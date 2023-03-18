Триста восемьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Акция в память о жертвах российского удара по Драмтеатру в Мариуполе. Киев, 16 марта 2023 г.

В субботу, 18 марта, наступил 388-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:55 Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке рассказал о последствиях ночных атак по территории Украины

Главное:

Противник нанес 34 авиационных удара, в том числе 11 — с применением БПЛА «Шахед-136». 10 этих БПЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, одно попало в объект промышленной инфраструктуры. Жертв среди гражданского населения нет.

Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО, в том числе по населенному пункту Велетенское в Херсонской области. Обломками повреждены семь частных домов и здание местного детского сада, обошлось без жертв.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Отражено более 100 атак противника по указанным направлениям.

Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.

На захваченных территориях Луганской области оккупационные власти объявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию.

В аннексированном Крыму между населенными пунктами Ишунь и Воинка противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.

Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника и одну позицию средств ПВО.

10:26 Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев опубликовал фото последствий российского удара по городу

10:03 В ночь на 18 марта Украина снова подверглась атаке российских беспилотников

По данным командования Воздушных сил ВСУ, «атака осуществлялась с двух направлений — с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области».

По данным командования Воздушных сил Украины, силы ПВО сбили 11 из 16 дронов «в центральных, западных и восточных областях», в том числе все, направленные на Киев.

В Львовской области три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. «Помещения повреждены, но, к счастью, пострадавших нет», — написал в телеграме глава региона Максим Козицкий.

Кроме того, российские войска в ночь на 18 марта обстреляли Запорожье. Как сообщили в областной администрации, «взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши».

09:29 В Томске задержали участника антивоенного пикета

Также сообщается, что антивоенные пикеты в девятую годовщину аннексии Крыма прошли в субботу и в других городах России.

09:17 Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина

«Очевидно, что он совершал военные преступления», — цитирует Байдена Reuters. Глава Белого дома напомнил, что что юрисдикция суда признается не всеми странами, и в том числе ее не признают сами США, однако назвал выдачу ордера «сильной позицией».

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