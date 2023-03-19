В Кремле утверждают, что Путин посетил оккупированный Мариуполь; ООН подтвердила продление «зерновой сделки». 389-й войны РФ против Украины

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В воскресенье, 19 марта, наступил 389-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:53 Курская область вновь подверглась обстрелу – губернатор

Несколько населенных пунктов Курской области вновь были обстреляны ВСУ, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский. В последнем повреждения получили четыре частных дома и здание медпункта. Несколько линий электропередачи оборваны, написал в телеграме губернатор.

16:24 The New York Times: части российских солдат не дают оружие, а заставляют только копать окопы

Вместо оружия части российских солдат выдают лишь лопаты, которыми они копают окопы, пишет The New York Times. Журналистам газеты рассказали об этом украинские военные, которые с дрона снимали их под Бахмутом.

«У них очень хорошее разделение задач: некоторые только копают, некоторые подносят боеприпасы, есть стрелки, они участвуют в наступлении по отдельности», – говорит оператор беспилотника, которого The New York Times называет Ярославом.

По его словам, российским войскам хорошо удается окапываться. Когда солдаты продвигаются вперед, сразу за ними идут люди с лопатами и роют окопы и блиндажи. Другие несут боеприпасы и складывают их в новые ямы. «Вскоре у них появляется целая деревня», – говорит Ярослав.

Украинские командиры рассказывают, что тактика российских войск успешна благодаря загрядотрядам: солдатам, даже безоружным, запрещено отступать под угрозой наказания или казни.

«В первый месяц каждый день, пять-шесть раз в день, группы по 10-15 человек наступали на наши позиции пехоты через лесополосу. Их убивают, но за ними идут следующие. Психологически сложно [за этим наблюдать], это что-то невиданное. задаются вопросом, не под наркотиками ли они. Иначе как они могут идти на верную смерть, переступая через разлагающиеся трупы сослуживцев. Тут можно немного сойти с ума», – говорит собеседник газеты, который сражается под Бахмутом уже три месяца.

Под Бахмутом воюют наемники ЧВК «Вагнер», часть которых – набранные в российских колониях заключенные.

15:46 Российские военные сворачивают поиски упавшего в Черное море американского беспилотника — Гуменюк

«Идет сворачивание поисковой операции в районе, где произошел воздушный инцидент. Погода и глубина не способствуют продолжению этих работ», — сообщила в эфире украинского телемарафона пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

О том, что Россия попытается поднять обломки американского беспилотника с морского дна ранее заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российскому госТВ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американские военные предприняли шаги для удаления программного обеспечения БПЛА, чтобы россияне не смогли получить никакой секретной информации.

14:57 В Москве силовики в масках сорвали презентацию комиксов арестованной художницы Скочиленко

Презентация книг Саши Скочиленко прошла на московской площадке «Открытое пространство», на ней были представлены ее комиксы о ментальных расстройствах.

Судя по анонсу мероприятия, оно было полностью посвящено темам депрессии и психического здоровья, и на нем не планировалось обсуждать темы, связанные с российско-украинской войной.

Издание «Агентство» со ссылкой на онлайн-трансляцию презентации сообщает, что через полтора часа после ее начала в помещение ворвались 8 силовиков в масках и с крупными буквами МВД на одежде. Они потребовали от собравшихся покинуть презентацию и начали осматривать помещение.

В онлайн-трансляции было видно, что как минимум двух девушек силовики положили лицом в пол. После этого человек в штатском, участвующий в осмотре помещения, отключил трансляцию.

Художница, музыкант Саша Скочиленко уже почти год находится под арестом по цензурной статье о «военных фейках». Ее поместили в тюрьму из-за того, что она заменила ценника в петербургском супермаркете на стикеры с информацией о действиях российской армии в Украине.

Художница Александра Скочиленко. © фото Алексея Белозерова/commons.wikimedia.org

→«Считала, что возможно что-то изменить»: в Петербурге художница под арестом за антивоенные «ценники»

14:35 Комитет безопасности Тульской области заявил, что в регионе нашли упавший беспилотник без опознавательных знаков

19 марта между населенными пунктами Петровское и Маловель Тульской области в поле нашли беспилотник без опознавательных знаков. Об этом заявили в региональном комитете безопасности.

На месте работают оперативные службы, угрозы населению и инфраструктуре нет, говорится в сообщении, которое приводит агентство «ТАСС».

В заявлении отмечается, что упавший беспилотник — без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Когда он мог упасть — не уточняется. По данным телеграм-канала «База», размер беспилотника составляет 290 на 120 см.

От указанного места падения до Москвы порядка 250 км.

14:15 «Организатор убийств приехал любоваться развалинами и братскими могилами» — Подоляк о предполагаемой поездке Путина в оккупированный Мариуполь

«Преступника всегда тянет к месту преступления. В то время, как страны цивилизованного мира заявляют об аресте „режиссера войны“ (Путина В.В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния», — так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения Кремля и российских пропагандистских госСМИ о приезде Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.

Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023

14:02 Силы РФ не в состоянии захватить Бахмут и несут огромные потери, продолжая атаки «по инерции» — спикер Восточной группировки ВСУ

«Сейчас, по сути, они (российские силы — RFI) не могут тактически завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, идут очень активные бои, они до сих пор продолжают осуществлять несколько десятков атак по инерции, но несут огромные потери», — сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального украинского телемарафона (цитата по «РБК-Україна»).

По его словам, украинское командование правильно планируют оборону. Таким образом защитники Украины обескровливают российские силы, снижая их боевые возможности и боевой дух, добавил Череватый.

Украинский солдат на фронтовых позициях недалеко от Бахмута, 16 марта 2023 г. © REUTERS/Violeta Santos Moura

13:25 В Краснодарском крае прошли похороны боевиков «ЧВК Вагнер», хотя мэр выступал против

В станице Бакинской в Краснодарском крае прошли похороны погибвших на войне против Украины боевиков группировки «Вагнер». Недавно из-за этого разразился скандал с участием основателя группировки Евгения Пригожина, который в очередной раз разразился критикой в отношении российских чиновников.

Дело в том, что мэр Горячего ключа Сергей Белопольский выступил против такого рода массовых захоронений в городе. Он сделал публикацию в телеграм-канале, где высказал «уважение» «ЧВК Вагнер» и всем погибшим с российской стороны на войне против Украины, но, по его словам, «город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов». Мэр подчеркнул, что это «мнение общественности» и предложил хоронить «вагнеровцев» в других мунициальных образованиях, не являющихся городами-курортами.

В ответ на это Пригожин заявил, что похороны пройдут утром 19 марта в станице Бакинской, как и планировалось. А если администрация Горячего Ключа будет этому противодействовать, «мы будем принимать соответствующие меры и решения», — заявил Пригожин. Основатель «ЧВК Вагнер» в очередной раз обрушился с резкой критикой на российских чиновников.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ защищают интересы России. (…) Им вставляются палки в колеса где только возможно. Вставляют их подонки-чиновники: они не дают ордена и медали, они не дают вооружение и боеприпасы, они не дают хоронить наших товарищей и всячески этому противодействуют», — привел его слова телеграм-канал под названием «Пресс-служба Пригожина».

В этом телеграм-канале появилась также копия обращения Пригожина к генпрокурору РФ, где основатель «ЧВК Вагнер» просит привлечть мэра Горячего Ключа по статьям о дискредитации «добровольцев», участвующих в войне против Украины, и злоупотреблении должностными полномочиями.

Похороны в станице Бакинской все же прошли утром в воскресенье. По сообщению местных телеграм-каналов, на них присутвовали сотни человек, в том числе приехавшие из других городов России, а также бывший мэр Горячего Ключа. На похоронах включили аудиообращение Евгения Пригожина. «Мы заставили этих подонков спрятаться у себя в кабинетах и не препятствовать нам в этом», — заявил в частности Пригожин в этом обращении.

12:21 Большой театр убрал из своей афиши еще один балет Серебренникова

Российский Большой театр отменил майские показы балета «Герой нашего времени» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила пресс-служба театра. Вместо этого будет показан балет «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга.

Кирилл Серебренников прокомментировал снятие еще одного своего спектакля из афиши цитатой из романа «Мастер и Маргарита»: «Шизофрения, как и было сказано».

С началом российского вторжения в Украину и усиления цензуры под запрет в России попали постановки ряда российских режиссеров, выступивших против войны. К примеру, были отменены постановки Тимофея Кулябина. В некоторых случаях спектакли оставляют, но без упоминания имен находящихся в эмиграции авторов. В мае прошлого года Большой театр уже отменил показ балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова.

11:36 Объявив Мелитополь «столицей Запорожской области», оккупационные власти дали понять, что более масштабные цели им не по силам — британская разведка

3 марта оккупационные власти в части Запорожской области, подконтрольной РФ, обнародовали указ, объявляющий Мелитополь «столицей области».

Региональный центр — город Запорожье — не был захвачен РФ и остается под контролем Украины. От Запорожья до линии фронта около 35 км, отмечает британская военная разведка в своей сводке.

«Тихое» объявление альтернативной «столицы», вероятно, говорит о том, что россйиская система «молчаливо признает», что ранее запланированные более крупные цели ее вооруженным силам вряд ли удастся захватить в ближайшем будущем, полагают в минобороны Великобритании.

Запорожская область — одна из четырех областей, претензии на аннексию которой президент РФ Владимир Путин заявил в конце сентября 2022 года. Ни одну из четырех областей Украины (ни Херсонскую, ни Запорожскую, ни Донецкую, ни Луганскую) российские войска к тому моменту не контролировали полностью, а с тех пор Украина отвоевала провобережье Херсонской области и ту часть Николаевской области, которая была захвачена РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/6px8VoJGNP



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QlZt6nxLdx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2023

11:02 ISW: Пригожин, вероятно, пытается создать информационный фон, чтобы оправдать неспособность «ЧВК Вагнер» окружить Бахмут

Эксперты Американского института изучения войны (ISW) обратили внимание на недавнее интервью Евгения Пригожина, где тот утверждал, что украинские войска готовятся к наступлению по пяти оперативным направлениям: якобы в российскую Белгородскую область, а также в районе Кременной, Бахмута, на Донецк и в Запорожской области. По словам Пригожина, ВСУ начнут контрнаступательные операции в начале-середине апреля.

Аналитики ISW указывают, что Пригожин описал украинские войска как обладающие достаточной боевой мощью для начала контрнаступательных операций по всему театру боевых действий, чтобы оправдать неспособность группировки «Вагнер» завершить окружение Бахмута.

Описанное Пригожиным украинское контрнаступление подразумевает, что он считает, что российские войска скоро уступять инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не к продолжению застопорившихся или неудачных наступлений в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара, полагают аналитики ISW.

10:19 ФРГ исполнит требования МУС относительно ордера на арест Путина — министр юстиции Германии

«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и договаривающимися государствами и потребует принудительного исполнения [ордера на арест Путина] . Затем Германия обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его МУС», — заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag.

17 марта Межународный уголовный суд объявил, что выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о военном преступлении — депортации украинских детей в Россию.

09:53 ООН подтвердила продление «зерновой сделки» — без указания сроков

«Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, была продлена. (…) Мы выражаем благодарность правительству Турции для дипломатическую и оперативную поддержку», — говорится в коммюнике на сайте ООН.

В ООН подчеркивают, что за первые два срока действия «зерновой сделки» около 25 миллионов тонн зерна и продуктов питания были перевезены в 45 стран из украинских портов, что помогло снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки.

О сроках продления соглашения в ООН не сообщили. В Киеве говорили о четырех месяцах, в Москве настаивали на двух месяцах. Спикер МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что власти РФ уведомили «все стороны сделки», что готовы продлить соглашение только на 60 дней.

08:58 В Кремле заявили, что Путин посетил оккупированный Мариуполь

Сегодня рано утром (около шести утра по московскому времени) на сайте Кремля и в российских госСМИ вышли сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь.

Речь идет о первой предполагаемой поездке Владимира Путина в оккупированную часть Донбасса с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как утверждает Кремль, Путин прилетел в оккупированный город на вертолете, затем «за рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места».

Судя по сообщениям госСМИ, во время поездки Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывавший ему о ходе строительства захваченном городе.

В микрорайоне Невский Путин пообщался с местными жителями и по приглашению одной из семей зашел к ним домой, заявляет Кремль.

Позднее «РИА Новости» опубликовало смонтированную видеозапись, на которой сначала Владимир Путин ведет машину, а сидящий на переднем сиденье справа Марат Хуснуллин рассказывает ему о «помощи» жителям и предпринимателям. За окном темно, невозможно ничего четко рассмотреть.

Во второй части видео Путин и Хуснуллин находятся в помещении, похожем на зрительный зал. «РИА Новости» утверждает, что это здание филармонии. Путин садится в одно из кресел в зале и говорит: «Удобно, красиво». На этом ролик завершается.

В телеграм-канале Ria_Kremlinpool появилось другое видео с Путиным, как утверждается, в Мариуполе. На видеозаписи Владимир Путин якобы встречается с группой местных жителей сначала на улице, а потом находится с ними в жилом здании. Телеграм-канал опубликовал также фотографию Путина на детской площадке.

Издание «Верстка» утверждает, что на вышеуказанной фотографии действительно Мариуполь, а именно жилой коплекс «Невский» в одноименном микрорайоне города.

Также в Кремле заявили, что Владимир Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады главы генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников. «РИА Новости» утверждает, что туда Путин отправился после посещения Мариуполя.

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