Поэтому Киевская городская военная администрация постоянно и методично внедряла новые меры безопасности, которые позволили бы сократить период комендантского часа. Уменьшение комендантского часа согласуется с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города Киева. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социальной напряженности, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своей работы. Киевской городской военной администрацией будут учтены все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и тому подобное. — из сообщения городской администрации Киева.

12:22 МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву с 20 по 22 марта

Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе по приглашению президента Владимира Путина, подтвердило сообщение Кремля министерство иностранных дел Китая. Это будет первый визит Си в Москву с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину более года назад. По данным Кремля, во время визита Си и Путин обсудят «стратегическое сотрудничество» между двумя странами.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем», — говорится в распространенном в пятницу заявлении Кремля.

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11:48 В Тольятти оппозиционера Андрея Балина осудили на 7 лет колонии за посты о войне РФ против Украины

Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина к семи годам колонии общего режима по статье 207.3 УК, которая позволяет властям карать за любые высказывания об армии РФ, не соответствующие официальным заявлениям. Об очередном жестоком приговоре по статье, ставшей в РФ инструментом военной цензуры, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката осужденного Захара Лебедева.

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11:33 «Суспильне»: в части районов Киева частично отключена электроэнергия

В Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах Киева частично отключена подача электроэнергии. Отмечается, что это сделано в рамках стабилизационных отключений Укрэнерго.

11:16 Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo

Ожидается, что первые грузивики будут отправлены Киеву уже на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийское издание De Standaard.

Неделю назад палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинского народа.

10:53 Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине

Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на заявление временно уполномоченного главы правительства Эдуарда Хегера. Вместе с истребителями МиГ-29 Словакие передаст несколько систем противовоздушной обороны «Куб». По словам Хегера, передача будет безвозмездной. В феврале президент Украины Владимир Зеленский официально попросил Словакию поставить истребители МиГ-29 для защиты от российской агрессии. Хегер тогда заявил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение о поставках, сказав, что Словакия, а также недавно заявившая о поставках МиГ-29 Польша «таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники».

«Это еще один пример того, как целый ряд стран - членов североатлантического альянса повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт", - сказал он журналистам.

10:42 Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и Oysho, окончательно закроет оставшиеся в России магазины

Об этом пишет испанское издание El Pais. Помимо Zara, Bershka и Oysho компания Inditex также владеет брендами Pull & Bear и Stradivarius. После начала войны компания сообщила о решении уйти с российского рынка, затем договорилась о продаже российской части бизнеса зарегистрированной в Эмиратах Daher Group.

10:29 Глава офиса президента Украины сообщил авиаударах по Авдеевке

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские военные нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области. По его словам, никто не погиб. Ермак также отметил, что обстрелы населенного пункта ведутся почти круглосуточно.

10:07 Кремль: 20-22 марта Россию посетит глава КНР Си Цзиньпин

О планах Си Цзиньпиня посетить Россию сообщалось и ранее, но даты предполагаемого визита не озвучивались.

9:42 161.Ru: четыре человека погибли во время пожара на территории погрануправления ФСБ в Ростовской области

Пожар произошел 16 марта. По версии, которую озвучил губернатор Ростовской области, возгорание в здании погрануправления ФСБ произошло из-за замыкание электропроводки.

Отмечалось, что во время пожара в погрануправлении ФСБ раздавались взрывы. По сообщениям, на территории здания находится склад с боеприпасами.

9:17 Военкоматы Марий Эл начали раздавать повестки «для уточнения данных»

В Республике Марий Эл начали раздавать повестки «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов». Об этом сообщается на сайте правительства Марий Эл. В сообщении подчеркивается, что военной-учебные сборы проводятся в плановом режиме.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков ранее сообщал, что, по его данным, повестки начали раздавать более чем в 40 регионах России.

Подробнее: В регионах России начали рассылать повестки для «сверки» данных

8:58 Институт изучения войны о ситуации в Бахмуте

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