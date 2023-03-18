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Триста восемьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Акция в память о жертвах российского удара по Драмтеатру в Мариуполе. Киев, 16 марта 2023 г.
Акция в память о жертвах российского удара по Драмтеатру в Мариуполе. Киев, 16 марта 2023 г. AP - Andrew Kravchenko
RFI
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В субботу, 18 марта, наступил 388-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:55 Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке рассказал о последствиях ночных атак по территории Украины

Главное:

  • Противник нанес 34 авиационных удара, в том числе 11 — с применением БПЛА «Шахед-136». 10 этих БПЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, одно попало в объект промышленной инфраструктуры. Жертв среди гражданского населения нет.
  • Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО, в том числе по населенному пункту Велетенское в Херсонской области. Обломками повреждены семь частных домов и здание местного детского сада, обошлось без жертв.
  • Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
  • Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Отражено более 100 атак противника по указанным направлениям.
  • Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.
  • На захваченных территориях Луганской области оккупационные власти объявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию.
  • В аннексированном Крыму между населенными пунктами Ишунь и Воинка противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.
  • Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника и одну позицию средств ПВО.

10:26 Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев опубликовал фото последствий российского удара по городу

10:03 В ночь на 18 марта Украина снова подверглась атаке российских беспилотников

По данным командования Воздушных сил ВСУ, «атака осуществлялась с двух направлений — с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области».

По данным командования Воздушных сил Украины, силы ПВО сбили 11 из 16 дронов «в центральных, западных и восточных областях», в том числе все, направленные на Киев.

В Львовской области три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. «Помещения повреждены, но, к счастью, пострадавших нет», — написал в телеграме глава региона Максим Козицкий.

Кроме того, российские войска в ночь на 18 марта обстреляли Запорожье. Как сообщили в областной администрации, «взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши».

09:29 В Томске задержали участника антивоенного пикета 

Также сообщается, что антивоенные пикеты в девятую годовщину аннексии Крыма прошли в субботу и в других городах России.

09:17 Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина

«Очевидно, что он совершал военные преступления», цитирует Байдена Reuters. Глава Белого дома напомнил, что что юрисдикция суда признается не всеми странами, и в том числе ее не признают сами США, однако назвал выдачу ордера «сильной позицией».

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